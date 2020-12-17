Тест-драйв Peugeot 3008 Hybrid4: ТОП-5 вопросов и ответов





Даже обычный кроссовер Peugeot 3008 второго поколения подарил массу эмоций. А теперь – встреча с подзаряжаемым гибридом: мощность 300 л.с., полный привод, независимая задняя подвеска. Кажется, этот автомобиль и вовсе претендует на статус «идеала»! Или нет?

Подзаряжаемый гибрид Peugeot 3008? Та ладно, а выглядит как обычный…

Это правда. Отличить уникальный подзаряжаемый гибрид от обычных ДВС-версий Peugeot 3008 непросто даже знатоку марки и модели: парочка лючков на задних крыльях, несколько логотипов «Hybrid4» – вот, собственно, и все. Может еще другие колесные диски. Которые, впрочем, можно установить на любую версию Peugeot 3008. В остальном кроссовер-гибрид Peugeot 3008 Hybrid4 сохранил известную внешность: «мускулистый» облик и много сложных линий, характерный «нос» и фары с «клыками», задняя часть украшена черной глянцевой вставкой, в которую интегрированы фонари.

Нюанс в том, что облик Peugeot 3008 уже изменился. В начале осени был презентован обновленный кроссовер Peugeot 3008 второго поколения: новая передняя часть узнается по расширенной решетке радиатора и новому бамперу, задняя часть выделяется измененным наполнением фонарей, в салоне – огромный 10-дюймовый дисплей. Именно в таком обновленном варианте представители Peugeot в Украине обещают привезти к нам гибридный кроссовер уже в 2021 году. Хотя сама гибридная техника останется без изменений.

Поэтому используем вот этот белый кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 как наглядное пособие, чтобы изучить все нюансы автомобиля. Тем более, что подобная техника подзаряжаемого гибрида – с полным или передним приводом, с разной суммарной мощностью и емкостью аккумулятора – рано или поздно, но окажется под капотом многих автомобилей Группы PSA.

Визуально уникальный гибрид Peugeot 3008 Hybrid4 отличается лишь парочкой деталей. Да и в целом о его дизайне можно не говорить: в начале 2021 года ждем обновленный кроссовер Peugeot 3008. Поэтому буду детально говорить о технике. Кстати, заглянули в будущее – заглянем и в прошлое. Тем более, что словосочетание «Peugeot 3008 Hybrid4» для французской компании не в диковинку: данная версия встречалась в гамме Peugeot 3008 еще первого поколения: небольшой турбодизель под капотом, мощный стартер-генератор спереди, электромотор для привода колес сзади (для реализации полного привода). Отличался лишь тяговый аккумулятор гибридной системы – раньше он был обычным, без возможности подзарядки. Официальные дилеры не продавали Peugeot 3008 Hybrid4, зато продавали гибрид Peugeot 508 RXH, который был устроен по идентичной схеме.

На первый взгляд, салон также не изменился: массивная передняя панель и центральный тоннель между водителем и пассажиром, отдельно-стоящий центральный дисплей, маленький руль, высокое расположение приборов, клавиши-«пианино» под правую руку. Именно в последних двух пунктах и кроются самые заметные отличия кроссовера Peugeot 3008 Hybrid4 от обычных ДВС-версий. На приборной панели, которая является собой 12,3-дюймовый ЖК-экран, прорисованы приборы с учетом гибридной техники: вместо традиционного тахометра – указатель расхода и рекуперации энергии, плюс индикатор уровня зарядки тягового аккумулятора. А в наборе клавиш появилась еще одна, дополнительная, которая вызывает меню гибридной системы: можно не только посмотреть на потоки энергии, но также и выбрать остаточный запас хода на электротяге (eSave). Плюс изменилась центральная консоль, где «поселится» переключатель Drive Mode. Вот и все отличия спереди.

