Тест-драйв Peugeot e-2008: балансировка на грани

Пока все электромобили соревнуются в экспрессивности и технологичности, электрический кроссовер Peugeot e-2008 просто остается собой в любой ипостаси. И предлагает комфортный переход на сторону экологии без раздражения, неврозов и лишних затрат.

Успешность второго поколения Peugeot 2008 показала важность дизайна, индивидуальности и изящества. Именно такими хотят видеть свои авто более 700 тысяч владельцев этой модели в мире, а для европейцев 2008-й стал самым популярным компактным кроссовером в 2021 году. Время обновлений принесло новый логотип, частичные улучшения в дизайне и технологиях, но наиболее важным стали изменения именно электрической версии. А мы в Украине встречаем e-2008 только сейчас, но уже с большей батареей и нововведениями.

Фишкой электромобилей от Stellantis стало то, что они не отличаются от версий с ДВС. Такой комфортный переход к электрификации позволяет делать это мягко, непринужденно и без лишних изменений навыков. Только главное в нашем Peugeot e-2008 не только его скромность, но и некоторые практические моменты, возвращающие веру в электромобили.

Важные детали

Казалось, что Peugeot e-2008 не может выглядеть еще стильнее, но дизайнеры поработали неплохо и даже свежий и довольно скромный логотип здесь интегрирован органично рядом с причудливой решеткой радиатора, а вместо одной полосы габаритов, в стиле следа от когтей, теперь их три. Фары Full Led получили другой вид и теперь состоят из отдельных кубических модулей. В целом вся передняя часть изменилась и стала еще более агрессивной. Четко прорисованные грани кузова только подчеркивают стиль этого «льва».

Задняя часть Peugeot e-2008 осталась почти без изменений, только вместо логотипа большая надпись Peugeot, диодные полосовые огни также в стиле царапин когтей, плюс выступающий бампер с накладкой. Вроде и лишняя деталь, но на самом деле очень практичная штука, которая помогает и при парковке, и при упаковке вещей в багажное отделение.

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Только самое главное то, что рестайлинг принес изменения в техническую часть и теперь литий-ионный аккумулятор здесь не только повысил емкость с 50 кВт*ч до 54 кВт*ч, а еще снизил вес на 5 кг. Плюс плотность элементов стала больше, что уменьшает скорость потери энергии, а в совокупности с настройками программного обеспечения улучшает запас хода. В комплексе с системой теплового насоса, который позволяет не тратить энергию на климатическую систему, Peugeot e-2008 способен с легкостью преодолевать дистанцию в 380 км, при заявленных официальных 405 км (WLTP), а это уже очень хороший результат.

Вместе с тем электродвигатель стал мощнее и выдает на 20 л.с. больше чем раньше до 156 л.с., но на разгонную динамику это не сильно повлияло, поэтому те же 9 секунд так и остались в технических показателях.

Кажется, что сейчас высоковольтная батарея на 54 кВт*ч — не самый лучший и не самый практичный показатель наряду с тем, что предлагает MG X-Power или Volvo EX30, и даже Kia и Hyundai имеют версии с более емкими батареями в 81,4 кВт*ч и 65,4 кВт*ч соответственно. Только французы точно вычислили чего будет достаточно для повседневности и предлагают именно компромиссную версию, которая позволяет не так много времени тратить за подзарядку, и проезжать достаточную дистанцию, чтобы не уставать за рулем. Такие уж у европейцев сбалансированные предложения.

И действительно, здесь есть инвертор на 11 кВт и возможность подзарядить батарею за 27 минут с 20 до 80% от мощной станции в 100 кВт. Поэтому трехфазная сеть позволяет потреблять 32А и заряжаться до 100% за 5 часов, или от стандартной розетки в доме за 31 час. Только на самом деле редко случается так, что ставишь на зарядку с 0%, скорее это будет от 20% и за ночь можно пополнить запас до 80%, чтобы чувствовать себя спокойно целый день.

Вообще это на самом деле один из немногих электромобилей, который не вызывает ни раздражения, ни сложностей в общении или зарядке. Он расходует в повседневном режиме 12-15 кВт*ч на 100 км, что вполне экономично по сравнению с другими одноклассниками. И это еще не в экономичном режиме, а в достаточно активном. Здесь есть три режима езды: Eco (93 л.с.), Normal (123 л.с.) и Sport (154 л.с.), меняющие поведение авто и его готовность к быстрому старту. Как и во всех электромобилях здесь доступен мгновенный разгон на любой скорости, поэтому маневры на нем легкие и непринужденные.

К сожалению, в Peugeot e-2008 нет изменения усилия в работе рекуперации, но есть режим в коробке, максимально приближающий вас к управлению в одну педаль. И даже позволяет рекуперации останавливать машину. Только включать его нужно будет каждый раз при запуске авто. Неплохая работа системы, но это все же недостаточно для полноценной системы e-pedal, как в Nissan Leaf.

Платформа e-CMP универсальная и наш e-2008 делит ее с другими представителями концерна, как Citroen e-C4 или Opel e-Mokka. Это обычная конфигурация шасси с многорычажной подвеской спереди по типу Макферсон и полузависимой балкой сзади со стабилизаторами. Это гарантирует достаточно уверенное поведение на дороге без лишних раскачиваний и избыточной поворачиваемости. Плохая дорога будет отдаленно ощущаться в салоне, как отдаленный грохот. Хорошо поработали и над шумоизоляцией, поэтому лишний шум дороги приглушается, хотя иногда свист ветра и грохот шин пробивается сквозь кузов после 100 км/ч.

