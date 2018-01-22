Renault Koleos: круто выглядит, мягко едет, просторный салон – лидер класса?

Кроссовер Renault Koleos сегодня – это флагман марки, если мы говорим об Украине: самый крупный, просторный, дорогой автомобиль, который имеет самые большие шансы на успех в сравнении с минивэном Espace и седаном Talisman с их штучными продажами. Недавно мы рассказывали о компактных кроссоверах марки, а теперь зайдем в класс кроссоверов совершенно с другой стороны – со стороны ТОП-модели – и расскажем о Renault Koleos.

Позиционирование

Модель Koleos уже присутствовала в гамме Renault: это был кроссовер, созданный на одной базе с Nissan Qashqai и Nissan X-Trail прошлых поколений, который очутился как раз между ними – на стыке классов C-SUV и D-SUV. Но если говорить о новом поколении, то перед нами «full-size кроссовер» по европейским меркам: довольно крупная модель, которая заметно выросла в габаритах и своем положении – это однозначно D-SUV.

Кроссовер Renault Koleos нынешнего (второго) поколения дебютировал в 2016 году и добрался в Украину к осени 2017-го. Его предшественник – первый Renault Koleos – появился в 2008-м и был заметно меньше: фактически тогда компания старалась одной моделью закрыть два класса. Но теперь в этом нет необходимости, ведь есть более компактный и дешевый Renault Kadjar, что позволило сделать Koleos крупнее и дороже.

В статье представлен Renault Koleos с турбодизелем 2,0 л, полный приводом, АКПП CVT X-Tronic, в максимальной версии с рядом дополнительных опций.

Как едет?

Когда я сел за руль Renault Koleos и проехал первые 10-15 минут, то подумал: «Ну все, SKODA Kodiaq конец»; однако после длительного знакомства уже не был столь категоричен.

Почему так? Потому, что Renault Koleos едет очень мягко и довольно тихо – в этих параметрах автомобиль способен конкурировать с лучшими представителями «народных семейных кроссоверов». Причем не просто конкурировать, но возможно даже стать лучшим! Конечно, на крупных неровностях и «в хлам» разбитой грунтовке подвеску может «пробить», но в реальности, в 80-90% случаев – средние ямы и бугры, волны и заплатки на асфальте – автомобиль едет очень мягко. Если вы целитесь на комфорт и тишину, то новый Renault Koleos обязательно стоить записать в претенденты на покупку.

Да и общий настрой автомобиля гармоничен с комфортной подвеской: руль довольно легкий, пусть на нем мало усилия при повороте колес, зато руки буквально отдыхают; двигатель и вариатор работаю плавно и мягко. С одной стороны – при резком старте с места пауза порой затягивается на 1,5-2 секунды, нет рывка и быстрого ускорения. С другой стороны – когда Renault Koleos «набрал ход», то мотор «раскрывается» на полную мощность: автомобиль хорошо справляется с ускорениями на ходу, что важно при обгонах; влияние полной загрузки салона и багажника на динамику едва ощутимо. При разгоне с места АКПП-вариатор еще старается имитировать переключение передач, чтобы не утомлять монотонным гулом мотора, но при езде «на ходу» – попросту слегка меняет передаточное число: выходит плавно и мягко, плюс относительно тихо, поскольку мотор обычно работает в зоне низких оборотов.

Дизайн Renault Koleos мало кого оставляет равнодушным: удачное сочетание нового фирменного стиля Renault с ощущением солидности и дороговизны – у нас такое любят. Много интересных деталей: полностью светодиодные фары с двойными блоками, усы-фонари (также светодиоды), явно выделенные колесные арки, много хром-декора. Внутри все тоже «солидно»: турбодизель 2,0 л (177 л.с.), АКПП-вариатор, полный привод.

Жаль, но Renault Koleos лишен интересной системы Multi-Sense (см. Espace), которая могла бы явно повлиять на характер автомобиля, сделав его более «подвижным» для любителей динамичной езды. Поскольку сейчас при попытке ехать быстро кроссовер Renault Koleos огорчает заметными кренами, легким рулем, «мягкостью» мотора и АКПП. Словом, кроссовер Renault Koleos создан далеко не для динамичного стиля езды. Но будем реалистами – мало кто из отцовств семей будет «отжигать» с домочадцами на борту.