А теперь переместимся в заднюю часть салона и багажный отсек. Потому, что здесь вроде все так, как прежде – но лишь на первый взгляд. К примеру, на втором ряду сидений ощущается другая посадка «по ногам», отличная от посадки в обычном кроссовере Peugeot 3008. По идее, разгадка должна лежать в расположении аккумулятора: под днищем кузова или в центральном тоннеле. Однако в случае Peugeot 3008 Hybrid4 тяговый аккумулятор находится под задним сиденьем. Из-за такого расположения аккумулятора пришлось не только уменьшить топливный бак (43 л), но также и изменить формат установки заднего сиденья – похоже, именно это и сказалось на ощущении простора в области ног. Хотя к остальному замечаний нет: много места над головой и по ширине салона, имеются дефлекторы вентиляции и подлокотник.

Схожая ситуация и с багажником: открываешь дверцу – вроде все по-прежнему, заглядываешь в технические характеристики – и видишь уменьшение объема с 519 до 395 литров. Почему? Да потому, что изначально объем багажника считался с глубокой нишей-подпольем (149 л), а в гибриде ее нет: осталось место лишь под небольшие ящики (25 л) для зарядного кабеля да рем-комплекта шин. Попутно это потянуло за собой невозможность установки пола багажника в нижнее положение. Хотя если вы всегда ставили пол на верхний уровень, то особо ничего не изменилось: объем над уровнем пола и до шторки – прежние 370 литров.

Салон изменился лишь в деталях – но это важные детали: графика приборной панели, переключатель ездовых режимов Drive Mode, отдельная кнопка для выбора меню гибрида. Сзади, кажется, стало чуть меньше места для ног, хотя по высоте и ширине салона все хорошо. На первый взгляд, багажник прежний. Но также есть изменения в мелочах – пропала возможность установки пола в разных положениях по высоте (уровень пола вырос на 25 мм), нет больших ниш в подполье и запасного колеса (только ремонтный комплект для шин). А все потому, что кроме изменений под капотом спереди, также изменилась и подвеска сзади.

Да-да, что там с техникой внутри?

Гибридный кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 построен по схеме с использованием одного бензинового двигателя и сразу двух электромоторов – в приводе передних и задних колес. Похоже, что именно задний электромотор является главным в данной паре. Его мощность составляет 83 кВт (113 л.с.), а крутящий момент равен 166 Нм – что при работе с отдельным редуктором (передаточное число 12,5) означает крутящий момент на задних колесах порядка 2000 Нм. Таким образом, задняя ось обеспечивает мощную тягу, что важно при динамичных разгонах или при езде по бездорожью. Передний электромотор расположен на стыке бензинового ДВС и «автомата», он развивает 81 кВт и максимум 320 Нм – но это в режиме пиковой отдачи длительностью до 10 секунд. И если верить графику работы гибридной системы, то чаще всего трудится именно задний электромотор и/или бензиновый ДВС, а передний электромотор подключается очень редко. Питание электромоторов осуществляется от аккумулятора типа «литий-ион», который расположен в задней части кузова, под сиденьями второго ряда. В данном случае установлен аккумулятор на 13,2 кВтч (реально используется 10,4 кВтч), он состоит из 96 ячеек, весит 120 кг, работает с напряжением 240-400 вольт.

Теперь несколько слов о других интересных деталях гибрида. Кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 оснащен бензиновым 1,6-литровым 4-цилиндровым 200-сильным турбо-мотором серии ЕР6 (код EP6 FADTXHPA). Этот двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач ЕАТ8. Которая, впрочем, несколько отличается от привычной: к примеру, величина максимально-допустимого входящего крутящего момента увеличена с 300 до 360 Нм – как раз в расчете на совместную работу ДВС и переднего электромотора. А еще вместо привычного гидротрансформатора теперь установлено многодисковое «мокрое» сцепление. Хотя набор планетарных передач (как в традиционной АКПП) остался неизменным. Ввиду того, что гибрид может ехать без работы ДВС, встал вопрос устройства вакуумного усилителя тормозов: на смену обычному усилителю пришел электрический узел i-Booster. Попутно также изменилась логика работы системы ESP, которая настроена под нюансы работы электромоторов. Плюс добавлен преобразователь тока (AC/DC-инвертор), встроенное 1-фазное зарядное устройство номинальной мощностью 3,7 кВт (опционально 7,4 кВт). Плюс задняя многорычажная подвеска, да изменения в задней части салона и в багажнике…

