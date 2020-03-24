Тест-драйв Renault Koleos 2020: ТОП-5 вопросов и ответов





Чуть больше двух лет тому назад я уже рассказывал о Renault Koleos. С тех пор автомобиль обновился снаружи и внутри, а главное – подешевел! Итак: что собой представляет кроссовер Renault Koleos 2020 модельного года, как едет автомобиль, в чем особенности модели, сколько за него просят? Все главные вопросы (и ответы на них) найдете в статье ниже.

Обновленный Renault Koleos? А так сразу и не скажешь…

Да, внешних перемен немного. Узнать обновленный кроссовер Renault Koleos 2020 можно по измененному переднему бамперу: появилась горизонтальная хромированная полоса, серебристая вставка-«губа» в самом низу, а также более строгое оформление ниш под противотуманные фары. Кстати, последние отныне выполнены на светодиодах. И еще одна перемена: планки на решетке радиатора получили декоративные «зубцы».

Изменений на боковинах и сзади еще меньше. Обновленный автомобиль со стороны можно опознать по новым колесным дискам (да и то лишь в старшей комплектации INTENSE, как тестовый автомобиль) и видоизмененным накладкам-вставкам в передних дверях. Традиционно для подобных промежуточных обновок, слегка изменился задний бампер. Даже не весь бампер, а его нижняя часть и декор, имитирующий выхлопные патрубки. Вот, собственно, и все перемены во внешности.

Кроссовер Renault Koleos 2020 стал более строгим и подтянутым, а визуальная массивность была и раньше. Ввиду небольшой распространенности в Украине, автомобиль по-прежнему воспринимается эксклюзивно – но, в тоже время, солидно и дорого. Все обновления произошли в мелочах: хром на переднем бампере, колесные диски, декор в дверях и заднем бампере. Противотуманные фары теперь выполнены на светодиодах, они умеют подсвечивать повороты: включаются автоматически с поворотом колес влево/вправо. Основные фары и раньше были светодиодными, также имеется система автоматического переключения света «ближний/дальний» (работает на дистанции 600 м).

А что внутри? Интерьер изменился более существенно?

На первый взгляд, перемен внутри и вовсе нет. Но при детальном изучении оказывается, что внутри изменений едва ли не больше, чем снаружи. Главное – передние кресла. Во-первых, это по-прежнему «кресла»: широкие и мягкие, комфортные и удобные, с подогревом и вентиляцией. Одна беда: рослым водителям может недоставать диапазона продольной регулировки. Во-вторых, в нижней части сиденья теперь появилась выдвижная поддержка для ног, а в верхней части спинки – красивая ромбовидная отделка и «обнимающие» подголовники-книжечки. Кстати, декор на передней панели и дверях теперь также выполнен в «ромбик» и смотри намного интереснее прежних глянцевых вставок. Хотя в целом передняя панель осталась прежней: основу задает вертикальный дисплей мультимедиа R-Link 2 (теперь с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), по бокам расположены «ушки» дефлекторов вентиляции, снизу – массивная центральная консоль со скошенными ручками-распорками. Панель приборов также без перемен: 7-дюймовый ЖК-дисплей и пара аналоговых указателей.

Сзади также имеется важное улучшение: появилась возможность регулировки угла наклона спинки. Правда, лишь в двух положениях. Все остальное для удобства пассажиров было и раньше: огромный запас места для ног, подлокотник и подстаканники, дефлекторы вентиляции, подогрев сидений. Аналогичной можно сказать и про багажник – он изначально был большим, с электроприводом крышки и парочкой ниш-полок под мелочевку.

Однако в ходе обновления в багажнике так и не появились крючки для пакетов. Кроме того, остались прежние кнопки стеклоподъемников, где подсветка и «АВТО»-режим имеется лишь у водительского стеклоподъемника. Хотя даже на младшей модели Renault Kadjar используется более современный блок кнопок стеклоподъемников. Вот еще замечание – подогрев руля не по всему ободу, а лишь в местах хвата. Жаль, но вот в таких мелочах Renault Koleos 2020 не дотягивает до того высокого статуса, который задает его внешний вид и оформлении салона.

Глобально салон не изменился: классический стиль, вертикальный дисплей R—Link 2, мягкие отделочные материалы, отличная кожа, ЖК-приборы. Новая обивка «ромбиком» добавляет ощущения «премиума», а выдвижные валики – удобства при посадке в дальней дороге. Кроме того, два передних сиденья предлагают выдвижной валик под ноги, а кресло водителя – еще и массаж. Сзади дополнительно появилась регулировка угла наклона спинки: пусть всего два положения, но оба удобны, можно принять положение «полулежа» в дальней дороге. Жаль, в некоторых мелочах автомобилю по-прежнему есть, куда расти: подогрев руля лишь в местах хвата, простые кнопки стеклоподъемников, недостает крючков в багажнике. Хотя сам багажник хорош: большой и правильно-прямоугольный, есть электропривод крышки.

