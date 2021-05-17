Тест-драйв SKODA Octavia: золотая классика! Ну, плюс-минус…





Да, это тест-драйв SKODA Octavia – обладателя титула «Автомобиль года в Украине 2021»! Заслужено? Или нет? Громкий титул накладывает свой отпечаток на восприятие автомобиля. Но также и требует максимального детального разбора с пристрастием. Чем мы сейчас и займемся: позиционирование модели, ездовые характеристики, комплектации и цены, конкуренты, безопасность, расход и нюансы содержания автомобиля. Итак, встречайте – наконец-то детальный обзор SKODA Octavia А8.

Позиционирование модели SKODA Octavia

Впервые автомобиль SKODA Octavia появился еще в далеком 1959 году: история имени насчитывает более 60 лет! Конечно, привычная нам модель SKODA Octavia появилась намного позже – в 1996 году, когда дебютировало первое поколение SKODA Octavia (А4). Впрочем, 25-летняя история – это ведь тоже немало. Тем более, что за четверть века сама суть автомобиля SKODA Octavia не изменилась: берем шасси С-класса и «растягиваем» его почти до D-класса. При этом стараясь избежать радикальных решений в конструкции, которые могли бы привести к заметному увеличению цены. В итоге получаем добротный «средний класс по-европейски». Вот и весь секрет успешных продаж: за минувшие 25 лет реализовано более 5 млн автомобилей семейства Octavia, модель занимает порядка 40% в общих продажах бренда SKODA. Новинка продолжит историю успеха?

Современная история SKODA Octavia началась в 1996 году и с тех пор концепция автомобиля не изменилась: лифтбек или универсал на шасси модели С-класса. Нынешний автомобиль SKODA Octavia (с обозначением А8) дебютировал в конце 2019 года, продажи в Украине стартовали в 2020. Основным тестовым автомобилем стал лифтбек SKODA Octavia в комплектации Style с 1,4-литровым двигателем TSI и 8-ст. «автоматом», также кратко будет показан аналогичный автомобиль, но в комплектации Ambition.

Как едет автомобиль SKODA Octavia?

Думаю, точка отсчета для новинки SKODA Octavia ясна изначально – это «восьмой» Volkswagen Golf. Тем более, что полностью «сошелся» 1,4-литровый турбо-мотор и 8-ступенчатый АКПП. Однако ездовые впечатления не идентичны.

Начнем с мотора и АКПП, ведь эта связка на более габаритной и тяжелой модели SKODA Octavia воспринимается более динамичной «парочкой». Двигатель резче отзывает на нажатие педали акселератора, «автомат» дольше держит более низкие передачи – порой даже в обычных разгонах позволяя мотору набирать 3,5 тысячи оборотов. Такое чувство, что коробка находится не в обычном «драйве», а каком-то среднем положении между «D» и «S». Но это бодрит: помогает выехать со второстепенной дороги на главную, быстро перестраиваться в потоке – при этом управление разгоном лишено каких-либо подергиваний и резкости. Даже наоборот: благодаря хорошей звукоизоляции, широкой «полке» момента, плавным переключениям «автомата», автомобиль воспринимается довольно легким и подвижным. Словом, на вопрос «хватит ли 1,4-литровогомто мотора?» можно ответить «да». Тем паче, что тестовый лифтбек SKODA Octavia был оснащен системой изменения ездовых профилей: автомобиль можно «успокоить» в эко-режиме, дополнительно «подогреть» в спорт-режиме, либо и вовсе создать свой ездовой профиль.

