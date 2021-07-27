Тест-драйв Volkswagen Golf GTI: лучший «хот-хэтч» в Украине? (pt.2)





Данную статью следует рассматривать не только как продолжение обзора Volkswagen Golf, но и как рассказ об альтернативе MINI JCW. Ведь «хот-хэтч» Volkswagen Golf GTI явно «заряжен» не хуже, также с передним приводом и турбо-мотором, да и стоят оба автомобиля примерно сравнимых денег. Братья-близнецы? Или противоположности? Итак, ТОП-5 вопросов и ответов о новинке Volkswagen Golf GTI восьмого поколения.

Вопрос первый – Volkswagen Golf GTI не спутаешь с обычным Golf?

Знающий человек никогда не спутает. Еще с первого поколения Volkswagen Golf GTI 1976 года, данная модель получила одну характерную деталь, прошедшую испытание временем – это красная линия-полоса на передней части. В случае «восьмого» GTI, красная линия будто связывает фары воедино, да попутно еще подкреплена светодиодной полоской. Вышел этакий микс легендарного прошлого и намека на будущее, которое вдруг наступило уже сегодня.

Хотя, признаться, изначально внимание привлекают совершенно другие детали. Спереди – массивный бампер с огромной решеткой радиатора в виде вытянутых сот. Сзади – запоминающийся разнесенный двойной выхлоп, который стал особенностью Golf GTI, начиная с шестого поколения. Есть и другие детали-отличия: оригинальные колесные диски (на тестовом автомобили были 17-дюймовые, но уже доступны и 18-дюймовые), боковые «юбки-обтекатели», приметный развитый спойлер на крышке багажника. Намек на лучший «прижим» к дороге при быстрой езде? А еще мне почему-то запомнились дверные ручки с подсветкой: даже в «заряженной» версии GTI автомобиль не перестает быть тем самым Golf-ом, который заботится о вашем комфорте. Это приятно.

Аккуратно и лаконично выглядит, но излучает динамику и мощность. Создателям Volkswagen Golf GTI удалось мелкими штрихами создать новый образ для автомобиля. Хотя «нос» по-прежнему кажется перегруженным деталями и с грустными «глазами»-фарами: не спасает ни красная линия, ни светодиодная полоса. Однако профиль боковин классный: перед нами статный, классический, зрелый европейский хэтчбек. Сзади – все внимание на патрубки, а также на название модели: не просто Golf, а GTI.

А что в салоне? Также точечные перемены?

Откровенно говоря «да». Но это похвала изначально хорошему салону «восьмого» Golf-а, который может и выглядит «просто-прямолинейно», но на деле оказывается очень качественным и продуманным в деталях. Расположение всех органов управления, мягкие панели, наличие отсеков под «мелочевку», обзорность впереди и по сторонам, даже наличие «климата» для задних пассажиров – все это говорит нам о высоком классе автомобиля. Будь-то «просто Golf» восьмого поколения или его GTI-версия.

Ключевых отличий ровно три. Во-первых, спортивные сиденья со встроенным подголовником. Помню, даже в «гражданском» Golf-е хвалил сиденья – и здесь они также хороши: достаточно спортивны по форме и с развитой боковой поддержке, но еще не столь «ковше»-образны, чтобы затруднять посадку. Во-вторых, отмечу спортивный GTI-руль: с ощутимыми приливами под ладони и (ура!) без излишней толщины обода, а также с набором сенсоров-кнопок. Наконец, в-третьих, отличается ЖК-панель приборов Digital Cockpit Pro. Если быть совсем уж точным, то отличается один из вариантов отображения информации – но до чего же он классный! Судите сами: центру приборной панели расположен большой тахометр, внутри которого вписаны цифры скорости или данные о прохождении круга, а справа/слева находятся окошки для вывода дополнительной информации. Одним взглядом вмиг считываешь важнейшие показатели, а если требуется большего – то можно глянуть и доп-приборы.

Отличия салона лишь в деталях: сиденья, руль, приборы. А также – классическая серо-красная клетчатая обивка! Спереди просторно, сиденья регулируются в широких диапазонах, картинка на дисплеях радует качеством и контрастностью. Сзади места «просто достаточно», зато есть своя зона «климата», подлокотник… Да и вообще: плюс в том, что есть задние двери! А еще имеется неплохой багажник: достаточный объем, толковая организация пространства. Перед нами изначально практичный Volkswagen Golf. Пусть даже это GTI.

Но ведь технически GTI наверняка радикально отличается от обычного Golf-а?

А вот здесь «да!», техника отличается очень заметно. Хэтчбек Volkswagen Golf GTI, аналогично просто Golf, создан на основе платформы MQB и 5-дверного кузова, у него также передний привод и независимые подвески всех колес. Но «копните» глубже – и найдете важные отличия.