Никаких нареканий на управление в Peugeot 2008 не было и здесь все идеально. Маленький руль в руках ощущается как компьютерный симулятор и его очень удобно и приятно держать, но информативность могла бы быть и больше. Лишних движений делать не нужно, машина следует за каждым наклоном. Правда, оно немного перекрывает динамичную и такую современную 3D-приборную панель и найти более комфортное положение трудно. Придется смириться с этим и думать, что было бы хорошо иметь еще и проекцию в таком же формате.

Полная комплектация GT предлагается по умолчанию и учитывает полный комплект активных помощников от адаптивного света до активного круиз-контроля с удержанием в середине полосы движения и дистанции до предыдущего авто. Единственное, что управление круизом происходит на отдельном рычаге под рулем с левой стороны. Надо еще разобраться, чтобы понять, как оно включается.

Конечно, доступны и камеры 360 с динамическими полосами, а также бесключевой доступ, когда машина сама отпирается и запирается. Удобная функция, но здесь немного сэкономили и багажник открыть можно только руками, хотя обычно в топовых комплектациях используют бесконтактное открывание с помощью взмаха ноги.

Сенсорное улучшение

Обновления коснулись и мультимедийной системы Peugeot e-2008 и 10-дюймового монитора в центре консоли. Программное обеспечение стало быстрее со сдержанной стилистикой, хотя до сих пор путает вас в настройках. Графика улучшилась, как и отклик на касания, а беспроводное подключение смартфонов Apple Carplay и Android Auto более цепкое и не теряет связь.

Интерьер в Peugeot e-2008 это нечто особенное. Атмосфера утонченности и элегантности, многогранная ни на что не похожая архитектура, сдержанное качество материалов и осторожное сочетание цветов делает салон уютным и даже роскошным. Продуманность деталей и емкостей для хранения почти идеальное. Только посмотреть на расположение беспроводной зарядки для смартфона, которая прикрывается крышкой и не дает ему вылететь во время езды, а на самой крышке есть даже ниша для ручки или самого смартфона, если он не на зарядке.

Все клавиши на своих местах, рычаг для переключения режимов езды стандартный в виде клавиши. Сохранены тумблеры для быстрого доступа к важным функциям и к климатической системе, а сверху есть дополнительные сенсорные клавиши. Отдельно расположены подогрев кресел и выходы для зарядки гаджетов.

Небольшой подлокотник удобен и имеет дополнительную емкость для хранения, большие карманы в дверях и бардачок достаточно вместительны. Задним пассажирам предоставили два разъема для зарядки, карманы в спинках кресел и удобный наклон спинки.

Кресла раскладываются 1 к 2 и нет отдельного доступа к багажному отделению, как, например, в Hyundai. Да и багажник здесь меньше, 434 литра, но с дополнительным пространством под полом. Если же добавить еще его, то общий объем увеличится до 545 литров, что довольно неплохой показатель. Можно разложить задний ряд и получить максимальные 1 467 литров.

Выводы и позиционирование

В Peugeot считают, что покупатели выбирают себе машину по предпочтениям и нашли формулу, которая позволяет попасть в сердца потребителя кратчайшим путем. Это не создание особого электрического транспортного средства с уникальными способностями и хайповой внешностью, это сочетание удобства, красоты, качества, уверенности и эмоций в одном автомобиле.

Именно поэтому, вместе со своим французским «братом» Citroen и различными другими брендами Stellantis Group, Peugeot превратил действующие бензиновые модели на электромобили вместо создания индивидуальных электромобилей, поэтому отличить электрических братьев можно только по шильдикам. Только такой подход позволяет действительно легко и быстро пересесть на электричку, а главное незаметно для себя.

Peugeot e-2008, безусловно, предлагает достаточно визуальной изысканности, как внутри, так и снаружи, настолько, что вы не замечаете его преклонного возраста. Изюминкой является роскошный салон, с голографической приборной панелью. Может кроссовер и не кичится определенной практичностью, но удовлетворит потребности небольшой семьи. И с ценником в 1 428 700 гривен ($34 200) он попадает в середину предложений, что тоже говорит об умелой балансировке.

К тому же официально в нашей стране предлагают не так много аналогов с гарантией и сервисом. Среди главных конкурентов будет Kia EV3 или Hyundai Kona Electric: у них есть версии с меньшей батареей и с большей, а цена будет либо близка (1 430 900 грн), либо больше (1 798 300 грн). Volvo EX30 имеет более вместительную батарею, значительно меньшие размеры и более современную технологичность при интересном прайсе от 1 354 102 грн, что может быть привлекательным. И это уже не говоря о сером импорте китайских 2008-х и не официальных Tesla Model Y, или BYD или Zeekr. Сможет ли этот красавчик привлечь внимание рядом с такими необычными и технологически продвинутыми конкурентами? Посмотрим посмотрим. Но он того стоит точно.

ПЛЮСЫ:дизайн экстерьера и интерьера, стиль, баланс цены и качества, системы активных помощников, расход энергии.

МИНУСЫ: конкуренты предлагают больше технологичности, емкость батареи могла бы быть лучше.

Технические характеристики Peugeot e-2008