Отличаются и впечатления от баланса управляемости/комфорта. Не скажу, что новое поколение SKODA Octavia запомнилось откровенной жесткостью – с комфортом, да на летних шинах, все было вполне неплохо: нормально проезжает неровности, нет тряски или ударов. Но вот именно с общим балансом… Такое чувство, что новинке SKODA Octavia не хватает той «чистоты» и точности, с которой ехал Golf. И в основном замечания касаются задней части. Мое мнение: автомобиль проектировали под большую нагрузку (салон плюс багажник), в итоге решили установить более жесткие пружины. В тоже время: понимая, что езда может быть жесткой, конструкторы приняли решения «распустить» амортизаторы. Как результат – порой какие-то неровности проходятся жестковато, а вот здесь на волнистом асфальте неожиданно качнет. Если в повороте встретятся неровности – задняя часть может спрыгнуть с траектории. Да, это все нюансы и новая SKODA Octavia все равно едете лучше большинства конкурентов. Но ведь мы-то знаем, что эта техника, платформа, шасси могут ехать еще лучше…

Дизайн SKODA Octavia – это классика в современном прочтении: очень пропорциональный и гармоничный облик, напрочь лишенный опасных экспериментов. Дизайну – зачет! Ходовые качества не столь равномерны, в движении заметны колебания «это плюс, а это минус», но все-таки автомобиль едет неплохо. И довольно быстро: мой замер 0-100 км/ч дает 8,8 секунды – даже чуть быстрее паспорта. Плюс водитель может выбрать разные режимы езды и немного влиять на характер автомобиля.

При обсуждении ходовых качеств выше постоянно вспоминался Volkswagen Golf, но при обсуждении салона впору вспомнить Volkswagen Passat: просторно! Много места, много «воздуха», много простора везде. И если с размещением водителя и переднего пассажира обычно замечаний не возникает, то отличный простор для задних пассажиров, особенно в ногах – это явный и сильный козырь нового поколения SKODA Octavia. Равно, как и багажник.

Причем новинка примечательна не только простором, но и вниманием к деталям. Передних пассажиров чаруют хромированные дверные ручки, словно стекающие «жидким металлом» по дверной карте. Различные кнопки-переключатели и джойстик-селектор «автомата» украшены хромированной рифленой отделкой. Тканевая вставка на передней панели находит свое продолжение в виде комбинированной отделки удобных сидений. Вот только – а почему у этих сидений (отмечу, с дорогой заказной комбинированной обивкой) видно направляющие на полу? А почему картинка проекционного дисплея смещена в сторону? Да, проекцию можно отрегулировать по высоте или немного провернуть, но не сдвинуть вправо-влево. Но в целом…

Салон хорош не только отменным простором или сдержанным лаконичным дизайном, но и качеством отделочных материалов. Причем явно видно, как много внимания уделяли деталям. Рядом с красивой дверной ручкой – увеличенные зеркала (которых так недоставало Golf). Или вот еще «плюс»: меньше замечаний к звуку качения шин, общее восприятие более тихого салона. Но вот опять «минус»: выскочил на брусчатку – и большой кузов начал громко резонировать, все впечатление от тишины салона вмиг уходит. А ведь порой кажется, что новинка SKODA Octavia – почти лимузин: сзади много места для ног, удобный подлокотник (с подстаканниками и держателем для ручки), имеется отдельный «климат». Багажник прост в отделке, но гениально продуман: начиная от крючков/полочек – и заканчивая электроприводом крышки.

Есть ли инновации в SKODA Octavia?

Технически тестовый автомобиль SKODA Octavia не удивляет: можно снова обратиться к Volkswagen Golf, на примере которого описывалась платформа, двигатель – и, самое главное, 8-ступенчатый «автомат»! Ключевое отличие в том, что даже 150-сильная версия SKODA Octavia обходится задней подвеской на основе поперечной балки (в то время, как Golf получает «многорычажку»): вот откуда разница в вопросах управляемости/комфорта. С другой стороны: все-таки у автомобиля SKODA Octavia найдется, что предложить искушенным автомобилистам и фанатам технологий – полный привод, мощные бензиновые (190 л.с.) и дизельные моторы (150-200 л.с.), DSG-«автоматы». Жаль, у нас нет PHEV-гибридов или «горячих» версий. Зато у модели Octavia (и компании SKODA в целом) есть фирменный Simply Clever! Думаете, снова начну рассказывать о скребке на лючке бензобака? Ха, новинка SKODA Octavia явно двинулась дальше! Как вам такие решение: на спинках задних сидений можно найти небольшие кармашки для смартфона, в передних дверцах предусмотрены отсеки для зонтика или щетки, под капотом пробка бачка жидкости стеклоомывателя умеет превращаться в лейку-воронку, а около центрального зеркала примостился USB-порт (к примеру, для регистратора).