Прежде всего, конечно, мотор: 2-литровая бензиновая турбо-четверка с кодом DLBA из семейства ЕА888. Двигатели этого семейства известны уже с десяток лет и прошли ряд модернизаций, призванных избавить их от характерных проблем: растягивание цепи, большой расход масла, пр. Вместе с тем, моторы ЕА888 отличаются рядом интересных деталей в конструкции: регулировка фаз газораспределения, комбинированный впрыск топлива FSI+MPI, встроенный выпускной коллектор, пр. Это позволяет им выдавать высокую мощность уже в «стоке» (в данном случае – 245 л.с. и 370 Нм), при этом еще иметь достаточный запас для последующего тюнинга. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый DSG-«автомат»: преселективная роботизированная трансмиссии DQ381. Данная коробка имеет пакет из двух «мокрых» сцеплений (в масляной ванне) и рассчитана под крутящий момент в 420 Нм, а при тюнинге выдерживает и 500+ Нм момента. Потому вы можете быть уверены в надежности и выносливости даже при частых стартах в режиме Launch Control. Кроме того, предусмотрен и активный дифференциал VAQ в приводе передних колес. Плюс перенастроенная подвеска, собственные пружины и амортизаторы, алюминиевый подрамник, «прогрессивное» рулевое управление, передние тормоза с огромными 345-миллиметровыми дисками (правда, с обычными однопоршневыми суппортами), оригинальный двойной выхлоп. Всех фанатов техники приглашаю в прошлые статьи об автомобилях SEAT Leon Cupra и SEAT Leon FR: там было и про моторы ЕА888, и про VAQ-дифференциал, и про 7-й Golf GTI.

А здесь продолжу рассказом о комплектации автомобиля: все-таки перед нами ТОП-версия семейства Golf. Поэтому вышеописанный 3-зонный «климат», цифровая приборная панель с 10,2-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, спортивный руль и сиденья с подогревом, камера заднего вида – все это уже «в базе». Равно как и беспроводная зарядка Qi, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, поддержка беспроводных технологий Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой запуск двигателя и сенсорное открывание дверей, фоновая подсветка салона на 30 цветов, темный потолок, алюминиевые педали, 17-дйюмовые легкосплавные колесные диски Richmond, пр. Цена Volkswagen Golf GTI в Украине – от 1,08 млн грн. или $39,5 тыс.

В прошлом поколении Volkswagen Golf GTI имел опцию Performance Package – увеличение отдачи мотора, мощнее тормоза, VAQ-дифференциал. А теперь все это изначально предложено для «восьмого» Golf GTI: вот такой технический апргрейд. Схожий апргрейд касается и комплектации: в дополнение к вышеописанному стандартному оснащению Golf GTI, на тестовом автомобиле были дополнительно установлены матричные фары IQ.Light, система Discover Media с 10-дюймовым дисплеем, аудио Harman Kardon, проекция на лобовое стекло. Итоговая цена тестового автомобиля – порядка $42 тыс. Кстати, сейчас на Volkswagen Golf GTI действует предложение «минус $1500», но именно на автомобили со склада в Украине – этакое «Премьерное издание» для нашей страны. Оцените заботу Golf GTI о своем владельце: на центральной консоли предусмотрена не просто полочка для беспроводной зарядки смартфона, но отдельная ниша с крышкой – это для того, чтобы телефон не вылетал при резком старте. Продуманность 80 уровня!

Да наконец-то: как едет новый Volkswagen Golf GTI?

Заждались? Все потому, что в отличие от MINI JCW с его сильнейшим акцентом именно на драйв, новый Volkswagen Golf GTI выглядит более универсальным и разносторонним автомобилем: здесь важен и салон, и техника, и комплектация. Но также важен и драйв.

А драйв здесь есть. Прежде всего «по мотору», который поднимает динамику на новый уровень для восьмого Golf-a. В комфортном режиме управлять разгоном действительно комфортно: отличная связь по педали акселератора, ненавязчивый звук выхлопной системы, мягкие переключения «автомата», можно ехать чуть быстрее потока. Сказать бы, что «эко»-режим «сдувается», но нет – автомобиль не тормозит, а просто становится чуть мягче в своих реакциях: плавне разгон, ниже обороты мотора, тише выхлоп. Вот сейчас едешь уже не быстрее, а на уровне среднего городского потока. Зато и с небольшим расходом, да не боясь лишний раз чихнуть и дернуть педаль акселератора. Однако полностью проявить себя Volkswagen Golf GTI может только в «спорт»-режиме. Потому, что только тогда каждое ускорение приятно вдавливает в спинку, оставляя сзади лишь громогласный рев выхлопа. Потому, что только тогда DSG-«автомат» меняет передачи с остервенением маньяка, для которого важны лишь десятые доли секунды – и «срезает» эти самые десятые доли секунды. Потому, что только тогда турбина выдувает 1,9-2 бара давления, а стрелка тахометра долетает до 5-6 тысяч оборотов. Хотя не покидает чувство, что новый Volkswagen Golf GTI может ехать еще быстрее: ему бы придумать режим «Sport+» или «Track» какой-нибудь…

