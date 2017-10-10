Ждем летних гонок с «хот-хэтчем» SEAT Leon CUPRA (+ VW Golf GTI Clubsport)

Да, снова SEAT Leon – потому, что он достоин внимания: ведь это 300-сильная версия CUPRA! С этим автомобилем я провел интересную неделю: ежедневные поездки «дом-работа-дом»; выезд на «Чайку», экспресс-сравнение с уникальным Golf GTI Clubsport… Очень «заряженный», быстрый, эксклюзивный горячий хэтчбек – в очень интересной статье.

SEAT Leon CUPRA 300: не может быть, но это правда!

В середине лета это казалось шуткой: в Украину привезут партию SEAT Leon CUPRA 300 – обновленный SEAT Leon, заряженная версия с 300-сильным мотором – и даже выделят автомобиль для представителей СМИ. В конце лета – я получил даты возможной выдачи автомобиля. Но даже в начале осени, за день до передачи CUPRA, не было 100% уверенности: автомобиль поехал на СТО. День на нервах, планы срываются! Ведь как раз во время тест-драйва SEAT Leon CUPRA запланирован финал гонок RTR TA; а за день до выдачи автомобиля я невероятным образом встретил VW Golf GTI Clubsport – да, просто на дороге, сигналил и тормозил… Столько планов ради SEAT Leon CUPRA!

Но один звонок дарит радость – все ОК, можно ехать. Мы встречаемся возле офиса «Порше Украина», буднично оформляем документы, аккуратно выезжаю из подземного паркинга. В эти мгновения кажется, что это просто SEAT Leon; но в реальности – это таки CUPRA 300!

Знакомьтесь: SEAT Leon CUPRA 300; по совместительству – обновленная версия модели Leon. Слегка изменилась передняя часть (фары и бампер), в салоне появилась новая система мультимедиа. Отличия версии CUPRA от обычного Leon-а узнаются лишь знатоками: прорези в переднем бампере под решеткой радиатора; двойной выхлоп и диффузор сзади; крупные колесные диски; «именные» тормоза. Интересно, что «именной» и сам автомобиль – обратите внимание на название сзади: CUPRA; без упоминания Leon

Однако наше знакомство все-таки начинается буднично: отвез ребенка в школу – ага, а почему бы и нет? – затем поехал на работу. На удивление, но SEAT Leon CUPRA оказался очень покладистым автомобилем. Если не спешить, нажимать акселератор аккуратно, то он едет вполне тихо-смирно и потребляет в городе 10-11 л топлива на 100 км. Ходовая? Также неожиданно комфортна: выбираем соответствующие настройки подвески DCC – это амортизаторы с электронным управлением – и SEAT Leon CUPRA становится столь мягким, что буквально «плывешь на волнах»! Одна проблема: низкопрофильные шины и большие колесные диски (235/35R19) заставляют осторожничать при езде по дорогам с ямами и наплывами; а уж брусчатка – совсем беда. Но как не осторожничай, как не старайся ехать аккуратно, а будьте уверены – жесткие удары вас найдут.

Словом, SEAT Leon CUPRA явно маскируется под обычный Leon; лишь водитель знает и ощущает его суть. К примеру, здесь очень острый руль: всего 2,2 оборота от упора до упора; крайне быстрые, но совсем не нервозные реакции на поворот рулевого колеса. Если ощутимо нажать педаль акселератора и раскрутить мотор к 4 тыс. об/мин, то получим отличный разгон на уровне 200-сильного автомобиля С-класса – хватит, чтобы впечатлить пассажиров, друзей, девушку, но при этом не напугать их.

В салоне хот-хэтч выделяют лишь логотипы да детали отделки: алькантара, черный потолок, ткань «под карбон». Жаль, что сиденья похожи на обычный SEAT Leon FR. Вообще они хороши в посадке и неплохо держат тело в виражах; однако для уникальной версии CUPRA хочется уникальные сиденья – они есть в каталоге (интегрированный подголовник и больше боковой поддержки), но доступны только как опция. Сзади привычно-достаточный запас места, есть подлокотник, вентиляция; багажник радует объемом и отделкой. Система SEAT Drive Profile и подвеска DCC заметно меняют настроение авто. Словом, нормальный хэтч на каждый день – почти без компромиссов из-за своей «заряженной» сути

Но есть еще одно воплощение SEAT Leon CUPRA – это воплощение необузданной мощности, которая в своем порыве к свободе на дороге способна сожрать каждого, включая и владельца автомобиля. Когда прожимаешь педаль акселератора до упора, когда включаешь режим CUPRA – только тогда становится понятен полный заряд автомобиля: 300 л.с. и 380 Нм. Для переднего привода это много, очень много. С учетом наших, в большинстве неровных, дорог автомобиль часто рвется из рук и мечется по колеям. Причем мощность мотора столь велика, что это происходит не только при старте с места, но и при ускорениях на городских скоростях. Вот в чем суть: на Mazda MX-5 мощности было немного, но достаточно – и я ехал в удовольствие, в «фан» для себя. А на SEAT Leon CUPRA мощности так много, что для описания процесса езды в режиме CUPRA подходит другое слово – страх.