Да и в целом – новая SKODA Octavia существенно «выросла» в перечне использованных технологий: впервые появилась матричная светодиодная оптика и селектор АКПП с технологией «shift-by-wire». Также появились новые поколения виртуальных приборов Virtual Cockpit (10,25-дюймовый дисплей) и мультимедиа MIB3 с максимально-возможным 10-дюймовым дисплеем (система Columbus, как в тестовом автомобиле). Хотя два последних пункта как раз вызывают нарекания. Так, управлять содержимым колодцев «приборки» здесь сложнее, чем в Golf: за оба колодца отвечает один переключатель на руле, плюс много мелких подменю – в итоге приходится много щелкать, что бы получить желаемое. Но думаю, реальный владелец один раз настроит приборку «под себя» и на этом успокоится. Подобное правило актуально и для управления температурой «климата»: так, в Golf под центральным дисплеем есть сенсорная полоса с выделенными сегментами для управления температурой, но в SKODA Octavia такого уже нет. Поэтому если вы привыкли постоянно менять температуру, то придется постоянно заходить в настройки «климата» на дисплее – это для вас будет проблемой. Если один раз настроил «климат» и забыл – то проблемы нет.

Кузов несущий, привод передний, спереди МакФерсон, сзади балка, 1,4-литровый мотор серии TSI, но главное – традиционный 8-ступенчатый гидромеханический «автомат»! Новое поколение SKODA Octavia не принесло кардинальных перемен конструкции. Но подарило много точечных доработок: матричные светодиодные фары, потенциально много систем безопасности (хотя на тестовом автомобиле было лишь несколько помощников), новая концепция салона, новое поколение систем мультимедиа. Плюс «фишки» Simly Clever.

Цена автомобиля SKODA Octavia и его конкуренты

Автомобиль SKODA Octavia в Украине доступен в огромном количестве версий: два кузова (лифтбек или универсал Combi), три бензиновых мотора (атмосферный 1.6 MPI на 110 л.с., турбо 1.4 TSI на 150 л.с. или 2.0 TSI на 190 л.с.), два турбодизеля (2.0 TDI на 150 л.с. или 2.0 TDI на 200 л.с.), четыре типа коробок передач (6-ст. МКПП, 6-ст. АКПП, 8-ст. АКПП, 7-ст. DSG), передний или полный привод, три комплектации (Active, Ambition, Style), плюс опции к ним.

Старт дает SKODA Octavia в комплектации Active: система стабилизации, фронтальные подушки безопасности, система контроля давления в шинах, пакет «Плохие дороги», аудио Swing и 8-дюймовый дисплей, светодиодные фары, 16-дюймовые стальные колеса с колпаками, панель приборов с 4,2-дюймовым дисплеем MAXI DOT, кондиционер, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, пр. Цена автомобиля SKODA Octavia 1.4 TSI 150 л.с. 6MG Active – от 570 тыс. грн или $20,5 тыс.

Следующая комплектация Ambition дополнительно предлагает: боковые подушки безопасности, 16-дюймовые легкосплавные диски, больше динамиков аудиосистемы и USB-портов, поддержку технологии SmartLink, 2-зонный климат-контроль CLIMATRONIC, пр. Цены на SKODA Octavia Ambition следующие (в зависимости от мотора/КПП): версия 1.6 MPI 110 л.с. 6AG – от 603 тыс. грн или $21,5 тыс., версия 1.4 TSI 150 л.с. 6МG – от 620 тыс. грн или $22 тыс., версия 1.4 TSI 150 л.с. 8АG – от 667 тыс. грн или $23,8 тыс., версия 2.0 TSI 190 л.с. 7DSG – от 725 тыс. грн или почти $26 тыс.