Из дополнительных режимов езды в Renault Koleos есть лишь кнопка «ЕСО» на центральной консоли, да селектор переключения работы полного привода. Режим «ЕСО» потенциально влияет на двигатель, АКПП, педаль акселератора, делая их более бережливыми. Но на деле – существенной разницы нет: автомобиль всегда мягкий в своих реакциях; в режиме «ЕСО» – не слишком заметно падение динамики; в обычном режиме при плавном стиле езды – вполне можно получить ЕСО-низкий расход. Полный привод по умолчанию работает в режиме «AUTO» отдавая крутящий момент к передним колесам. Но при старте с места полный привод «замыкается» превентивно и сзади есть около 30-35% тяги. Плюс два дополнительных режима: 2WD – только передний привод, тогда порой буксовали колеса при резком старте; LOCK – постоянное деление крутящего момента «50/50» между осями.

Боец на бездорожье? Смотря каком. Немалые габариты и округлые формы кузова влияют на чувство габаритов (хотя это дело привычки) и геометрическую проходимость (угол въезда 18,8 градусов, угол съезда 25,6 градусов); нет системы помощи спуска с горы и/или каких-либо комплексных режимов для бездорожья. С другой стороны – пластик по периметру кузова, клиренс 210 мм, деление момента «50/50» в режиме «LOCK» (подобных цифр в режиме «AUTO» я не увидел ни при стартах с места, ни при буксовании на снегу). В итоге – Renault Koleos вряд ли боец на лесных и горных тропах (геометрия), но хорошо себя чувствует в грязи и на снегу (скользкое покрытие). Для большинства – «выгребет».

Как видите, формируется образ универсального кроссовера, нацеленного пусть не на покорение гоночных трасс или горных вершин, но на общесемейные ценности. Поддержит ли салон? В целом – да; хотя без ряда нюансов не обошлось. Передняя часть салона напоминает даже Porsche Cayenne (ого!): вертикальная центральная консоль с ушками дефлекторов вентиляции, которая уходит вперед к лобовому стеклу. В целом – много интересных, красивых решений: ЖК-панель приборов с разным дизайном, выбор цвета фоновой подсветки салона, удобные сиденья с подогревом и даже вентиляцией… Спереди все хорошо.

Сзади, на первый взгляд, тоже: огромный запас места, есть дефлекторы вентиляции и подогрев сидений (правда кнопки спрятаны в подлокотнике), парочка полосок фоновой подсветки в дверях, розетка-«прикуриватель» и USB-порты. Но нет возможности сдвинуть сиденье вперед/назад, нет регулировки углу наклона спинки, нет столиков для пассажиров. Аналогично и с багажником: огромный объем, большой проем, электропривод двери. Но не хватает полочек, ниш (органайзер на фото – это дополнительный аксессуар). Да, все это пункты далеко не первой важности, но они уже становятся обязательными в данном классе.

Спереди – необычная передняя панель, которая (как и внешность) объединила фирменный стиль Renault с чувством «большого автомобиля». Сиденья удобные и мягкие; есть электропривод, подогрев, вентиляция. Приборы в который раз порадовали: информативно и красиво. Среди других приятных деталей – высокий центральный тоннель и фоновая цветная подсветка салона: ниша спереди, цвет приборов, полоски-вставки и карманы на дверях. А вот блок кнопок огорчил: режим АВТО только у водителя.

Сзади очень просторно – это заявка на лидера класса. Есть дефлекторы вентиляции, подлокотник и подстаканники, подогрев сидений; но не хватает регулировки, столиков, «климата» (см. SKODA Kodiaq). Багажник большой, с электроприводом крышки, есть выдвижной фаркоп; но снова не хватает мелочей – полочки, ниши (см. Nissan X-Trail).

Есть ли инновации?

Кроссовер Renault Koleos не привносит революционных инноваций, но в каждой области использует современные технологические наработки. Основа автомобиля – платформа CMF, на которой построены многие модели Renault-Nissan: Megane, Megane GT, Kadjar, Espace, Qashqai, X-Trail. Причем в случае Renault Koleos использована платформа CMF-D: это платформа для автомобилей среднего D-класса; здесь колесная база достигает 2,705 м, что сравнимо с X-Trail; а по длине кузова Renault даже превосходит «родственника» от Nissan. Похоже, что модель Koleos является самым крупным и просторным кроссовером, созданным на платформе CMF.

Под капотом установлен дизельный мотор объемом 2,0 л: непосредственный спрыск топлива, турбина с интеркуллером, система «СТОП-СТАРТ»; 177 л.с. и 380 Нм. Это именно тот мотор, который уже долго обещают привезти для X-Trail, а его все нет и нет. Но на Renault Koleos – он уже есть. В связке с дизелем работает АКПП-вариатор CVT X-Tronic: пара сжимающихся/разжимающихся конусов и металлическая цепь между ними – этот вариатор усиленной конструкции рассчитан на передачу крутящего момента до 380 Нм (младшие версии подобного вариатора рассчитаны только на 250 Нм). Полный привод All-Mode 4×4-i построен на основе электромагнитной муфты, имеет три режима работы (2WD/AUTO/LOCK), управляется кнопкой слева от руля. В режиме 2WD – привод только передний. В режиме AUTO электроника сама управляет перераспределением крутящего момента между осями и потенциально способна делить момент вплоть до 50/50; но по моим наблюдениям, назад идет не более 30-35% тяги. Наконец, режим LOCK означает постоянное деление крутящего момента 50/50 между осями, плюс своя настройка системы ABS; переключение в режим «AUTO» происходит по нажатию кнопки или при разгоне до 40-45 км/ч.