Как видите, Peugeot 3008 Hybrid4 – это не просто «добавили электромотор и батарейку»: в данном случае гибридная версия отличается комплексной, глубокой доработкой. Что обеспечило хороший итоговый результат: суммарная мощность 300 л.с. и максимум 235 км/ч, разгон 0-100 за 5,9 секунды, полный привод. Правда, сложная техника заметно утяжеляет автомобили: плюс 345 кг для версий с полным приводом и самым большим аккумулятором (13,2 кВтч). Хотя возможны варианты…

Сегодня Группа PSA нацелена предложить электрифицированную версию – электромобиль или подзаряжаемый гибрид – для каждой своей модели до конца 2025 года. И для легковых автомобилей, построенный на платформе ЕМР2, выбран путь создания подзаряжаемых гибридов. Но они могут быть в разных версиях. Во-первых, не только с полным приводом, но и с передним. В таком случае гибрид будет оснащен 180-сильным бензиновым мотором (код EP6 FADTXHP), плюс электромотором в приводе передних колес – итого получаем 225 л.с. суммарной мощности (против 300 л.с. в тестовом Peugeot 3008 Hybrid4). С другого края шкалы – заряженная версия 508 PSE мощностью 360 л.с.: да-да, это тоже подзаряжаемый гибрид. Во-вторых, также разработан тяговый аккумулятор емкостью 11,8 кВтч (против 13,2 кВтч в тестовом Peugeot 3008 Hybrid4): он используется для седанов/универсалов, но не для кроссоверов. В-третьих, в зависимости от модели, может несколько отличаться обустройство задней части салона и багажника – отдельные автомобили могут сохранить 2-уровневый пол или привычное положение задних сидений и возможности их трансформации.

Итого: подзаряжаемый гибрид на платформе ЕМР2 от Группы PSA – это вариации кузова (кроссовер или седан/универсал), типа привода (передний или полный), большой диапазон вариантов мощности (225/300/360 л.с.), разный аккумулятор (11,8 или 13,2 кВтч) и запас хода (47-59 км по циклу WLTP). В ближайшие пару лет мы увидим много автомобилей Peugeot, Citroen, Opel в Украине, которые будут построены в одной из вариаций данной техники подзаряжаемого гибрида. Но если говорить конкретно о тестовом Peugeot 3008 Hybrid4, то это вариант c мощностью в 300 л.с. и полным приводом.

С такой мощностью и техникой – едет классно?

Едет шикарно. Причем данное утверждение касается всего: силового агрегата, поведения подвески, рулевого управления, смены режимов езды. Да и «гибкости характера» в целом.

Нажатием одной кнопки Drive Mode кроссовер может превращаться, к примеру, в электромобиль: при выборе режима «Электрик» Peugeot 3008 Hybrid4 начинает тихо и неспешно дефилировать по улицам городов. Предельные возможности разгона невелики, но этого хватает, чтобы держатся в одном темпе с обычными автомобилями. А запаса хода хватает, чтобы спокойно съездить на работу, забрать ребенка со школы, а по дороге еще и заехать в магазин. Интересно, что режим «4WD» также частенько бывает «электриком»: в том смысле, что изначально и передние, и задние колеса вращают электромоторы. Лишь при активном нажатии педали акселератора «просыпается» бензиновый ДВС, который подключается к трансмиссии для вращения передних колес. При этом задний мотор не отключается никогда – т.е. у вас реально есть полный привод, задние колеса подталкивают автомобиль, есть какая-то тяга сзади. В таком случае для кроссовера Peugeot 3008 Hybrid4 ограничителем на бездорожье выступает уже не тип привода, а относительно небольшой клиренс и низкий «нос». Что ж, привод задних колес здесь не столько для грязи камней, сколько для уверенности на мокрой дороге, снега и льда, да активных стартов.

