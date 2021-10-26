Тест-драйв Renault Koleos NEW: бензиновый мотор и снижение цен

Похоже, это первый украинский тест-драйв для вновь обновленного кроссовера Renault Koleos. Причем за скромными внешними изменениями скрыты важные внутренние перемены: новый бензиновый мотор, версии с передним приводом, снижение цен для всех комплектаций. Кажется, автомобиль только приобрел «плюсов» себе в копилку? Или есть и минусы? Не спешите с выводами – сейчас разберем все детально.

Не сказать, чтобы Renault Koleos популярен, как уж тут опознать обновленную версию?

Снаружи – по фарам и фонарям. Если ранее LED-фары отличались парой прямоугольных сегментов, то теперь их внутреннее наполнение выполнено в виде трех отдельных секций с вертикальными перегородками. Да и фонари стали интереснее по дизайну – они словно обрели внутреннюю глубину, появился красивый 3D-эффект. В остальном облик кроссовера Renault Koleos знаком: классические пропорции кузова, мягкие линии, подчеркнутые колесные арки. Автомобиль выглядит не агрессивно, но солидно: редкое сочетание в нынешнем мире.

Визуально кроссовер Renault Koleos располагает к себе какой-то «умиротворяющей добротой» что ли – здесь нет агрессии, но есть солидность и уверенность в себе. Общий профиль кузова, особенно при взгляде сбоку/сзади, напоминает Audi Q7 первого поколения. Измененное наполнение фар и фонари с объемным 3D-рисунком позволяют идентифицировать обновленный автомобиль. Кстати, оптика полностью светодиодная.

В салоне перемен и того меньше: новые декоративные планки на передней панели и дверях, новый блок кнопок стеклоподъемников, парочка мелких изменений в меню системы мультимедиа. Быть может, все потому, что салон кроссовера Renault Koleos уже удачно был обновлен полтора-два года назад? Именно тогда появились роскошные сиденья-кресла с красивой спинкой, вышитой ромбиками. Плюс для передних кресел добавилась регулировка длины подушки и «обнимающие» подголовники. А задних пассажиров радует возможность выбора угла наклона спинки. Вот и все, больше ничего менять не нужно.

Так, водителя ждет отличная посадка и классные приборы, которые могут менять свой дизайн или цвет. Передняя панель полностью построена вокруг огромного вертикального дисплея с хорошей картинкой и логичным меню. А если скептики эргономики заведут свою песню о физических органах управления, то отвечу им, что здесь нашлись и такие. Выбор температуры, обдув переднего стекла и обогрев заднего, рециркуляция – эти кнопки всегда под рукой. Пожалуй, единственное замечание касается обзорности в уголках передних окон, которые заметно перекрываются большими зеркалами. Но у задних пассажиров таких замечаний нет. Зато есть отменный простор для ног и над головой, удобная посадка, дефлекторы вентиляции, подогрев сидений. Кроссовер Renault Koleos вполне успешно претендует на статус «семейного». Оправдывая подобные замашки также и хорошим багажником: огромный проем и полезный объем, парочка кармашков для мелочей, электропривод крышки.

Салон запоминается массивной центральной консолью с «ушками»-дефлекторами вентиляции, цифровой приборной панелью, роскошными сиденьями. А также – простором и удобством сзади: по-настоящему семейный кроссовер! Изменения точечные: декоративные планки в стиле «светлое дерево», новые кнопки стеклоподъемников (которые, наконец, позволили избавиться от прежних замечаний). Но главная перемена скрыта под капотом – если ранее Renault Koleos предлагался в Украине только с турбодизелем, то теперь вместо него используется бензиновый двигатель.

Да-да, так что там с мотором? Какой объем, сколько цилиндров?

Традиционный атмосферный 4-цилиндровый 2,5-литровый бензиновый двигатель с алюминиевым блоком. Плюс система изменения фаз газораспределения и многоточечный впрыск топлива. Кстати, если быть совсем уж точным, то рабочий объем этого мотора составляет 2488 куб.см, он развивает 171 л.с. мощности и 233 Нм крутящего момента. Ничего не напоминает? Да ведь аналогичный силовой агрегат серии QR25 имеется в гамме кроссовера Nissan X-Trail! Что неудивительно: оба автомобиля построены на одной платформе CMF, которая предусматривает полностью независимые подвески и возможность использования полного привода в паре с «автоматом»-вариатором CVT X-Tronic (Jatco CVT8 JF016E).

