Тест-драйв Audi S6. Мечта? Цель!





Я ждал этой встречи. Именно автомобиль Audi A6 С5 когда-то привел меня в автомобильную журналистику. Появление каждого нового поколения Audi А6 всегда совпадало с новой эпохой моей личной истории, жизни, карьеры. Теперь я ждал, но боялся – того, что мои мечты о модели Audi A6 будут разрушены. И вот в руки попала даже не просто Audi А6, а даже спорт-версия Audi S6. Шанс для мечты?

Позиционирование Audi S6 и Audi A6

Audi A6 – это крупный автомобиль «бизнес»-класса, который начинает свою историю еще в 1968 году с дебюта Audi 100 поколения С1. В середине 1990-х годов, когда выпускался автомобиль Audi 100 поколения С4, произошло переименование автомобилей Audi по всему модельному ряду. Тогда автомобиль Audi 100 превратился в Audi А6, а его спортивная версия Audi S4 была переименована в Audi S6. В конце 1990-х вышла модель Audi А6 поколения С5 – уже без всяческих упоминаний «сотки». Текущий автомобиль Audi A6 поколения С8 (или «4A» в заводском обозначении) увидел свет в 2018-м году. Чуть позже была представлена и его спорт-версия Audi S6: впервые с турбодизельным мотором для рынка Европы (на рынках в Азии и США данная версия оснащается бензиновым турбо-мотором V6).

История Audi А6 начинается с 1968 года – когда дебютировала модель Audi 100 первого поколения. А история именно Audi S6 начинается с 1995-го, когда стартовали продажи спортивной версии большого седана, только что переименованного в А6 (до того времени спорт-версия на базе «сотки» имела название S4). Кстати, уже в середине 1990-х прослеживается разделение версия «S» и «RS»: ведь именно тогда появились первые экстремальные универсалы – сначала Audi RS2, а затем Audi RS4. На этом фоне S-версии всегда старались сохранить баланс между ценностями А-моделей и добавлением спортивности в характер.

Как едет седан Audi S6?

Большие современные модели Audi приучили к отменному комфорту – и модель S6 не является исключением из правил: это изначально «бизнес-седан», а уж затем «подогретая версия». Даже невзирая на огромные 21-дюймовые колеса и низкопрофильные шины, модель Audi S6 с благородством большого седана проходит разнотипные неровности, будь-то ямы или заплатки. Небольшое покачивание, тишина в салоне – и ощущение полета. Лишь в единственном случае работа ходовой части вызывает нарекание: когда «сыплются» несколько ям подряд и подвеска, после очередного кивка «носом», попросту не успевает поднять переднюю часть автомобиля с тяжеленным мотором – вот в таком случае можно получить неприятный ощутимый пинок в передней части. К чести Audi S6, подобные ситуации возникают редко, да и отлично компенсируются отсутствием ударов при переезде трамвайных рельс или выступающих плит: аж удивительно для 40-го профиля и 21-х дисков!

А где же спортивность в характере? Да вот она – в выборе ездового профиля «dynamic» системы Audi drive select. Автомобиль будто «зажимается», становится острее и резче в реакциях, а его двигатель обретает не только многолитровый рык, но и молниеносные реакции на нажатие педали акселератора (ниже расскажу за счет чего). Турбодизель – сила! Великолепная тяга даже на 2-2,5 тыс. об/мин и невероятный вулкан под капотом, когда отметка виртуального тахометра «пляшет» на 3-4 тыс. об/мин: ох рано списывать подобные ДВС со счетов! Особенно, если они работают в паре с традиционной гидромеханической 8-ступенчатой АКПП и постоянным «железным» полным приводом quattro на основе дифа, а не муфты. Помните о запаздываниях при старте с места на Audi A7 Sportback? Все, забудьте! Вот рецепт от всех невзгод: турбодизель, «автомат», полный привод. Стоит хорошенько «наступить на педаль» – и в таком режиме Audi S6 действительно начинает ехать пусть не «спортивно», но «динамично»: приятно и весело, неожиданно увлекательно для своих размеров и массы. При входе в поворот вы все равно почувствуете огромный широкий 2-метровый «нос», скрывающий тяжелый турбодизель. Но на выходе – вас ждет награда в виде активного подворачивания задней частью с несимметричным приводом quattro и «умным» задним дифференциалом.

