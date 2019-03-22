Тест-драйв Peugeot 5008 GT: интересно, занятно, но не для всех

Кроссовер с 7-местным салоном, экономичный дизель и 8-ст. «автомат», отличная комплектация, передовое оснащение – кажется, перед нами рецепт идеально-универсального автомобиля. Но нет. На ряд ключевых вопросов, которые от него ждут покупатели масс-маркета, Peugeot 5008 не может дать ответов. Что же такое Peugeot 5008? И насколько оправдана приставка GT? Очень непростые вопросы, на которые я постараюсь ответить в сегодняшнем материале.

Позиционирование

Изначально Peugeot 5008 явился миру как 7-местный минивэн – такой автомобиль был презентован в 2009 году. Однако, нынешнее второе поколение модели постаралось сменить имидж: теперь это среднеразмерный кроссовер, но все-таки по-прежнему с минивэно-образным 7-местным салоном и широкими возможностями трансформации.

Первое поколение Peugeot 5008 появилось 10 лет назад. Автомобиль актуального второго поколения дебютировал в конце 2016 года (как версия 2017 модельного года, а продажи стартовали весной). В Украину автомобиль приехал в 2018: изначально со 150-сильным мотором и в версии GT Line. Позже появилась и особая модель – полноценная версия GT с мотором мощностью 180 л.с. и 8-ст. АКПП. Такой автомобиль и стал героем данной статьи.

Как едет?

Современные автомобили Peugeot на платформе ЕМР2 едут хорошо. Они умеют комбинировать отменный комфорт и «живую» управляемость. Вот и кроссовер Peugeot 5008 таков: «заплатки» ощущаются в салоне лишь в виде легких шлепков шин, автомобиль тщательно сглаживает бугры и ямы. В тоже время он не ленится и быстро откликается на поворот легкого руля. Конечно, с учетом высоты кузова и толщины шин, некоторые крены есть. Но Peugeot 5008 GT удивит и огромным запасом сцепления с дорогой. Да, на этом кроссовере можно ехать, как на добротном легковом автомобиле, у него один из самых понятны и приятных «ездовых характеров» для данного класса.

Мотор и «автомат» поддержат запал. Пусть здесь нет молниеносного рывка с места, но как только двигатель наберет 1,5-2 тыс. об/мин., сразу появляется впечатляющий запас тяги (400 Нм), которой хватает для любых обгонов и ускорений. Если этого мало, то просто нажимайте кнопку «Sport». Тогда обостряются реакции мотора на нажатие педали акселератора, АКПП сбрасывает 1-2 передачи, подсветка дисплеев становится красной, плюс добавляется синтетический саундтрек в виде рычания выхлопа. И вот в чем дело: вы по-прежнему едете на довольно крупном 7-местном семейном автобус… кроссовере, но эмоций от него столько, что уже прям «да, я готов гоняться с Ferrari»!

Яркая, резкая, современная внешность – уже вполне узнаваемый новый стиль Peugeot. Вот только задняя часть, которая требовалась для большого багажника и 7-местного салона, вышла несколько «кургузой» на фоне модели 3008. Мотор и «автомат» хороши в любом режиме езды. Хотите погонять – есть кнопка спорт-режима. А если выехали на бездорожье, то поможет Grip Control (данная система не заменит полный привод, но умеет грамотно контролировать вращение передних колес для улучшения проходимости в грязи и при езде по снегу). Однако не обольщайтесь, заявленный клиренс – 236 мм. Но «губа» переднего бампера и обтекатели передних колес ограничивают возможности автомобиля намного раньше (угол въезда 19 градусов, съезда 28 градусов), а подвеске недостает ходов и энергоемкости, чтобы проскакивать опасные участки бездорожья.

Может, после бездорожья Peugeot 5008 GT отыграется в салоне? Для водителя и переднего пассажира – однозначно «да». Тут есть футуризм, дисплеи, мягкий пластик, хромированный декор, темное дерево и удобные сиденья с оригинальной отделкой ромбиком. Общая картина передней части салона впечатляет, супер!

Но к задней части есть много неприятных вопросов. Да, здесь очень просторно по любым направлениям, три раздельные сиденья могут независимо регулироваться в широчайших пределах, а в качестве бонуса предусмотрены раскладные столики и шторки на окнах. Вот только холодно на улице, сзади кожа, а подогрева сидений нет. Частично ситуацию могла бы исправить отдельная зона «климата», но ее нет. Пара кнопок около дефлекторов отвечает только за скорость вращения вентилятора для обдува. Центрального подлокотника тоже нет. Если сложить центральное сиденье, то оно опустится низко (до уровня коленей) и здесь не предусмотрены мягкие накладки и/или подстаканники. Также еще для столиков недостает локальной подсветки. А ведь группа PSA, славится своими минивэнами серии Picasso (сейчас SpaceTourer).