На вершине модельной линейки – комплектация Style, в которой добавлено: система доступа без ключа KESSY FULL, аудио Bolero и 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей, технология SmartLink+ и беспроводное подключение смартфона, задние LED-фонари SBBR, датчики света и дождя, 17-дюймовые колесные диски, бортовой компьютер Medium с 10-дюймовым дисплеем, электропривод складывания зеркал заднего вида, круиз-контроль, датчики парковки сзади, пр. Цены на SKODA Octavia Style следующие (мотор/КПП): версия 1.6 MPI 110 л.с. 6AG – от 676 тыс. грн или $24 тыс., версия 1.4 TSI 150 л.с. 6МG – от 693 тыс. грн или почти $25 тыс., версия 1.4 TSI 150 л.с. 8АG – от 741 тыс. грн или $26,5 тыс., версия 2.0 TSI 190 л.с. 7DSG – от 798 тыс. грн или $28,5 тыс., версия 2.0 TDI 150 л.с. 6MG – от 775 тыс. грн или $27,7 тыс., версия 2.0 TDI 150 л.с. 7DSG – от 823 тыс. грн или почти $29,5 тыс., версия 2.0 TDI 200 л.с. 7DSG 4x4 – от 943 тыс. грн или $33,7 тыс.

Доплата за кузов «универсал» Combi составляет около 25 тыс. грн при идентичных вариантах мотора/трансмиссии/комплектации. Доплата за полный привод для двигателей 2.0 TSI (190 л.с.) или 2.0 TDI (150 л.с.) составляет около 60 тыс. грн в зависимости от типа двигателя и комплектации. Двигатель 2.0 TDI (200 л.с.) изначально предлагается с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой DSG. Также для каждой комплектации предложены различные опции. К примеру, тестовый автомобиль получил проекционный Head-up дисплей, обивку салона «кожа/Suedia», матричные LED-фары, 3-зонный «климат», премиум-аудио CANTON, пр. Итоговая цена тестового автомобиля составила почти $33,5 тыс.

Красный автомобиль – это лифтбек SKODA Octavia с аналогичным 1,4-литровым 150-сильным мотором и автоматом, но в комплектации Ambition. По данным представителей импортера, именно такой вариант является наиболее популярным у покупателей: примерно половина от всех проданных вариаций модели SKODA Octavia! Что ж, выглядит достойно, в салоне «не бедно», комплектация вполне достаточная – и ценник нормальный.

Кто в конкурентах? Первый соперник понятен: это Volkswagen Golf восьмого поколения. Самый близкий с точки зрения технического родства – платформа, моторы, коробки, технологии. Но достаточно отдаленный соперник с точки зрения потребительских качеств. Если вы хотите «все выверено и максимально точно, доведено до идеала» – то Golf. Если нужно больше простора и багажника, шире выбор моторов, полный привод – то Octavia. Разный тип покупателя.

На самом деле куда ближе покупатели, которые смотрят на седаны-«переростки» С-класса. И первым конкурентом пусть будет Hyundai Elantra: довольно хороший комфорт, яркий и оригинальный дизайн, немного дешевле – но уступает в широте выбора (тип кузова, моторы, привод), а также проигрывает в максимальном уровне оснащения (кожа и проекция, «климат» сзади, багажник). Схожая ситуация и с седаном Toyota Corolla: акцент на комфорт, экономичный гибрид, стартовый ценник ниже, плюс отменная ликвидность и система Toyota Safety Sense – но лишь средний простор салона, нет универсала, нет полного привода. Плюс не забывайте Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, Honda Civic, Mazda3. Хотя с ценником SKODA Octavia в хорошей комплектации – уже можно смотреть в сторону, к примеру, Mazda6…

В данном блоке представлено пять автомобилей. Реально конкурентов намного больше, но именно эта пятерка является «ключевыми игроками» для понимания конкуренции против SKODA Octavia и данного сегмента в целом: четыре седана и родственный хэтчбек.