Только главное не менять настройки руля. В обычных ездовых режимах он как раз хорош. А в «спорт»-режиме лишь немного тяжелеет (но не настолько, чтобы помешать) и позволяет буквально по градусу заправлять автомобиль в поворот. Это что касается тяжести руля. Но ведь и острота подобрана неплохо. Фраза «прогрессивное рулевое управление» означает нелинейную нарезку рейки: более «расслабленная» в около-нулевом положении, и более «острая» при граничных поворотах руля. Поэтому на трассе или в обычных пологих поворотах автомобиль управляется как обычный хэтчбек Golf, а при резких «перекладках» или 180-градусных разворотах он едет как истинный GTI. Кстати, и подвеска похожа: жестче обычного Golf-а, но мягче, чем вы могли ожидать от «хот-хэтча». Особенно, если перед этим хорошенько покатали на другом «горячем» хэтчбеке. Да, немного жестковато на стыках и ямах, а еще приходится следить за передним бампером. Зато нет раскачки и вполне достойное переваривании серии неровностей-заплат, которые можно пролетать ходом. Поверьте: новый Volkswagen Golf GTI на 17-х колесах вполне совместим с нашими дорогами.

Сила автомобиля Volkswagen Golf GTI в том, что он реально умеет жить в разных режимах: Есо и Comfort – на каждый день, Sport – чтобы погонять. Но даже Sport по «накалу страстей» соответствует лишь MID-уровню MINI JCW: недостает рева мотора, жесткости подвески, радикальности. Хотя в динамике и в скорости не уступает: при старте с двух педалей и с Launch Control разгон 0-100 км/ч укладывается в 6,2-6,3 секунды, при этом и обычный старт очень хорош – всего 6,5 секунд, нет существенного проигрыша, как это наблюдается во многих автомобилях. Еще и скорость в повороте может быть выше: примерно +3-5 км/ч на моем зачетном круге относительно автомобиля MINI JCW.

Говоря языком цифр, Volkswagen Golf GTI лучше. Однако если говорить языком эмоций, то разницу между двумя автомобилями лучше всего описал мой 13-летний сын, буквально одной фразой: «на MINI JCW ты чаще валил, а на GTI ты чаще просто едешь».

Да, все так. Но с другой стороны – ценность Volkswagen Golf GTI в том, что он не диктует свой стиль езды, а тщательно прислушивается к пожеланиям владельца. К примеру, в «эко»-режиме можно вполне спокойно ездить, попутно еще и «привезти» минимальный расход топлива в городе порядка 6,5-7 литров (конечно, только при пустых дорогах и плавном стиле езды). Хотя в среднем по городу получается 10,5-11 литров на 100 км, а если часто наступать, то расход в городе достигает 13-15 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч (это более правильный показатель для GTI) расход будет примерно на литр больше – 6,5 л на 100 км пути. Добавьте к этому лучшую тишину в салоне (на аналогичных шинах), больше простора, вместительнее багажник…

В итоге: это лучший «горячий хэтчбек» в Украине?

Как мне кажется, суть автомобиля Volkswagen Golf GTI в том, что это изначально Golf, а уже потом GTI. Он довольно просторный и практичный, его подвеска не пересчитывает каждую заплату или стык на дороге, а режимы езды реально позволяют менять характер движения. И в тоже время, он может поехать действительно быстро, подарив мгновения радости водителю. Новый Volkswagen Golf GTI без проблем может быть единственным автомобилем в семье. Вот такой универсальный характер, но с драйверскими нотками.

Поэтому вот итоги одной фразой: Volkswagen Golf GTI – это самый правильный «горячий хэтчбек» в Украине, который можно купить новым от «официалов». Отличный автомобиль для того, чтобы «просто ездить по делам» в будние дни и «максимально отрываться» на выходных.

P.S.: Но кто все-таки лучше? Правда в том, что сколько людей – столько и мнений. Исходя из своих запросов, предпочтений, увлечений каждого. А какой автомобиль из этих двух «ваш»? Жду ответов в комментариях!

Технические характеристики Volkswagen Golf GTI

Кузов – хэтчбек, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,28 х 1,79 х 1,49 м

Колесная база – 2,62 м

Клиренс – 120 мм

Багажник – 380 л (5 мест)

Снаряженная масса – 1 448 кг

Мотор – бензиновый, турбо R4 2,0 л

Мощность – 245 л.с. при 5 000-6 500 об/мин.

Крутящий момент – 370 Нм при 1 600-4 300 об/мин.

Удельная мощность и момент – 169 л.с. на 1 т; 256 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (преселективная роботизированная КПП DSG)

Разгон 0-100 км/ч – 6,2-6,3 секунды

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,6 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45R17

Минимальная цена автомобиля Volkswagen Golf – от 669 тыс. грн. или $24,5 тыс.

Минимальная цена автомобиля Volkswagen Golf GTI – от 1,08 млн грн. или $39,5 тыс.