Передняя часть салона всем хороша: дизайном, качеством, ощущением футуризма и проработкой деталей. Сиденья радуют не только формой и отделкой, но также многозонным массажем. Сзади просторно, удобно, есть регулировки и шторки. Но все-таки недостает проработки ряда деталей в виде подогрева сидений, отдельной зоны «климата» и подлокотника.

Багажник ожидаемо огромен – 702-952 л в зависимости от метода замера и наличия/отсутствия третьего ряда сидений. Максимум – два «куба». Предусмотрен электропривод крышки, включая и сенсорное открывание по взмаху ногой, есть ниши и полочки под мелкие вещи.

А еще есть два дополнительных сиденья: здесь разместятся максимум лишь школьники начальных и средних классов, подросткам уже будет тесно, особенно в ногах. Зато сиденья сделаны с «бонусами». Во-первых, они легко снимаются, их можно использовать, например, на пикнике. Во-вторых, при раскладывании сидений остаются ниши под вещи, да еще и небольшая часть багажника остается свободной.

Третий ряд сидений не блещет простором (все-таки это 4,6-метровый европейский кроссовер), зато сиденья можно снять и использовать отдельно. Багажник большой, есть полочки и ниши, дверь с электроприводом можно открыть взмахом ноги. Недостает только крючков для пакетов.

Есть ли инновации?

Если вы читали обзор Peugeot 3008, то знаете 80% информации о технологиях Peugeot 5008: несущий кузов, платформа ЕМР2, независимая подвеска спереди, полунезависимая подвеска сзади, поперечное расположение мотора, только передний привод. Одной из ключевых инноваций является концепция Peugeot i-Cockpit – особая организация передней части салона. Тут маленький руль (его обод оказывается под панелью приборов), а количество физических кнопок минимально. Причем в моделях 3008/5008 используется уже второе поколение этого салона. Главное отличие – многофункциональный ЖК-дисплей вместо традиционных стрелочных приборов: несколько режимов отображения информации (включая индивидуальный и навигационный с картой), возможность настройки цветного оформления. Второй дисплей (центральный, сенсорный) дополнен физическими кнопками для быстрого перемещения по основным разделам. Появился ряд из нескольких клавиш для доступа к наиболее востребованным функциям: подогрев стекол и зеркал, рециркуляция, подогрев сидений. Наконец, также Peugeot 5008 получает систему i-Cockpit Amplify. Это два режима (Boost и Relax) с комплексными настройками: мотор и АКПП, цветовая тема дисплеев, массаж сидений, даже свой аромат.

Основа автомобиля – несущий кузов и платформа ЕМР2. Ключевые особенности салона i—Cockpit – маленький руль и два дисплея. Монитор перед глазами водителя дает несколько вариантов отображаемой информации, включая прорисовку навигационной карты, вариант с индивидуальными настройками, а также информацию о срабатывании вспомогательных систем водителя (адаптивный «круиз», контроль рядности, распознавание знаков ограничения скорости). Центральный сенсорный дисплей отвечает за аудиосистему, навигацию, подключение телефона, настройки систем автомобиля. Функция i—Cockpit Amplify задает «настроение» для езды: Boost и Relax.

Кроме электроники, автомобиль Peugeot 5008 GT (именно в версии GT) выделяется техникой. Во-первых, двигатель BlueHDI 180 – это турбодизель с SCR-катализатором, который я впервые встретил на Peugeot 508 прошлого поколения. Такие моторы, помимо привычного DPF-фильтра, также имеют и систему впрыска мочевины, что требует дополнительного внимания и финансов. На ТО, либо самостоятельно нужно доливать мочевину (обычно бака мочевины хватает на 15-20 тыс. км пробега). Однако эти двигатели позволяют снизить расход топлива, уровень выбросов оксида азота и увеличить мощность (к примеру, здесь 180 л.с., хотя ранее 2-литровый мотор серии DW10 не развивал более 163 л.с. в версии с DPF-фильтрами, но без SCR-катализатора). Еще одной особенностью является 8-ст. АКПП серии ЕАТ8: это дебют данного «автомата» на автомобилях Peugeot, доступных в Украине. Относительно прошлой 6-ступенчатой АКПП серии ЕАТ6, новый «автомат» обещает экономию топлива до 7%, еще более мягкие переключения (ведь теперь передачи «нарезаны» еще ближе друг к другу) и облегчение конструкции на 2 кг. Один из реальных примеров – расход топлива при езде по трассе. Так, на скорости 80-90 км/ч автомобиль едет на седьмой передаче и на тахометре около 1,5-2 тыс. об/мин. Если набрать 110-120 км/ч, то включится уже восьмая и обороты мотора снова окажутся в диапазоне чуть ниже 2 тыс. об/мин.