Тем паче, что старты реально могут быть активными. Наиболее часто-используемый режим «Hybrid» уже дает возможность почувствовать полную мощность Peugeot 3008 Hybrid4. Но делает это максимально плавно и деликатно: начало движения и неспешные ускорения – на электротяге, если требуется динамичный разгон – то в дело вступает бензиновый мотор. Все включения/отключения разных двигателей происходят мягко и незаметно. Однако – щелк! – и кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 улетает от соседей по потоку, даже самых пафосных и мощных. Но самый сок, конечно, режим «Спорт». В данном случае бензиновый двигатель не отключается вообще никогда, «автомат» переходит в спортивный режим работы и позволяет раскрутить коленвал к более высоким оборотам при переключениях, плюс обостряются реакции на нажатие педали акселератора. Если в режиме «Hybrid» было просто быстро, то в режиме «Спорт» стало еще и резко. Каждое нажатие педали – как касание оголенного нерва: мгновенный бросок вперед, молниеносное ускорение! Вжатая в сиденье спина и тяжесть в дыхании явно намекают: «поверь, тут 0-100 км/ч за 5,9 секунды». Я верю. Но все-таки еду замерять динамику…

Тест-драйв проходил в конце осени, я успел застать автомобиль на летних шинах, да плюс теплый асфальт, но уже довольно прохладный воздух (что особенно важно для турбо-мотора). И вот результат: разгон 0-100 км/ч за 5,7-5,8 секунды: на доли секунды, но лучше паспорта! Конечно, наилучшие результаты даются в режиме «Спорт» и при старте с двух педалей. А вот если выбрать какой-либо другой режим, да стартовать с одной педалью, то результат будет отличаться на одну секунду ровно. Всего режимов езды четыре, переключения – с помощью кнопки Drive Mode на центральной консоли, что описывал выше. Интересно, что если последний раз ездил в режиме «Спорт», то при следующем перезапуске силового агрегата выбирается режим «Электрик». А вот единожды выбранная позиция «Hybrid» при следующих запусках остается неизменной. Кроме комплексного переключателя ездовых режимов, также предусмотрена позиция «В» селектора АКПП: торможение двигателем, более интенсивная рекуперация и подзарядка аккумулятора – в данном случае замедление может достигать 1,2 м/с.

В ходовой части подобных вольностей нет. Но, может, это и к лучшему. К примеру, рулевое управление настроено хорошо: руль легкий не утомляет руки лишний раз – но, в тоже время, автомобиль очень быстро реагирует на работу рулевым колесом. При этом в общем фоновом невысоком усилии можно постараться уловить нотки крутизны поворота. Да и острота руля подобрана оптимально: чуть больше 2,5 оборотов от упора до упора – нет «короткой рейки» на которую боишься чихнуть, но также нет и долгого «наматывания» на длинный руль. Получается удачный микс, который подходит и для спокойной езды, и для быстрого вождения по прямой или в поворотах. Но что в поворотах делает подвеска…