А на ходу и под капотом отличия есть?

Вот здесь перемен нет. Автомобиль настроен на комфорт и вальяжность в движении. К примеру, при резком старте с места, он берет паузу 1-2 секунды «на подумать»: есть заминка турбодизельного мотора, да и «автомат»-вариатор на старте срабатывает мягко. Но чем больше оборотов и скорости – тем лучше становится взаимосвязь между мотором и педалью акселератора: управлять разгоном удобно, начиная с 1,5-2 тыс. об/мин, двигатель не жалеет тяги, а в CVT-вариаторе напрочь пропадает желание «жевать резину». Потому, что резины здесь нет: в модели Renault Koleos использован не клиноременной, а клиноцепной вариатор (с усиленной металлической цепью) – правильный выбор для кроссовера, который может нередко заезжать в грязь под тарахтение своего тяговитого турбодизеля.

Кстати, а ведь мотор вы будете слышать частенько: на низких оборотах – тарахтение и мелкие вибрации, на средних – заметный гул. Хотя на высокой скорости шум работы двигателя уже незаметен. Но не потому, что турбодизель работает тише, а потому, что его заглушают аэродинамические шумы и звук из колесных арок. Нельзя назвать звукоизоляцию плохой, но происходит ситуация, аналогичная с восприятием салона: автомобиль претендует на большее, он задает довольно высокий уровень ожиданий – но какая-то деталь (в данном случае «шумка») подводит. Хотя признаю, что именно при трассовом режиме езды Renault Koleos 2020 раскрывается во всей красе: стабильность локомотива-теплохода-самолета на прямой, мерное покачивание на крупных неровностях, едва заметные шлепки шин на разновеликих ямах, хороший запас тяги для обгона ходом. Если предпочитаете дальние путешествия большой семьей (и готовы простить звукоизоляцию) – кроссовер Renault Koleos 2020 близок к идеалу.

Под капотом установлен 2-литровый турбодизель на 177 л.с., который не любит резких разгонов с места, но на средних оборотах тянет отменно – отличный вариант для трассовых обгонов сходу. «Автомат» в виде CVT-вариатора научен имитировать передачи при разгоне «с педалью в пол»: субъективно это прибавляет ощущение динамики, на ходу никаких замечаний к работе. Разгон 0-100 км/ч укладывается в 9,8 секунды: до «паспорта» чуть не дотянул (спишем это на зимние шины?). А вот городской расход отличается заметно: 8-12 л в зависимости от стиля езды и наличия пробок, в среднем получалась «десятка». На трассе автомобиль экономичен: в диапазоне скоростей 80-120 км/ч расход топлива укладывается в 6-8 л на 100 км пути. В принципе техника под капотом не изменилась – и расход также. При езде по неровным дорогам и на бездорожье кузов немного скрипит, а полный привод в режиме «AUTO» всегда отдает приоритет передним колесам: советую при съезде на любую грунтовку, в песок или грязь сразу подключать «4WD LOCK».

Но если любите динамичный драйв и резкие перестроения – то автомобиль не для вас. Помимо вышеупомянутой паузы на старте, также отмечу и вальяжность в резких поворотах: автомобиль все делает неспешно, поворачивает степенно, как бы намекая на свои немалые габариты и солидный характер. Признаться, в этом классе есть автомобили схожего размера, которые интереснее в управлении и «моложе» в характере. Да и парочка конкурентов прибавились, которые уже могут поспорить с Renault Koleos по комфорту подвески.

Ладно, понятно. Упоминали про цену – так сколько стоит? И кто в конкурентах?

В ходе планового обновления, о котором идет речь, Renault Koleos 2020 также получил новые моторы – но только на европейском рынке. А в Украине для модели по-прежнему предлагается лишь один вариант: 2-литровый турбодизель (177 л.с.), «автомат» в виде CVT-вариатора, полный привод на основе фрикционной муфты. Есть лишь выбор из трех комплектаций, плюс к каждой из них можно заказать некоторые опции. Важно отметить, что при покупке автомобиля в кредит по программе «Renault Бонус», кроссовер Renault Koleos продается по сниженной цене (-70 тыс. грн.), поэтому для каждого варианта существует сразу два прайса.

Итак, гамму модели открывает комплектация LIFE: шесть подушек безопасности, ABS+ESP, контроль давления в шинах, задний датчик парковки, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники, заднее сиденье с регулировкой угла наклона спинки и подлокотником, фирменная аудиосистема с Bluetooth, 17-дюмовые легкосплавные колесные диски, пр. Цена Renault Koleos в комплектации LIFE – от 781 тыс. грн. ($28 тыс.) или от 711 тыс. грн. ($25,5 тыс.) с учетом программы «Renault Бонус».