Особенности Peugeot 5008 GT (именно GT) – новый 180-сильный турбодизель с впрыском мочевины и 8-ст. «автоматом» ЕАТ8. Мотор и коробка хороши в своей работе. Они обеспечивают уверенную тягу на средних оборотах, очень мягкие переключения (даже на 1-2 передаче) и выход на высокие передачи только при езде по трассам. Большое благо, что у «автомата» нет чрезмерного желания уходить выше по передачам при езде в городе, «проваливая» обороты мотора. Паре «мотор + АКПП» однозначно «зачет».

Цены и конкуренты

Ситуация с моделью Peugeot 5008 в Украине довольно проста: две версии, и для каждой свой мотор, «автомат», комплектация. Причем в Украину поставляют только максимальные версии.

Гамму открывает Peugeot 5008 GT Line за 975 тыс. грн ($36 тыс.) или 1,022 млн. грн. ($38 тыс.) в зависимости от года выпуска (2018 или 2019). Комплектация изначально хороша: салон i-Cockpit с парой цветных дисплеев и функцией i-Cockpit Amplify, система Grip Control, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, система стабилизации, 2-зонный «климат», датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, электроприводы стекол, зеркал и сиденья водителя с памятью настроек, передние сиденья с массажем, светодиодные фары, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, датчики света и дождя, кожаный салон Nappa Mistral.

Следующий шаг – это Peugeot 5008 GT за 1,112-1,153 млн. грн. ($41-42,5 тыс.) в зависимости от года выпуска (2018 или 2019). Данный автомобиль отличается технически: он получил двигатель BlueHDI мощностью 180 л.с. и 8-ступенчатый «автомат». Также комплектация GT может предложить расширенное оснащение, дополнительно к вышеописанной версии: пакет «Безопасность +» (адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, система предупреждения и экстренного торможения, контроль «слепых зон», автоматическое переключения света «ближний/дальний», ассистент удержания в полосе движения), пакет «Park Assist» и круговой обзор на 360 градусов, премиальную аудиосистему FOCAL, пр. Любая из версий Peugeot 5008 GT изначально является 5-местной (пара сидения в третьем ряду предлагается в виде опции), также к опциям относятся панорамный стеклянный люк, краски «металик» или «перламутр». Тестовый автомобиль Peugeot 5008 GT, с учетом всех вышеперечисленных опций, оценивается около 1,22 млн. грн.

Кто в конкурентах? Если говорить о просторном, вместительном, комфортном 5-местном кроссовере для семьи, то сразу вспоминаются Nissan X-Trail, Renault Koleos, Subaru Outback, Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe. Почти у всех соперников модель Peugeot 5008 выигрывает общим балансом комфорта и управляемости. Плюс есть ощущение новизны в салоне и максимальное оснащение разными функциями. Однако проигрывает отсутствием полного привода и доступных начальных версий. Если нужна 7-местная модель, то есть «европейцы» VW Tiguan Allspace и SKODA Kodiaq, также есть «японцы» Mazda CX-9 и Honda Pilot, исповедующие американских подход. Здесь главными козырями Peugeot 5008 снова являются его ходовые качества, плюс экономичный дизельный мотор. Минусы: нет полного привода, тесно на третьем ряду (если сравнивать с «японцами»).

А еще не могу оставить в стороне пару минивэнов. Вы же не забыли, откуда изначально вырос Peugeot 5008? Ярчайший и самый правильный противник Peugeot 5008, созданный по аналогичному рецепту – редкий Renault Espace. Его продажи заморожены, что явно намекает на принятие украинцами столь экстравагантных автомобилей. Однако у Peugeot 5008 шансов на продажи больше из-за внешности, цены, более мощного мотора и динамики. Еще одним примером отмечу Citroen Grand C4 Picasso. В некоторых деталях он лучше проработан в салоне. Но и здесь срабатывает добавка «кроссовер» в общем рецепте Peugeot 5008 – внешность и клиренс, мотор помощнее.