Реальный расход топлива SKODA Octavia, содержание автомобиля

Средний расход топлива в городе составил 9,5-9,7 л на 100 км, скажем так – «до десятки». На пустых дорогах и при плавном стиле езды можно получить минимум 7,5-8 л на 100 км, при динамичном стиле езды и/или большом количестве пробок – расход достигал 11,5 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км – расход возрастал до 5,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет четыре года – это важно! Скажете «мелочь»? Но именно вот такая мелочь отлично укладывается в общий характер покупателя подобного автомобили: практичность и прагматичность. Именно вот такая мелочь может стать окончательным пунктом при выборе SKODA Octavia среди конкурентов. Что касается сервисного обслуживания, то стандартное ТО следует проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Стоимость обычного ТО составляет около 3,2 тыс. грн., стоимость расширенного ТО (на пробеге 60 тыс. км) – порядка 8,7 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на май без учета различных возможных скидок и бонусов. Стоимость ТО указана для одного из киевских дилеров, в других городах/областях стоимость ТО должна быть ниже ввиду более низкой стоимости нормо-часа.

Безопасность автомобиля SKODA Octavia

Цикл краш-тестов Euro NCAP завершился максимальной 5-звездочной оценкой за безопасность. Хотя и есть ряд оговорок: при фронтальных ударах – центральная часть тела водителя получила желтую отметку (нормальная защита), а пассажир порой получал и оранжевую (достаточная защита) отметку безопасности. Однако защита головы и шеи для взрослых людей, срабатывание систем безопасности, защита детей – на высоком уровне. Поэтому в итоге: 5-звездочная оценка за безопасность

В итоге

Первый вердикт новому поколению SKODA Octavia был вынесен еще во время мимолетной встречи во время заездов «Автомобиль года в Украине 2021». И после детального знакомства он не изменился. Вряд ли SKODA Octavia станет «автомобилем ваших снов» для массы украинцев. Но, проснувшись на следующий день, эти массы снова пойдут в знакомые салоны SKODA за обновкой Octavia. Отвечая на вопрос «Новинка продолжит историю успеха?», можно констатировать факт, что это происходит уже сейчас. Потому что общий рецепт создания «золотой классики» был найден еще 25 лет назад и с тех пор особо не подводил.

Плюсы:

+ Просторный салон, огромный багажник, решения Simply Clever

+ Широкий выбор версий: два кузова, бензин или дизель, полный привод, «механика»

+ Местами по салону SKODA Octavia сделана, будто автомобиль классом выше…

Минусы:

— …но не всегда – порой встречаются проколы: эргономика, отделка салона и багажника

— В таком понятии, как «класс езды» все-таки уступает Volkswagen Golf, хотя и превосходит многих других конкурентов

Технические характеристики SKODA Octavia 1.4 TSI 8AG Style

Кузов – лифтбек, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,69 х 1,83 х 1,47 м

Колесная база – 2,69 м

Клиренс – 158 мм

Багажник – от 600 л (5 мест) до 1 555 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 341-1 506 кг (в зависимости от комплектации/оснащения)

Грузоподъемность – 479-603 кг (в зависимости от комплектации/оснащения)

Мотор – бензиновый, турбо, R4 1,4 л

Мощность – 150 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1 500-4 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 100-112 л.с. на 1 т; 166-186 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 9 секунды

Максимальная скорость – 223 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,9-7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,6-4,7 л на 100 км

Страна производства – Чехия

Шины тестового автомобиля – Goodyear Efficient Grip Performance 205/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 570 тыс. грн. или $20,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около $33,5 тыс.