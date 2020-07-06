Тест-драйв Tesla Model Y: ожидание того стоило?





Да, это электрический кроссовер Tesla Model Y и он уже в Украине! Познакомиться с важнейшей новинкой удалось на полгода раньше даже самых оптимистичных ожиданий. Забегая вперед: электрокар понравился. Но стоит ли Tesla Model Y запрашиваемой цены в $76 тыс.? Или то, что электрокар понравился – это эмоции от первой встречи? Разберемся в детальном знакомстве с кроссовером Tesla Model Y, попутно вспоминая седан Tesla Model 3.

Tesla Model Y – это на 75% «тройка», но…

Первые упоминания про электрический кроссовер Tesla Model Y датируются 2015-2016 гг.: тогда Илон Маск порой обещал двери Falcon Wings, раздумывал о собственной платформе для новинки, рассказывал о новом заводе. Однако победил прагматизм и желание поскорее запустить электрокар в производство: кроссовер Tesla Model Y построен с использованием компонентов Tesla Model 3 (два электромобиля технически родственники на 75%), задние двери выполнены обычным способом, а первый экземпляр Tesla Model Y приехали из США. Что, впрочем, не отменяет факта: Tesla Model Y – это полностью самостоятельная модель.

Прежде всего, электрический кроссовер Tesla Model Y оказывает несколько крупнее седана Tesla Model 3 по габаритам. Так, длина составляет 4,75 м, ширина равна 1,92 м, а больше всего отличается высота кузова – 1,62 м. Плюс кроссовер получил 2,89-метровую колесную базу и 17-сантиметровый клиренс (167 мм, если точно). При этом оба автомобиля максимально похожи спереди и сзади – не ровен час их спутать: похожи фары и фонари, схожие обводы переднего бампера и гладкого капота, лишь задний бампер слегка изменился в нижней части. При взгляде на боковину отличия более заметны. Прежде всего, сразу заметен более высокий «купол» крыши. Кроме того, кроссовер Tesla Model Y получил приметные увеличенные окошки сзади. Пожалуй, пригодятся для пассажиров третьего ряда. Да-да, производитель заявляет для Tesla Model Y опциональный 7-местный салон, что также выделяет кроссовер на фоне седана.

Электрический кроссовер Tesla Model Y чуть больше (а главное – выше), чем седан Tesla Model 3, хотя визуально очень похож: обтекаемые формы кузова, схожие фары и фонари. Клиренс почти в 17 см и полный привод (фирменное обозначение Dual Motor) еще не превращают Tesla Model Y в «проходимца» но явно делают кроссовер более универсальным транспортом на плохих дорогах или в условиях снежной зимы. Запоминающаяся деталь – подпружиненные дверные ручки.

Передняя панель также практически идентична Tesla Model 3: массивная деревянная вставка, горизонтальный 15-дюймовый дисплей, отсутствие привычных приборов и дефлекторов вентиляции. Вместо последних – щель во всю ширину салона, через которую подается воздух. Похожи передние сиденья и дверные карты в стиле «минимализм»: нейтрально-серая цветовая гамма, вставка из алькантары, кнопки с черной глянцевой отделкой. Много глянца и на центральной консоли – два вместительных бокса прикрыты крышками с микролифтом. В целом: все знакомо и узнаваемо относительно Tesla Model 3.

Но стоит лишь пересесть назад – и вы сразу увидите разницу. Даже не так: не увидите – а почувствуете. Своими ногами и ступнями, для которых наконец предложено вдоволь места. В который раз утверждаю: кузов «кроссовер» оптимален для электромобиля с аккумулятором в днище. Так можно обеспечить более высокую посадку для пассажиров второго ряда, установить передние кресла повыше – и, как результат, выиграть место для ног, коленей, ступней. Вот вам первое важное преимущество кроссовера над седаном Tesla Model 3. А если добавить панорамную крышу, регулировку заднего дивана по углу наклона, дефлекторы вентиляции и подогрев для пассажиров, то электрокар Tesla Model Y и вовсе выглядит хорошистом. Вот только – снова «минимализм». Не видите на фото кнопок подогрева дивана? Их нет: управления подогревом дивана сзади осуществляется через центральный дисплей в передней части салона. В этом есть и преимущества и недостатки. Минус – пассажиры не могут сами включать/отключать подогрев. Плюс – водителю удобно выключать подогрев: к примеру, после того, как высадил детей у школы.

Теперь второе важное преимущество Tesla Model Y и его типа кузова: багажник. Покатая задняя дверь поднимается высоко и открывает огромный проем, через который в багажник удобно грузить крупногабаритные вещи. При 5-местном салоне объем багажника составляет около 500 литров, а если сложит второй ряд сидений – то получите 1 926 литров. Плюс две ниши в подполье (для зарядных проводов или набора автомобилиста), плюс электропривод крышки багажника, плюс кнопки складывания задних сидений… Еще бы шторка багажника не помешала – а вот ее как раз и нет. Зато есть второй маленький багажник под капотом.