Вот только если в конце лета огромный 2-тонный седан с полным приводом и 349-сильным дизелем скрипит задними колесами на цепких шинах Michelin – значит, водитель сделал что-то неправильно. Кажется, езда «на грани» с визгом шин не совсем подходит для характера Audi S6: что характерно для небольшого заднеприводного родстера-купе, то не совсем характерно для бизнес-седана. Конечно, зимой будет весело. Но все-таки Audi S6 – это про отменный комфорт, ускорения с места и на ходу, да плюс чуть спортивности в характере. Как приправа, которая только подчеркивает вкус блюда, но не меняет его в целом. И это совсем неплохо…

Потому, что вспомните историю Porsche Panamera: автомобиль вообще не давал возможности расслабится, это был спорткар в кузове «люкс»-модели. А вот Audi S6 приготовлен по-другому рецепту: изначально бизнес-седан, а уж затем его характер был приправлен спортивными нотками. И такой подход лично мне нравится больше. А еще нравится внешность Audi S6: седан выглядит одновременно солидно и динамично, идеальная заготовка для очередного фильма «Перевозчик» (хотя без обидной бутафории не обошлось). Практически все ездовые режимы изначально нацелены на комфорт и лишь «динамичный» дает возможность проявить все лучшие драйверские качества автомобиля. Мой замер разгона 0-100 км/ч дает 5,3 секунды, хотя при этом в пике перегрузка превышает 1g: это больше, чем у Porsche Panamera и даже (забегая вперед) Porsche Taycan!

О том, что перед нами изначально «бизнес-седан», а уже затем «спортивная версия», говорит и салон Audi S6. Современный стиль в горизонтальных линиях, которые визуально расширяют пространство. Идеальное качество отделочных материалов – будь-то натуральная мягкая кожа (даже на передней панели!), шлифованное коричневое дерево, или мягкий пластик. Огромный запас места: для головы, по ширине, для ног. Образцовая эргономика, когда каждый переключатель находится в нужном месте. Можно закрыть глаза, протянуть палец или руку – и вы гарантированно коснетесь того, что искали. Автомобили Audi задают топ-уровень (иначе против требовательных конкурентов нельзя), только в случае с моделью S6 все это приправлено ощущением роскоши и спортивными акцентами. К примеру, великолепными сиденьями с развитой боковой поддержкой да огромным количеством регулировок.

А еще бизнес-седан «читается» сзади: полноценный 4-местный салон (номинально даже 5-местный), где двум пассажирам второго ряда уделяется не меньше внимания, чем водителю. Если раздельный «климат» да дефлекторы вентиляции здесь ожидаемы, то противосолнечные шторки или 3-режимный подогрев сидений – это приятный бонус: несколько поколений назад подобным оснащением могла похвастать лишь флагманская модель А8. И багажник всем хорош: правильной формой, большим проемом, электроприводом крышки, организацией пространства.

Идеальное качество, сдержанный и современный дизайн, отменная эргономика, небольшие «спорт»-акценты – все это сказано о салоне Audi S6. Сиденья с ромбовидной отделкой являются «шедевром» имени себя (ох, только не спрашивайте, сколько стоит такая кожа…). Сзади просторно, плюс максимальное внимание к пассажирам. Да и багажник хорош.

Есть ли инновации в Audi S6?

В целом конструкция и технологии автомобиля уже знакомы по моделям Audi Q8 и Audi A7 Sportback: платформа MLB evo, несущий кузов из стали и алюминия, продольная установка двигателя, многорычажные подвески спереди и сзади, полный привод. Однако в случае Audi S6 нашлось немало интересных деталей. К примеру, ходовая часть отличается спортивной подвеской, уменьшенным клиренсом (-20 мм относительно обычных версий Audi А6, можно регулировать «пневмой»), а также огромными тормозами – диаметром 400 мм спереди и 350 мм сзади. Нашлось место подруливающим задним колесам: они могут поворачиваться в противоположную сторону относительно передних (на угол до 5 градусов, для улучшения маневрирования в городе) или в одну сторону с передними (на угол до 2 градусов, для повышения стабильности на трассе). Кроме того, опционально установлен спортивный задний дифференциал: это «умный» дифф с пакетами фрикционов для каждой из полуосей, который умеет перераспределять крутящий момент между правым/левым задним колесом. Тестовый автомобиль получил несколько пакетов ассистентов движения: адаптивный «круиз», контроль рядности, помощник при проезде перекрестков (контроль перекрестного трафика), пр.