Детально технику автомобиля Renault Koleos разбирали еще в первом обзоре модели – и уже тогда отмечал, что с точки зрения трансмиссии этот «француз» Renault является вполне себе «японцем» Nissan. Включая не только вариатор X-Tronic, но и трехрежимный полный привод: позиция 2WD – для активации только переднего привода; позиция AUTO – для автоматического подключения задних колес; позиция 4WD LOCK – для принудительного «зажимания» фрикционной муфты и жесткого подключения задних колес с распределением момента 50/50 между осями. И вот теперь, с добавлением 2,5-литрового бензинового мотора, кроссоверы Renault Koleos и Nissan X-Trail породнились еще больше.

Фундаментально кроссовер Renault не изменился: несущий кузов, независимые подвески по кругу, передний или полный привод, платформа CMF. Главная перемена – новое «сердце» автомобиля. Когда я заглядывал под капот Renault Koleos, то надеялся там увидеть обозначение QR25, но в итоге нашел даже больше. А теперь вдумайтесь в это – японская техническая начинка (мотор, вариатор, трансмиссия) и южнокорейская сборка. Что может быть надежнее в этом мире? Пожалуй, только «Вояджер-2»…

И как едет кроссовер Renault Koleos с бензиновым двигателем?

Признаться, бензиновый мотор будто живет в двух мирах. Но по-своему это неплохо – и вот почему. К примеру, при старте с места, бензиновый двигатель дает не резкий, но активный рывок вперед. Так можно быстро выехать со второстепенной дороги на главную, либо быстро стартовать со светофора. Однако с набором скорости 20-30 км/ч все активнее проявляется характер вариатора: он старается все время держать мотор на средних оборотах (или даже ниже), разгоняя автомобиль не столько за счет мощности/оборотов, сколько за счет смены передаточного числа. Выходит плавно, но неспешно. А где обещанная 171 «лошадка»? Просто нажмите педаль акселератора сильнее, до упора: именно в таком режиме коробка позволяет двигателю набирать 5-5,5 тысяч – и у него словно просыпается второе дыхание. При разгоне «газ в пол» стрелка тахометра уходит почти к предельным оборотам, а CVT-вариатор уже старается имитировать переключение передач в традиционном «автомате». Под сочный «саундтрек» разгон начинает играть новыми красками.

В остальном – по подвеске и рулю, в поворотах и на неровностях – все осталось по-прежнему. Кроссовер Renault Koleos даже не пытается претендовать на статус «гонки»: руль делает три оборота от упора до упора, здесь не отыскать явных попыток взаимодействия с водителем. Просто руль для того, чтобы просто поворачивать. Да еще эти крены в поворотах и кивки при резких торможениях…

Но, признаться, неторопливый стиль движения Renault Koleos приятно расслабляет. Его подвеску способны вывести из себя лишь откровенно крупные ямы-ухабы или большие «лежачие полицейские». Но серия неровностей проходится легко и непринужденно, автомобиль отлично амортизирует средние неровности. Плюс добавьте отменную энергоемкость ходовой части, что позволяет без усталости проезжать много километров по проселочным дорогам. Кроссовер Renault Koleos – это автомобиль, которые готов не только к ровному асфальту городов или трассы, но также к дорогам и направлениям глубинки Украины.

Бензиновый двигатель не может изменить общий неторопливый и размеренный характер автомобиля в целом, но может подарить ему новые нотки. К примеру, бензиновый кроссовер Renault Koleos при старте с места чуть резвее дизельного: нет паузы и заминок в первую секунду-две. А при разгоне «газ в пол» вариатор имитирует переключения передачи, из-за чего разгон кажется быстрее, чем у дизеля. Но только кажется, цифры говорят о другом: «бензин» едет 0-100 км/ч чуть больше 10 секунд, «дизель» ехал чуть меньше 10 секунд. Физику не обманешь: на средних оборотах у дизеля было намного больше момента. Но также было и больше шумов мотора, а вот бензиновый автомобиль тише в движении. Расход топлива? Скажем так, «в рамках класса»: усредненный городской расход держался около 11,5-12 л на 100 км; при плавной езде и пустых дорогах в городе можно получить 8,5 л; при большим количестве пробок получалось до 13 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составлял около 6-6,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – порядка 7,5 л на 100 км пути. Удивительно, но бензиновый мотор почти сравним с дизелем по расходу: с одной стороны – в прошлом отмечал, что 2-литровый дизель Renault Koleos ел немало; с другой стороны – сказалось облегчение бензинового автомобиля и изменения CVT-вариатора.