На фоне более универсальных и традиционных кроссоверов, Peugeot 5008 пытается «играть по своим правилам»: ставка на экономный и мощный дизель, хороший комфорт и управляемость, яркий дизайн и передовое оснащение. Однако Peugeot 5008 радикально отказывается от полного привода и не дает доступных начальных версий. В итоге автомобиль теряет часть потенциальных покупателей.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потребляет около 9 л топлива на 100 км. На пустых дорогах (без пробок, на выходных) можно достичь расхода даже около 6,5 л на 100 км, что, конечно, еще не «паспортные» 5,3 л, но тоже отличный результат для большого 7-местного кроссовера. Динамичный стиль езды и спорт-режим повышают расход до 10 л на 100 км пути. На трассе при езде со скоростью 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,5-5 л на 100 км, а на скорости 110-120 км/ч расход возрастает на 1 л – до 5,5-6 л.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Дополнительно предложены сервисные контракты, аналогичные заводской гарантии (с их помощью можно получить гарантийное обслуживание на срок максимум пять лет с ограничением по пробегу 100 тыс. км). Стандартное минимальное ТО требуется проводить каждые 10 тыс. км – замена масла и фильтра обойдется в 3,2 тыс. грн. Более объемное ТО с заменой воздушного фильтра двигателя и топливного фильтра нужно делать каждые 20 тыс. км и это потребует около 5,4 тыс. грн. В зависимости от области/города цены на ТО могут несколько отличатся.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на март, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживания, кроме вышеописанного пункта с годом выпуска.

Безопасность

На видео вы можете лицезреть краш-тест Peugeot 3008 и здесь нет ошибки – Euro NCAP засчитывает идентичные результаты для моделей на одной платформе, у которых одинаковая силовая структура передней части. Результат: максимальные «5 звезд». Замечания: при фронтальном ударе с перекрытием повышена нагрузка на грудь водителя («оранжевая зона»). В остальном, сплошь зеленые и желтые отметки при любых типах ударов.

В итоге

Автомобиль Peugeot 5008 контрастен. С точки зрения обычного автолюбителя, Peugeot 5008 ушел из класса минивэнов. Для большой семьи его салон хорош, но не идеален. В тоже время, Peugeot 5008 так и не пришел в класс полноценных внедорожников, и больным местом здесь является полный привод. Плюс, а точнее «минус»: отсутствие «начальных» версий (т.е. ниже цен нет), необычный салон (его не примут традиционалисты), отсутствует бензиновый мотор (проблема для покупателей, которые по-прежнему боятся плохого топлива), а еще потеря цены со временем. В итоге Peugeot 5008 вряд ли можно назвать «оптимально-правильным выбором» по совокупности каких-то достоинств и качеств.

Но тем сильнее оказывается его эмоциональная составляющая! Кроссовер дарит удовольствие от вождения и движения, причем как при динамичном драйве (динамика и управляемость), так и при обычных ежедневных поездках (комфорт). Его салон и функции по-прежнему отправляют нас в недалекое будущее. Помните Peugeot 308 SW GT Line? Здесь аналогичная ситуация. Peugeot 5008 является нишевым, но интересным автомобилем, который ставит покупателя перед радикальным выбором: либо непонимание «чего там опять французы начудили», либо «любовь с первого километра». Если хотите, то Peugeot 5008, это музыка ELO – сложный электро-поп-рок, который оказывается удивительно мелодичным и цельным, если вы готовы его принять.

Плюсы:

+ Хорошо едет: динамика, комфорт, управляемость

+ Яркий, оригинальный дизайн снаружи и внутри

+ Оснащение: салон i-Cockpit, активный «круиз», круговой обзор, массаж

Минусы:

— Уже не минивэн: недостает проработки салона в деталях

— Еще не внедорожник: нет полного привода и Grip Control ему не замена

Технические характеристики Peugeot 5008 GT

Кузов – кроссовер, 7 мест

Габариты – 4,64×1,84×1,65 м

Колесная база – 2,84 м

Клиренс – 236 мм

Багажник – от 702 л (5 мест) до 2 150 л (2 места)

Грузоподъемность – 700 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 540 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 180 л.с. при 3 750 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 117 л.с. на 1 т; 260 Нм на 1 т

Привод – передний привод, система Grip Control

Трансмиссия – 8-ст. АКПП ЕАТ8 (классическая гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,2 с

Максимальная скорость – 203 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Nokian Nordman RS2 SUV 225/55R18

Минимальная цена – 975 тыс. грн. ($36 тыс.) за 2018 г.в.; 1,022 млн. грн. ($38 тыс.) за 2019 г.в.

Цена тестового автомобиля – 1,22 млн. грн. или около $45 тыс.

Автомобиль предоставлен – Пежо Украина