Но все это встречает и на других автомобилях Audi. И что тогда особенного приготовила модель Audi S6? Двигатель: турбодизель V6 с технологией «мягкого гибрида» MHEV и даже электрической турбиной ЕРС. Итак, 3-литровый V6 получил систему впрыска топлива под высоким давлением (лучше распыление топлива для достижения высокой мощности и экономичности), турбину с изменяемой геометрией (лучше подстраивается под разные обороты мотора), 48-вольтный стартер-генератор MHEV мощностью 8 кВт (быстрее запускает двигатель и помогает ему при разгонах). Всего вышеперечисленного уже достаточно, чтобы признать этот мотор одним из самых передовых в мире. Но этого мало – и вот почему. Если стоит задача получить максимальную мощность от турбо-мотора, то нужно ставить большую турбину для получения максимально возможного количества воздуха. Но чем больше турбина – тем больше ее инерционность, тем медленнее она раскручивается при небольшом потоке выхлопных газов на невысоких оборотах. Это и есть та самая «турбо-яма» при нажатии педали акселератора. Решить данный вопрос позволяет схема с двумя турбинам: небольшая и легкая турбина – для малых оборотов, крупная турбина – для высоких оборотов и большого потока выхлопных газов. Фактически, электрическая турбина ЕРС (Electric Powered Compressor) выступает в роли маленькой турбины и поддерживает достаточный поток воздуха на низких оборотах мотора. И главное здесь – скорость раскручивания электро-турбины до предельных 70 000 об/мин: всего 0,25 секунды, практически мгновенно. Питание электрической турбины ЕРС реализовано с помощью 48-вольтной системы, которая также задействована в узле MHEV. Соответствующий аккумулятор (48 В, 10 Ач) расположен в задней части кузова, рядом с обычной 12-вольтной АКБ.

Основа известна: платформа MLB Evo, алюминиево-стальной кузов, независимые подвески колес, полный привод quattro. Но модель Audi S6 особенная в деталях – к примеру, мощный дизель получает электрическую турбину ЕРС, выбраны свои настройки ходовой части, а кроме обычных тормозов опционально предлагаются керамические. Мультимедиа MMI Natigation plus уже знакома по другим автомобилям марки. Главный минус – сенсорные дисплеи нещадно собирают отпечатки пальцев. Но предлагают компенсацию в виде сразу нескольких плюсов: быстрая работа, понятное меню, отличная функциональность. ЖК-панель приборов Audi virtual cockpit получила дополнительный вариант отображения S Performance, который оказался самым удобным.

Цена Audi S6 и его конкуренты

Если говорить конкретно о модели Audi S6, то она представлена в одной комплектации, но очень богатой: полный привод quattro, спортивная S-подвеска, прогрессивное рулевое управление (прогрессивная нарезка рейки и переменное усилие на руле в зависимости от скорости), система Audi drive select, спортивный руль с подрулевыми лепестками и кнопками управления доп-функциями, спортивные бамперы в S-дизайне, спортивные передние сиденья, декор из матового темного алюминия в салоне, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые надувные шторки безопасности, светодиодные фары и фонари, 4-зонный «климат», панель приборов Audi virtual cockpit на основе 12,3-дюймового Full HD-дисплея, мультимедиа MMI Navigation plus (10,1-дюймовый дисплей плюс 8,6-дюймовый дисплей), комбинированная обивка «кожа/алькантара», 20-дюймовые легкосплавные диски, пр. Цена Audi S6 – примерно от 2,1 млн грн или около $75 тыс.

Но если говорить о модели Audi A6 в целом, то ценовой «порог входа» заметно ниже. Так, в Украине седан Audi А6 предлагается с несколькими моторами на выбор покупателей: 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый (190 л.с. или 245 л.с.), схожий дизель (204 л.с.), либо вариант с мощным бензиновым турбо-мотором V6 (версия 55 TFSI на 340 «лошадей»). Стартовый ценник на Audi А6 обозначен с отметки 1,3 млн грн. или около $45-46 тыс. Но дальше – следите за «магией рук». Автомобили с 4-цилиндровыми моторами и в хорошей комплектацией, которые имеются на складах в Украине, стоят примерно от 1,5-1,6 млн грн или около $53-57 тыс. А вариант с бензиновым 340-сильным V6 и в хорошем оснащении обойдется уже в 2,2 млн грн (и выше) или около $78 тыс. Что подводит нас к выбору уже Audi S6, которая изначально предлагает очень хорошую комплектацию. В итоге картина такова: хотите нормально-достаточный вариант Audi А6 – цельтесь на 4-цилиндровые версии и ценник $50-60 тыс.; хотите автомобиль с мощным мотором и максимальной комплектацией – смотрите сразу в сторону Audi S6. Хотя, при желании, и здесь можно «разгуляться» по доп-оснащению…

Тестовый автомобиль получил немало интересных опций: адаптивная пневматическая подвеска (860 евро), панорамная крыша-люк (1 631 евро), 21-дюймовые колесные диски (1 383 евро), система превентивной безопасности Audi pre sense front (395 евро), премиум-аудио Bang & Olufsen (761 евро), полный кожаный пакет с отделкой кожей передней панели и дверных карт (1 374 евро), спортивный задний дифференциал (1 482 евро), премиум-кожа Valcona (939 евро), пакеты «Typ» и «Micro» (1 843 евро и 1 335 евро), камеры кругового обзора (1 137 евро), динамичное полноуправляемое шасси с поворотными задними колесами (1 877 евро), матричные светодиодные фары HD Matrix LED (2 075 евро), пр. Конечно, все это сказывается на цене – тестовый автомобиль стоит порядка 3 млн грн. или $107-108 тыс., а примерно с этого уровня уже стартует цена 600-сильного Audi RS6. Хотя RS6 и не является прямым конкурентом для Audi S6. А кто является?