Renault Koleos – самый крупный кроссовер в частности и один из крупнейших автомобилей вообще, построенных на платформе CMF. Спереди – подвеска типа МакФерсон; сзади – независимая многорычажная. Под капотом установлен мощный турбодизель dCi объемом 2,0 л и АКПП-вариатор; привод – полный All–Mode 4x4-i с тремя режимами работы.

В салоне есть свои интересные решения, который уже знакомы по другим автомобилям Renault. Во-первых, это система R-Link 2: крупный вертикальный дисплей диагональю 8,7 дюйма; несколько основных рабочих столов, которые можно настроить самостоятельно; климат-контроль с разделенным управлением (физические кнопки и барабанчики температуры плюс детальные настройки «климата» на дисплее). Система R-Link 2 дает доступ практически ко всем второстепенным функциям автомобиля: навигация, подключение телефона, аудиосистема, настройки вспомогательных функций, камера заднего вида, пр. Во-вторых, приборы на основе ЖК-дисплея: можно выбрать несколько вариантов внешнего вида, можно изменить цвет подложки приборов. Из прочей интересной электроники – аудиосистемы 3D Sound Arkamys (цифровая обработка звука для объемного звучания, базовое оснащение для средней и максимальной версии автомобиля) или даже аудиосистема Bose с технологией подавления шумов и отдельным сабвуфером (опция для максимальной версии автомобиля).

А из интересных систем «для езды» – контроль рядности движения и светодиодные фары с автоматическим переключением света «ближний/дальний». Обе системы работает на основе камеры в верхней части лобового стекла: она следит за разметкой на дороге и, при необходимости, подправляет автомобиль; она же следит и за встречными/попутными автомобилями, переключая свет с дальнего на ближний, избегая ослепления. Невзирая на традиционный скепсис, в который раз скажу: контроль рядности работает вполне достойно, различая старую и частично стертую разметку. Проблемы могут быть лишь на однополосной дороге, где есть центральная разделительная полоса, но нет крайней правой полосы, а только обочина. Хотя даже в этой ситуации подобные системы нередко определяют обочину как край своей полосы. А вот система переключения света «ближний/дальний» слишком аккуратная в своей работе: порой переключение на ближний свет происходило едва на горизонте покажутся лучики света фар автомобиля, который еще очень вдалеке.

Во многих автомобиля Renault – к примеру, Megane или Espace – система R–Link 2 уже встречалась и была разобрана в деталях: свои настраиваемые «рабочие столы» и профили пользователя; навигация, аудиосистема, управление «климатом», камера заднего вида. Знакомы и приборы на основе 7-дюймового дисплея – к примеру, см. Kadjar – несколько вариантов отображения информации, несколько вариантов подсветки…

…которая настраивается в меню R–Link 2. Плюс кроссовер Renault Koleos имеет систему помощи при парковке, контроль рядности движения, полностью светодиодные фары, автоматическое переключения света «ближний/дальний», контроль «слепых зон» зеркал; все эти системы доступны как опция или включены в максимальную версию автомобиля. Но получить адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения нельзя ни за какие деньги – их попросту нет; а это уже минус для современной и дорогой модели.

Конкуренты

С кроссовером Renault Koleos все просто: один мотор (турбодизель 177 л.с.); одна трансмиссия (АКПП-вариатор и полный привод); три комплектации и ряд опций за доплату. Гамму открывает комплектация Life ценой 938 тыс. грн. ($33 тыс.): фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP, обычный кондиционер, подогрев сидений, «круиз», руль в коже, 17-дюймовые легкосплавные колеса, фирменная аудиосистема на шесть динамиков. Следующая комплектация – Zen за 1,01 млн. грн. ($35,4 тыс.) – добавляет к этому: датчики света и дождя, камеру заднего вида, систему R-Link 2 и аудио Arkamys, тонировку стекол. Максимальный уровень – Intense ценой около 1,12 млн. грн. ($39,3 тыс.) – дополнительно предлагает: «ЕСО»-режим езды, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, 18-дюймовые колесные диски, кожаную обивку салона, электропривод и вентиляцию сидений, пр. В мире существуют Renault Koleos с бензиновыми моторами (2,0 л и 2,5 л) и маленьким дизелем (1,6 л), есть версии с МКПП; но у нас только ТОП-версии – а потому и ценник таков.