Номинально оставаясь моделью Peugeot 3008, версия Hybrid4 очень сильно отличается в деталях, которые напрямую влияют на ощущения от автомобиля: начиная от мощности и полного привода, продолжая задней подвеской, заканчивая массой и шинами. Этот кроссовер по-прежнему интересен в управлении и по-прежнему предлагает довольно хороший комфорт – т.е. он по-прежнему радует балансом. Но теперь все по-другому. Прежде всего, работа задней подвески в повороте: автомобиль поехал более четко и правильно, неровности не сбивают его с курса. Вместе с тем, заметное увеличение массы также заметно сказывается на стабильности кузова: если раньше Peugeot 3008 просто ходом проскакивал какие-то неровности, то теперь появилась продольная и поперечная раскачка. Опять же, с другой стороны: кроссовер Peugeot 3008 с передним приводом просто заезжает в поворот, здесь критично важна фаза входа в вираж – а в случае с гибридом Peugeot 3008 Hybrid4 есть возможность довернуть задом «под газом». Но, снова-таки, задняя ось вращается от электромотора со своими характеристиками мощности и момента – и это далеко не то «ввинчивание в поворот под газом», как это происходит в обычных автомобилях с традиционным полным приводом. Кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 проявил новые грани своего характера и платформы ЕМР2 в целом, здесь много деталей и нюансов – но с ним точно будет не скучно на дороге в любых условиях. Хотя кроме таких глобальных выводов о ездовых повадках, после знакомства с Peugeot 3008 Hybrid4 я вынес и два локальных вывода. Мелких, но очень важных вывода: независимая задняя подвеска и породистые летние шины Michelin – это must-have для всех модификаций Peugeot 3008. И если подвеску изменить не получится, то сменить шины – вполне.

Гибрид, мощность… А что на счет экономии топлива?

Городской расход топлива меняется в пределах от 0 до 20 л на 100 км – все зависит от уровня и частоты зарядки тягового аккумулятора. Если постоянно использовать электротягу, то можно ездить практически с нулевым расходом: бензиновый двигатель запускается лишь изредка и расход «на круг» выходит 1-2 л на 100 км пути. Однако такой режим возможен, только в случае (во-первых) небольшой дистанции пробега и (во-вторых) постоянной подзарядки: фактически вы будете постоянно «привязаны» к розетке, как с электрокаром. Если игнорировать постоянную зарядку и ездить на Peugeot 3008 Hybrid4 как на обычном гибриде, то получите расход порядка 8-10 л на 100 км в городе. Наконец, если вам потребуется зарядить аккумулятор в пути, то следует активировать функцию eSave: тогда бензиновый двигатель будет нагружен фактически вдвое больше обычного – одновременно и «тянуть» автомобиль, и выступать в роли генератора для выработки электротока. Именно в таком режиме расход топлива возрастает до 20 л на 100 км пути.

Но не спешите паниковать! Потому, что каждый +1 км пробега в режиме зарядки дарит еще +1 км пробега запаса хода на электротяге – т.е. проехав 20 км и потратив на эту дистанцию 4 л топлива, в итоге вы получите еще +20 км запаса хода на электротяге. Потом вы проедете эти 20 км на электротяге, но не будете тратить топливо. В итоге выйдет, что вы проехали 40 км пути, потратив на них 4 л топлива: снова получаем средний расход порядка 10 л на 100 км.

На трассе подобных вольностей меньше. Конечно, на электротяге можно набрать скорость вплоть до 135 км/ч (по паспорту, а в реальности у меня получалось около 100-110 км/ч), но запас хода тает на глазах: максимум 20-25 км – так, поездка из Киева в Борисполь. Хотя для тех людей, кто живет в ближайшем пригороде относительно больших городов, этого хватит. После израсходования всей зарядки аккумулятора, гибрид Peugeot 3008 Hybrid4 начинает ехать как обычный бензиновый кроссовер: при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет около 5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – готовьтесь к расходу 6 л на 100 км пути. Единственным бонусом является высокая мощность, которая пригодятся при обгонах ходом.