Потому, что пока очередной Ravon R2 разгоняется до дозволенных городских скоростей, CUPRA за это же время «перекрывает» дозволенную городскую скорость даже не в два, а в три раза! При этом разгон сопровождается или пробуксовкой колес, или рысканием по дороге, или всем сразу. И в какой-то момент приходит понимание, что с мощностью и динамикой SEAT Leon CUPRA игры кончились – скорость набирается таким ошеломляющим темпом, что любая оплошность на дороге может закончиться не торможением, а серьезным ДТП. После этого момента начинаешь ехать спокойнее – но в итоге потенциал SEAT Leon CUPRA используется едва ли наполовину: в городе едешь не в режиме Leon CUPRA, а в режиме Leon FR.

CUPRA – это не просто «имя из ниоткуда», а слагаемое двух слов: Cup и Racing. Глядя на фирменное изображение SEAT Leon CUPRA, раньше я думал, что это просто красивое фото. Но проехав пару кругов по Чайке, я понял, что это скрытый совет по доработке автомобиля: мотора (300 л.с. и 380 Нм) уже хватает «за глаза»; а вот над другими пунктами нужно работать – прежде всего, шины и аэродинамика… В глубине меню бортового компьютера можно найти много полезной информации

Как вы уже поняли, «давить все соки» из SEAT Leon CUPRA в городе – это, мягко говоря, большая ошибка: автомобиль просится на трассу, на трек-дни, на любительскую гонку. Я выехал; буквально пару кругов по «Чайке»; вообще не на время, а на то, чтобы не «разложить» автомобиль, но при этом что-то понять. И вот что понял. Во-первых, мощности колоссально много (даже спортсмены RTR TA оценили динамику емким словом «ого»): автомобиль буксовал при любых настройках управляющей электроники; но ввиду более-менее ровного асфальта, пробуксовка уже не была такой проблемой, как в городе – ведь все-таки я ехал туда, куда мне нужно. Во-вторых, в ходовом вираже SEAT Leon CUPRA не пугает – есть или снос передка, или скольжение всех четырех колес, но точно без заносов. Третье: даже в режиме CUPRA подвеска оказывается мягкой для гоночного трека с профилированными поворотами – можно и нужно зажимать еще больше. Обратите внимание: первые две проблемы решаются шинами-полусликами и доработкой аэродинамики для лучшего прижима автомобиля к дороге – все так, как изображено на рекламе CUPRA…

А еще я понял, что на треке страх уходит и приходит интерес: как заставить автомобиль ехать быстрее? Полноценный гоночный трек, закрытая ровная площадка, хорошая загородная трасса решают проблемы с плохими дорогами. И тогда SEAT Leon CUPRA становится отличной «заготовкой» для быстрой езды: здесь большой запас мощности и динамики; здесь изначально достойные тормоза, 6-ст. КПП DSG, «быстрый» руль. Хотя, а что если…

Сравниваем SEAT Leon CUPRA и VW Golf GTI Clubsport

Взгляните на фото – это редчайший VW Golf GTI Clubsport: промежуточное звено между VW Golf GTI и VW Golf R; но в своей уникальности, пожалуй, обойдет любого из них.

Между прочим – да, «официал», привезен в Украину весной текущего года после очень длительных переговоров между владельцем-энтузиастом и представителями VW. Владелец отнюдь не прост: в прошлом он ездил на VW Golf GTI шестого поколения, увлекся небольшими доработками (чип-тюнинг до 245 л.с.), суммарно накатал 180 тыс. км! Выбор VW Golf GTI был осознанным – в этом автомобиле удачно соединились все ключевые запросы: мощность и скорость; ежедневная практичность (расход, ТО, «автомат», хэтчбек); легенда имени «Golf GTI». Последнее утверждение – это личное мнение владельца; но именно оно стало определяющим при выборе следующего автомобиля после «шестого» GTI год назад.

Однако знакомство с VW Golf GTI седьмого поколения не стало роковым: разница между «GTI 6» и «GTI 7» в ходовых качествах оказалась не столь велика, чтобы оправдать смену автомобиля – как признается владелец GTI Clubsport «автомобиль сделал один шаг вперед, а я хотел получить полтора шага вперед». И с такой постановкой вопроса именно VW Golf GTI Clubsport стал оптимальным выбором для покупки: свой дизайн и аэродинамика, почти гоночный салон, больше мощность мотора, лимитированная серия – вот то, что искал!