На следующем уровне расположена комплектация ZEN, которая добавляет: камеру заднего вида, противотуманные LED-фары, 2-зонный «климат», ключ-карту «Свободные руки», систему мультимедиа R-Link 2 с 7-дюймовым дисплеем (поддержка Apple CarPlay и Android Auto), 18-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше. Цена Renault Koleos ZEN – от 832 тыс. грн. ($30 тыс.) или от 762 тыс. грн. ($27,5 тыс.) с учетом программы «Renault Бонус».

Наконец, максимальная комплектация INTENSE дополнительно предлагает: передний датчик парковки, полностью светодиодные фары (Full LED), вентиляцию передних сидений, систему «Easy Break» для быстрого складывания задних сидений, кожаную отделку салона, мультимедиа R-Link 2 с увеличенным 8,7-дюймовым дисплеем, контурную светодиодную подсветку салона, серебристую накладу переднего бампера, боковой хром-молдинг, пр. Цена Renault Koleos в комплектации LIFE – от 902 тыс. грн. ($32,5 тыс.) или от 832 тыс. грн. ($30 тыс.) с учетом программы «Renault Бонус».

Обновленный Renault Koleos 2020 не подорожал, а подешевел относительно прошлого! Сейчас автомобиль в максимальной комплектации INTENSE можно купить за $30-32 тыс. (с программой Renault Бонус или без) – и это меньше, чем два года назад на старте модели стоил Renault Koleos в «базе»! Тестовый автомобиль (комплектация INTENSE плюс опции) стоит около $32-34 тыс. (с учетом Renault Бонус или нет) Особенности комплектации INTENSE: фары Full LED, контроль «слепых зон» боковых зеркал, камера заднего вида, приборы с ЖК-дисплеем, вентиляция передних сидений, мультимедиа R—Link c 8,7-дюймовым дисплеем. Дополнительные опции в тестовом авто: автоматическое переключения света «ближний/дальний», контроль рядности, кожаная обивка «NAPPA», панорамная крыша-люк.

За минувшие два года соперников прибавилось. Плюс кроме банального увеличения числа конкурентов, также есть еще один важный нюанс. Ранее кроссовер Renault Koleos был одним из лидеров по ездовому комфорту. Но сегодня – после выхода на рынок Toyota RAV4 с очень энергоемкой подвеской, дебюта откровенно мягкого Citroen C5 Aircross, появления новых поколений Subaru Forester и Honda CR-V с удачной настройкой ходовой – вдруг появилось немало альтернатив для любителей мягкой и «всепрощающей» подвески.

Если вам хочется драйва, то по-прежнему существует классная модель Mazda CX-5, а если требуется еще и большой салон – то добавилась новинка SEAT Tarraco. При этом никуда не делись прошлые соперники в виде Nissan X-Trail, SKODA Kodiaq, Mitsubishi Outlander…

В этом классе всегда шла нешуточная борьба, а теперь добавилось еще пара-тройка важных новинок-конкурентов. Чем ответит Renault Koleos 2020? В условиях ограниченного выбора версий остается уповать лишь на прайс: пожалуй, один из самых выгодных вариантов по соотношению размеров, мощности, комплектации – и запрашиваемой цены.

Что в итоге?

Чуть больше двух лет назад я выдал Renault Koleos большие авансы – а они, откровенно говоря, оправдались слабо: автомобиль вошел в «десятку» списка со своими прямыми конкурентами, но за два года было продано столько, сколько самые успешные соперники продают за месяц. По итогам обновления не ждите чудес – кроссовер в целом остался прежним, улучшился в некоторых деталях (хотя и не во всех).

Однако я по-прежнему верю в Renault Koleos: это выбор для покупателя, который свободен от предрассудков, хочет получить связку «дизель + автомат + полный привод», хороший комфорт в езде, просторный салон и большой багажник, отменное оснащение. Тем приятнее, что теперь все вышеперечисленное предлагается по крайне заманчивой цене – пожалуй, это и есть главные итоги обновления Renault Koleos 2020.

Технические характеристики Renault Koleos 2.0 dCi (177) CVT X—Tronic 4x4

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,67 х 1,84 х 1,68 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 505 л (5 мест) до 1777 л (2 места)

Минимальная снаряженная масса – 1817 кг

Мотор – турбодизель R4, 2,0 л

Мощность – 177 л.с. при 3750 об/мин

Крутящий момент – 380 Нм при 2000 об/мин

Удельная мощность и момент – 97 л.с. на 1 т; 209 Нм на 1 т

Привод – полный привод, три режима работы (2WD, 4WD AUTO, 4WD LOCK)

Трансмиссия – «автомат» CVT X-Tronic (CVT-вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 9,5 с

Максимальная скорость – 201 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Страна производства – Южная Корея

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 225/60R18

Минимальная цена автомобиля – от 711 тыс. грн. или $25,5 тыс. (с учетом «Renault Бонус»)

Цена тестового автомобиля – около 900-950 тыс. грн. или $32-34 тыс. (с/без «Renault Бонус»)