Узнаваемая передняя панель с двумя запоминающимися деталями: огромным 15-дюймоавым дисплеем и массивной вставкой из шлифованного дерева. Все это уже видели на примере Tesla Model 3. А вот в задней части кроссовер заметно отличается – и явно в лучшую сторону: больше запас места для ног, большой багажник с огромным погрузочным проемом. Плюс внимание к мелочам: подогрев задних сидений, регулировка угла наклона спинки, дефлекторы вентиляции, ниши под мелочевку, электропривод крышки…

Динамичный разгон, комфорт на ходу, автопилот

Именно эти три определения позволяют максимально точно описать езду на электрокаре Tesla Model Y: он плавно разгоняется, ускорение сливается в едином потоке, неделимом какими-либо передачами в трансмиссии. В тоже время, Model Y умеет «пульнуть» – все-таки разгон до «сотни» в пределах пяти секунд! Если прижать педаль акселератора в пол, то кроссовер ощутимо впечатает тело в сиденье. Впрочем, подобным на мощном электрокаре Tesla уже не удивишь. А вот хорошим комфортом – вполне. После сбитой и жестковатой Tesla Model 3, кроссовер Tesla Model Y воспринимается заметно более комфортным и расслабленным. Он мягко и тихо проезжает многие ямы и неровности дороги, не боится выступов срезанного асфальта – даже на 20-дюймовых дисках и низкопрофильных шинах. С учетом высоты, все это привело к небольшой раскачке кузова: что поперечной (при поворотах), что продольной (при разгонах/торможениях) – помнится, Tesla Model 3 ехала более собранно. Не сказать, чтобы Model Y превратился в совсем уж увальня, он вполне нормально управляется, реагирует на поворот руля, здесь нет заминок или пауз в движениях. Просто стал мягче по подвеске. В любом случае: улучшенный комфорт все компенсирует, особенно с учетом наших дорог, да возросшего клиренса. Кроссовер Tesla Model Y явно целится на статус более универсального электрокара «для семьи и плохих дорог» – и вполне соответствует подобным ожиданиям.

А еще порадовала логика управления во второстепенных процессах, на которые изначально не обращаешь внимание. К примеру, предусмотрено всего две степени управления рекуперацией – но это достаточно: замедление и управление рекуперацией оказывается естественным, все контролируется нажатием педали тормоза. Полностью стираются переходные процессы между замедлением при помощи электромоторов или при помощи штатных тормозов. Еще пример: автопилот работает на городских улицах, замечает маленькие автомобили и крупные автобусы, понимает границы своего ряда, видит сигналы светофора, аккуратно притормаживает. Для его активации достаточно лишь легкого касания подрулевого селектора с привычными позициями «P-R-N-D»: вот качнул один раз в D (Drive) чтобы просто ехать, вот еще раз – и катишься на автопилоте.

Электрокар предлагает несколько настроек движения (резкость в реакциях электромотора, интенсивность рекуперации) – но в любом случае процесс управления и езды выходит… «естественным», что ли: впервые оказавшись за рулем кроссовера Tesla Model Y, спустя пять минут ничего не напрягает. Подготовка под автопилот имеется всегда, однако полностью система (12 датчиков, восемь камера, 360-градусный обзор) начинает работать лишь при заказе отдельного пакета-опции – о цене расскажу ниже.

Героем данной статьи стал кроссовер Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Сегодня компания Tesla не дает точных данных о емкости аккумулятора или мощности электромотора, но все-таки постараемся расшифровать полное названия модели. В данном случае Long Range означает использование аккумулятора емкостью примерно 75 кВтч. А приставка Dual Motor означает наличие двух электромоторов и полный привод – суммарная отдача составляет около 351-354 л.с. (260 кВт) и порядка 527-530 Нм. Зато производитель заявляет точную динамику, максимальную скорость, а также запас хода: разгон 0-100 км/ч занимает 5,1 секунды, максимум 217 км/ч, запас хода 509 км (ЕРА). Электрокар получает зарядное устройство мощность порядка 10 кВт (1-фазный переменный ток АС), а также может подзаряжаться от быстрых зарядок Supercharger (постоянный ток DC) – максимум до 120 кВт. В итоге для полной зарядки аккумулятора необходимо 7-8 часов (при питании от зарядной станции мощностью 10-20 кВт) или даже 20-35 часов (при питании от обычной розетки). Однако если найдете мощную «скоростную» зарядную станцию, то зарядить аккумулятор до 80% можно примерно за 40-60 минут. Наконец, последние важные цифры: электрокар в данном исполнении весит 1 950 кг.