А что на счет прайса? Упоминалось про снижение цен…

Как и ранее, кроссовер Renaul Koleos предлагается в трех версиях. Однако если в прошлом турбодизель всегда шел в паре с полным приводом, то теперь для бензинового автомобиля доступен вариант с передним приводом – это минус. Но если раньше гамму модели Renault Koleos открывала комплектация LIFE, то теперь старт дается сразу с более высокой комплектации ZEN – это уже плюс. Вот такие изменения позволили выиграть $1-1,2 тыс.: именно настолько подешевели стартовые версии автомобиля! Впрочем, обо всем по порядку.

Старт модели Renault Koleos теперь дает комплектация ZEN: бензиновый 2,5-литровый мотор, «автомат»-вариатор X-Tronic, системы ABS и ESP, круиз-контроль, полностью светодиодные фары (Full LED), контроль усталости водителя, подогрев передних сидений, регулировка угла наклона спинки заднего дивана, 2-зонный «климат», дефлекторы вентиляции сзади, мультимедиа R-Link 2 с 7-дюймовым дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, аудио 3D Sound Arkamys, 18-дюймовые легкосплавные диски, пр. Цена автомобиля с передним приводом 2WD – от 709 тыс. грн ($26,8 тыс.) или 649 тыс. грн ($24,5 тыс.) по программе «Renault Бонус». Цена автомобиля с полным приводом 4WD – от 770 тыс. грн ($29 тыс.) или 710 тыс. грн ($26,8 тыс.) по программе «Renault Бонус».

На уровень выше расположилась комплектация INTENSE, где добавлено следующее: контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, система автоматической парковки, кожаная обивка сидений, камера заднего вида, датчики парковки спереди и сзади, фонари с 3D-эффектом, передние сиденья с вентиляцией, система «EasyBreak» для быстрого складывания задних сидений в ровный пол, подогрев руля, подогрев задних сидений, подогрев лобового стекла, мультимедиа R-Link 2 с вертикальным 8,7-дюймовым дисплеем и штатной навигацией, «атмосферная» подсветка салона. Цена автомобиля с полным приводом 4WD – от 845 тыс. грн ($31,9 тыс.) или 785 тыс. грн ($29,6 тыс.) по программе «Renault Бонус».

Теперь любой Renault Koleos – это сразу LED-фары, 18-дюймовые колесные диски, «климат», мультимедиа R—Link 2, ключ-карта «свободные руки». В более высокой комплектации добавляется большой вертикальный дисплей, вентиляция сидений, контроль «слепых зон». Опционально доступны панорамная стеклянная крыша, сиденья с массажем, электропривод крышки багажника, аудио BOSE, контроль рядности движения, пр. В зависимости от конкретной комплектации и типа привода, автомобиль подешевел на $400-1200, причем наибольшее снижение цен произошло как раз в начально-средних версиях.

В итоге: что новые изменения подарили кроссоверу Renault Koleos?

На автомобильном рынке порой встречаются недооцененные продукты – этот Renault Koleos тому пример. Большой, просторный, комфортный кроссовер с хорошим салоном явно достоин большего интереса украинских покупателей. И теперь, сохранив свои прежние преимущества, автомобиль Renault Koleos обрел новые: более привлекательный прайс и хорошо известный бензиновый мотор. Поэтому все складывается так, что старт продаж новых бензиновых версий фактически является «новым шансом» для модели Renault Koleos обрести большую популярность у покупателей. Потому, что этот автомобиль того заслуживает.

Технические характеристики Renault Koleos 2.5 SCe CVT 4X4

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,67 х 1,84 х 1,67 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 505 л (5 мест) до 1777 л (2 места)

Минимальная снаряженная масса – 1607 кг

Допустимая нагрузка – 550 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 2,5 л

Мощность – 171 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 233 Нм при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 106 л.с. на 1 т; 145 Нм на 1 т

Привод – полный привод, три режима работы (2WD, 4WD AUTO, 4WD LOCK)

Трансмиссия – «автомат» CVT X-Tronic (бесступенчатый CVT-вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 9,8 с

Максимальная скорость – 199 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,9 л на 100 км

Страна производства – Южная Корея

Шины тестового автомобиля – Nexen N Prinz RH7 225/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 649 тыс. грн. ($24,5 тыс.) с учетом программы «Renault Бонус» или от 709 тыс. грн ($26,8 тыс.) при покупке на стандартных условиях