Самые мощные и динамичные модификации крупных седанов, но которые еще не превратились в огромные болиды на колесах в самых ультимативных и «заряженных» версиях (вот для конкуренции с ними и создана модель RS6). Примером может быть Mercedes-AMG E53: с достаточно высокой мощностью, понятный в управлении, имеется полный привод. Однако бензиновый двигатель, который наверняка окажется очень прожорливым, да и ценник выше. Противоположный пример – Lexus ES 350 F Sport: более доступный и на удивление приятный бизнес-седан со слегка «подогретым» характером. Но ему недостает мощности, технологией, оснащения для борьбы с Audi на равных: атмосферный мотор на 302 л.с., нет полного привода и «пневмы», нет подогрева и «климата» сзади. Среди других конкурентов – традиционные игроки класса, вроде Volvo S90 и BMW 5-серии.

Если говорить о семействе Audi А6 вообще, то в конкурентах назову все известные европейские и японские модели сравнимого класса. Но если говорить конкретно о версии Audi S6 – то отмечу, что эксперимент с дизельным мотором удался: только Audi может предложить в Украине большой седан с роскошной отделкой, отменным комфортом, динамичным характером – и при этом c «паровозной» тягой да нормальным расходом.

Расход топлива Audi S6 и содержание автомобиля

Средний расход топлива в городе составил 10-11 л на 100 км, минимум удавалось получить порядка 7,5-8 л на 100 км. Однако учтите, что автомобиль постоянно провоцирует ездить быстрее, что сказывается на потреблении топлива – максимум достигал 12-14 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5-6 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 7-7,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега, за доплату предлагается увеличенная гарантия: максимум четыре года или 120 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживания составляет 15 тыс. км или раз в год. В среднем стандартное ТО обойдется в 7 тыс. грн. Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец сентября, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Audi A6/Audi S6

Стандартный цикл испытаний Euro NCAP подарил семейству Audi A6 максимальную «5-звездочную» оценку. Водитель и передний пассажир при имитации практически всех типов ударов получают зеленые (хорошая защита) и желтые отметки (нормальная защита). Лишь при боковом ударе грудная часть получает оранжевый окрас (средний уровень защиты). Кроме того, автомобиль получил почти максимальную оценку за срабатывание систем превентивной безопасности. Также отмечен высокий уровень безопасности для детей в салоне.

В итоге

Как уже отмечал выше: я ждал, но также и боялся встречи с этой моделью – боялся того, что мои мечты будут разрушены. Особенно после истории с моделью Audi A7 Sportback. Лирическое отступление закончено, можно выдыхать: все хорошо.

На фоне инновационного электромобиля Audi e-tron могло казаться, что для традиционного седана с ДВС не осталось места. Но достаточно лишь поменять букву «А» на «S», чтобы жизнь заиграла новыми красками. Уверен, что даже сам по себе седан Audi А6 хорош, но его спорт-вариант Audi S6 просто великолепен: безукоризненный простор и качество в салоне, отличный комфорт в езде – но теперь с динамикой и характером, которые задевают струны души каждого драйвера. Это достойный вариант не только как для мечты, но даже как для определения цели на будущее. Пусть не каждый сможет купить такой автомобиль, но подобный маяк-ориентир обязательно заставит расти над собой, стремясь к лучшему. Чего и вам желаю.

Плюсы:

+ Динамика, мощность и тяга мотора

+ Комфорт, тишина, мягкость в езде

+ Солидный облик и роскошный салон

Минусы:

— Если не смущает цена, то других минусов нет

Технические характеристики Audi S6 3.0 TDI quattro

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,94 х 1,89 х 1,45 м

Колесная база – 2,93 м

Багажник – 530 л (5 мест)

Грузоподъемность – 560 кг

Минимальная снаряженная масса – 2 030 кг

Мотор – турбодизель, V6 3,0 л, MHEV (гибрид), EPC (турбина с электроприводом)

Мощность – 349 л.с. при 3850 об/мин.

Крутящий момент – 700 Нм при 2500-3100 об/мин.

Удельная мощность и момент – 172 л.с. на 1 т; 345 Нм на 1 т

Привод – постоянный полный привод quattro

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 5,0 с

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (смешанный цикл) – 6,2 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Michelin Pilot Sport 4 S 255/40R21

Минимальная цена автомобиля – от 2,1 млн. или около $75 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 3 млн. грн. или около $107-108 тыс.