Теперь рассмотрим конкурентов. Думаю, главную парочку соперников вы уже поняли – это SKODA Kodiaq и Nissan X-Trail. Чешско-немецкий кроссовер предлагает широкий выбор версий и оснащения, благодаря чему можно «собрать» автомобиль под свои запросы и бюджет. Хотя в сравнимой версии – мощный дизель, АКПП, полный привод, большой дисплей в салоне, «хорошая» музыка, светодиодные фары – наверняка окажется дороже Renault Koleos, при этом дизель не столь мощный. Японский родственник-конкурент Nissan X-Trail предлагает простор и комфорт; широкий выбор моторов, КПП, типов привода; заманчивые цены; плюс он хорошо продуман в вопросах обустройства салона и багажника. Однако автомобиль не столь эффектен снаружи и внутри; плюс даже в ходе последнего обновления эта модель так и не получила обещанную связку «мощный дизель + АКПП + полный привод». Среди других конкурентов отмечу Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson с мощным дизелем (скоро расскажу), KIA Sorento, дизельные версии Mazda CX-5 (скоро расскажу про дизель) и Toyota RAV4.

Крупных кроссоверов ценой около 1 млн. грн. немало. На фоне конкурентов Renault Koleos проигрывает в широте выбора версий (и, соответственно, цен), но старается компенсировать это оригинальным дизайном и высоким уровнем оснащения.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потреблял в среднем 9-10 л топлива, при попытке динамичной езды и/или больших пробках – расход достигал 11-11,5 л. Но если включить ЕСО-режим, выбрать только передний привод, миновать пробки, ехать плавно – то можно вписаться в 7,7-8 л на 100 км. Трассовый расход при 80-90 км/ч составляет 6-6,5 л; при скорости 110-120 км/ч – поднимается до 7,5-8 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобили – 5 лет или 100 тыс. км, можно докупить «расширенную гарантию» максимум до 200 тыс. км пробега. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО – 4,9 тыс. грн.; расширенные ТО обойдутся в 9-12 тыс. грн. в зависимости от пробега и объема работ. Важно отметить, что цены ТО указаны для Киева, а в других областях и у региональных дилеров цены могут быть ниже; плюс компания «Рено Украина» постоянно предлагает различные акции и спецпрограммы на сервисе.

Но в случае этой статьи – цены традиционно указаны без учета различных дополнительных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании, по дате на январь 2018 года.

В итоге

Рассказывая о Renault Koleos, невозможно обойти вниманием Espace: яркий автомобиль, буквально наполненный необычными решениями – обустройство салона, различные системы и технологии. Вот подобного у Renault Koleos жаль, но нет.

Однако вспомните проблему Espace: красивая обертка, но внутри – блюдо, которое украинцы не понимают. И вот с этой точки зрения – Renault Koleos хорош: это вход в популярный и востребованный класс. Причем с моделью, которая ориентируется на общие, понятные ценности: простор в салоне, комфорт в езде, мощный мотор, полный привод. Сможет ли стать Renault Koleos лидером класса? Наверное, нет: ему не хватает широты выбора разных моторов, ему не хватает особенностей и «фишек», о которых упоминали выше. Но достойное место в своем классе – однозначно в ТОП-10, а может и ТОП-5 – Renault Koleos займет.

Плюсы:

+ Дизайн экстерьера и интерьера: узнаваемый стиль Renault, солидно и оригинально

+ Мягкий ход почти на любых неровностях, тишина в салоне

+ Спереди красиво и удобно (подогрев руля, вентиляция); сзади просторно; большой багажник

Минусы:

– Нет выбора мотора, КПП, типа привода; нет широкого выбора версий – и, соответственно, цен

– Хочется большего количества «киллер-фич»: Multi-Sense, регулировки сзади, полочки для трансформации багажника, активный «круиз»…

Технические характеристики Renault Koleos dCi 177 АКПП X–Tronic 4WD:

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,672 х 1,843 х 1,678 м

Колесная база – 2,705 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 505 л (5 мест) до 1 777 л (2 места)

Минимальная снаряженная масса – 1 817 кг

Мотор – турбодизель; R4; 2,0 л

Мощность – 177 л.с. при 3 750 об/мин

Крутящий момент – 380 Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 97 л.с. на 1 т; 209 Нм на 1 т

Привод – полный привод All Mode 4×4-i

Трансмиссия – АКПП CVT X-Tronic (вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 9,5 с

Максимальная скорость – 201 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R2 225/60R18

Автомобиль предоставлен – Рено Украина