Электромобиль в статье – это одна из четырех версий Model Y, самая «оптимальная» и «центровая». На уровень выше расположена модификация Performance: аналогичная батарея, схожий запас хода, выше цена, разгон 0-100 км/ч за 3,5 секунды, спорт-подвеска и тормоза. На ступеньку ниже находится исполнение Long Range: также идентичный аккумулятор, ниже ценник, меньше мощность, только задний привод. Наконец, базовый кроссовер Standard Range предложит уменьшенную мощность и емкость аккумулятора, но также предложит и заметно сниженный ценник – но его производство стартует лишь в начале 2021 года. Аналогично в 2021 году начнут производиться кроссоверы Tesla Model Y для европейского рынка, до тех пор – только «американцы». От выбора версий и различных опций напрямую зависит не только ценник электромобиля, но также возможность его быстрой покупки и доставки в Украину. И вот почему…

Tesla Model Y: цена в Украине и сроки поставки

История кроссовера Tesla Model Y, который стал героем данной статьи, показательна для понимания нынешнего рынка вокруг данной модели. Этот кроссовер был заказан в первый же день, когда были открыты заявки на электрокар Model Y. Специально решили заказывать версию не Performance, но максимальную по оснащению: большие колеса, полный привод, краска «перламутр». Электромобиль был готов на заводе в США в марте, забрать и поставить его на корабль для доставки в Украину удалось лишь в апреле (из-за карантинных ограничений). Затем электрокар пересек Атлантику и прибыл в Германию в мае. Наконец, последний этап: перевозка в Украину и оформление на таможне – это заняло еще месяц. В итоге с начала июня именно этот электрокар Tesla Model Y представлен в салоне OLMAKS GROUP и продается за $76 тыс.

Для сравнения: второй экземпляр Tesla Model Y, заказанный спустя три минуты, компания-продавец получает с завода в США только сейчас (и еще месяц нужен на доставку в Украину). Второй кроссовер Tesla Model Y имеет 19-дюймовые колесные диски, обошелся без полного автопилота, но в итоге должен выйти по цене около $65 тыс. уже в Украине «под ключ» (с доставкой и оформлением). Это информация для понимания срока поставок в Украину.

Есть небольшие нюансы с заказами: к примеру, из-за карантина появился ряд свободных электромобилей, на которые ранее были оформлены предварительные заказы в США – разные версии, оснащение, цвет кузова. Подходящий вариант можно найти за 3-4 недели. Еще месяц занимает доставка в Украину и таможенная очистка. В итоге: из того списка, что есть свободен на складе в США, покупка и доставка в Украину займет два месяца. Если заказывать электромобиля «под себя» у завода-производителя, то придется ждать в разы дольше. А если «целится» на европейскую версию – то и вовсе до 2021 года.

Тестовый электромобиль Tesla Model Y был оснащен двумя самыми дорогими опциями – графитовые 20-дюймовые колесные диски Induction и система автопилота Full Self—Driving Computer. Если не «разгонятся» с опциями, если выбрать цвет без доплаты, если везти электромобиль без спешки – то можно сберечь почти $10 тыс. от вышеуказанной цены. В итоге электрический кроссовер Tesla Model Y в аналогичном исполнении Long Range Dual Motor уже по наличии в Украине может обойтись в $65-70 тыс. (в зависимости от опций). Хотя даже за такие деньги, кроссовер Tesla Model Y не обошли замечания к качеству сборки: к примеру, вот неровный стык молдинга окон.

В итоге

Итоги будут непростыми, но постарайтесь понять ход моих мыслей. Во-первых, электрокар Tesla Model Y очень сложно сравнивать с моделями Audi e-tron, Mercedes EQC, Jaguar I-Pace. Номинально они практически прямые конкуренты, но в реальности у них совершенно разные сильные стороны, на которые они делают ставку. Европейские модели ориентируются на качество сборки и проработку салона. Плюс Audi – это про комфорт и простор, Jaguar – про спортивность, а Mercedes – удачная середина между ними. На этом фоне Tesla делает ставку на электротехническую часть. При меньшей емкости аккумулятора получаем сравнимый запас хода или даже больше: потому что расход энергии меньше. При меньше мощности электромоторов получаем сравнимую динамику: потому что вся конструкция легче. Использование высоко-мощных зарядных устройств означает быструю зарядку АКБ, а управления разгоном и рекуперацией энергии одновременно и проще, и удобнее, и логичнее. Одной фразой: электрокар Tesla Model Y – это для тех, кому автопилот важнее выбора типа кожи. И подобных подход характерен для всех электрокаров Tesla вообще.

Во-вторых, если говорить о линейке моделей Tesla, то именно кроссовер Model Y оказывается «золотой серединой». Да, при ценнике $76 тыс. середина и правда выходит золотая. Но вспомните историю первой «тройки»: плата за новизну всегда присутствует, однако позже ценник опускается до адекватного рыночного уровня. Жду подобного и для кроссовера Tesla Model Y, после чего он обязательно станет популярен – и в мире, и в Украине. Ведь в остальном кроссовер явно удался: узнаваемый дизайн, оптимальные размеры, просторный салон, достойная динамика, хороший комфорт, удобный багажник. Пожалуй, скажу: новинка – это лучший электрокар компании для массового рынка. Да, даже вот так.