Отдельная вкладка бортового компьютера позволяет отслеживать затраты энергии и расход топлива. Расход в городе меняется от 0 до 20 л на 100 км пути. Если часто заряжать аккумулятор, то будете постоянно ездить с расходом в 1-2 л на 100 км, если нет – то с расходом в 8-10 л на 100 км пути. Для полной зарядки аккумулятора необходимо от 1,5-2 часов (мощный источник питания и зарядное устройство на 7,4 кВт) до 5-7 часов (обычная розетка и зарядное устройство 3,7 кВт). Одного полного заряда аккумулятора в городе хватает примерно на 38-42 км пробега на электротяге: паспорт обещал 59 км (WLTP), счетчика запаса хода пишет 28-30 км с перестраховкой – а истина оказывает где-то посредине. Функция eSave позволяет поддерживать определенный уровень заряда аккумулятора для будущей поездки на электротяге: 10/20 км или зарядка батареи по максимуму.

Вроде и все неплохо. Но вспомните Toyota RAV4 Hybrid и Honda CR-V Hybrid: если ездить в гибридном режиме, то «японцы» в городе покажут расход даже меньше. Почему? Да потому, что они легче Peugeot 3008 Hybrid4 на 150-200 кг – при этом предлагают большие габариты, просторнее салон, вместительный багажник. Да-да, конечно Peugeot 3008 Hybrid4 умеет ездить с расходом «0», но для этого нужно постоянно использовать розетку – как электрокар. Да-да, конечно Peugeot 3008 Hybrid4 предлагает полный привод – но ведь и в гамме «японцев» есть гибридные версии с полным приводом. В итоге остается только один бонус: высокая мощность. Но не слишком ли велика переплата? Кстати, о ценах…

И что в итоге? Все определит цена?

Точной цены для Peugeot 3008 Hybrid4 сейчас нет, есть лишь догадки каждого отдельно взятого человека. К примеру, для меня ориентиром являются автомобили Mitsubishi Outlander PHEV и Volvo XC40 Recharge: оба оценивались в «$60+» тысяч. Кроссовер Peugeot 3008 Hybrid4 может оказаться чуть дешевле. Но даже если не брать в расчет цену, из этой троицы я бы все равно выбрал именно Peugeot. Относительно Mitsubishi – за более современный дизайн и салон. Относительно Volvo – за 4-цилиндровый мотор и полный привод. В любом случае, точную цену мы узнаем лишь после запуска обновленной модели Peugeot 3008: уже в ее гамме появится версия подзаряжаемого гибрида. Также в ближайшем будущем жду старт продаж DS 7 Crossback E-TENSE. Затем могут «приехать» и другие моделей: 2021 год обещает принести в Украину несколько подзаряжаемых гибридов от Группы PSA. Но станут ли они массовыми?

Жаль, но скорее всего «нет». Ведь переплата за подзаряжаемый гибрид очень высока, при этом отсутствуют какие-либо льготы со стороны государства. Пока выходит так, что модель Peugeot 3008 Hybrid4 (впрочем, как и практически все подзаряжаемые гибриды) – это продукт лишь для «фанатов в теме». К чести кроссовера Peugeot 3008 Hybrid4, он найдет, чем их заинтересовать. Начиная от высокой мощности, продолжая возможностью движения на электротяге, завершая полным приводом – отличный образец высоких технологий.

Технические характеристики Peugeot 3008 Hybrid4

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,45 х 1,84 х 1,62 м

Колесная база – 2,675 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 395 л (5 мест)

Грузоподъемность – 500 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 840 кг

Мотор – подзаряжаемый гибрид, бензиновый ДВС турбо, R4, объем 1,6 л, два электромотора

Мощность – суммарная мощность 300 л.с.

Крутящий момент – суммарный крутящий момент 520 Нм

Удельная мощность – 163 л.с. на 1 тонну, 283 Нм на 1 тонну

Привод – полный привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат»

Динамика 0-100 км/ч – 5,9 с

Максимальная скорость – 235 км/ч

Расход топлива паспортный (смешанный цикл) – 1,2 л на 100 км

Страна производства – Франция

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 4