Знакомьтесь: Сергей Вовк, владелец VW Golf GTI Clubsport. Честно отметил, что SEAT Leon CUPRA «зацепил» мощным мотором и эмоциями (отстрелы выхлопа!) благодаря чему автомобиль делает те самые «полтора шага вперед» относительно прошлого поколения хот-хэтчей. Но в глазах Сергея, у SEAT Leon CUPRA проблема, аналогичная VW Golf R – не хватает истории в четверть века. Поменять свой VW Golf GTI Clubsport на SEAT Leon CUPRA? Нет. Рассмотрел бы к покупке год-полтора назад? Возможно.

Мы встретились на окраине Киева и поехали по окружным дорогам в режиме, для которого были созданы эти автомобили. Останавливались, обсуждали каждую машину, делились впечатлениями – и в итоге сошлись во многих позициях.

Мощность SEAT Leon CUPRA впечатляет! Для того, чтобы догнать VW Golf GTI Clubsport мне не нужно прижимать акселератор до упора. Конечно, я давлю на газ, выкручиваю мотор к 5-6 тыс. об/мин (в таких режимах расход 15-16 л на 100 км) – но это далеко не предельные возможности двигателя SEAT Leon CUPRA, у него еще есть запас. Каждый разгон, каждое ускорение наполнено эмоциями: отчаянный рык выхлопа, сухие отстрелы при переключении передач, подергивание передней части! А-а-а, прям чувствуется скорость – мы с SEAT Leon CUPRA «вваливаем» почти на пределе.

Но вот в чем суть: этот предел по ходовой части наступает раньше, чем предел по мотору. Дорога среднего качества заставляет SEAT Leon CUPRA дергаться при разгонах, при торможениях, при езде в быстрых поворотах. Граница уверенной езды находится у отметки 150-170 км/ч (если что, это заметки с Чайки) и меньше всего хочется ощутить «поерзывания» задней части автомобиля при торможении с очень высокой скорости. Словом, SEAT Leon CUPRA дает скорость «по мотору», но ему не хватает «цепкости» – ходовой и аэродинамики.

Все это есть у VW Golf GTI Clubsport. Автомобиль великолепно чувствует себя на высокой скорости: он не ерзает и его не тянет по колеям, чем выше скорость – тем лучше он прижат к дороге. Плюс здесь сохранилась легкость конструкции и возможность немного пощекотать себе нервы – спасибо переднему приводу. Это не полноприводный мощный инструмент для гипер-прыжков в дорожном пространстве. Это инструмент для быстрой и увлекательной езды.

VW Golf GTI Clubsport – 3-дверный кузов, собственная аэродинамика (задний спойлер оказался феноменально важен!), спортивные сиденья-ковши, руль в замше. Под капотом установлен 2-литровый мотор: постоянная мощность – 265 л.с.; пиковая мощность (до 10 секунд) – 290 л.с.

В тоже время, VW Golf GTI Clubsport относительно SEAT Leon CUPRA не хватает мотора. Номинально у него под капотом до 290 л.с. в режиме максимальной отдачи – разница с CUPRA всего 10 л.с. Но при разгоне это выглядит так: давим педаль акселератора в пол, продавил щелчок «кик-дауна», уже чуть ли не мнешь железо моторного щита правой ногой – а CUPRA так издевательски, понемногу, но стабильно уезжает вперед.

Справедливости ради отмечу, что этот VW Golf GTI Clubsport – это модель до обновления; его нужно было сравнивать с SEAT Leon CUPRA также до обновления: в тех версиях было 265 л.с. или 280 л.с., но никак не 300. А сейчас уже есть VW Golf GTI Clubsport S с мотором в 310 л.с. и временем 07:47,19 на Нюрбургринге – рекорд для своего класса. Но и SEAT Leon CUPRA тоже не лыком шит: в прошлом SEAT Leon CUPRA ставил рекорды Нюрбургринга (в блоке ниже), а этой осенью дебютировала спецверсия SEAT Leon CUPRA R: 300-310 л.с., тормоза Brembo, шины-полуслики Michelin, антикрыло сзади, другой развал передней оси…

Обновленные и самые производительные версии двух моделей: максимум до 310 л.с. и 380 Нм. Для понимания: в недавнем прошлом команда Citroen Racing выиграла три чемпионата WTCC с моделью C—Elysee, оснащенной турбо-мотором 1,6 л с отдачей 380 л.с. и 400 Нм (ориентировочно). Еще пример – сейчас VW и SEAT принимают участие в гонках TCR (кузовной чемпионат на полступеньки ниже WTCC), где представляют модели на базе Golf GTI Clubsport и Leon CUPRA; оба – с мотором 2,0 л максимальной отдачей до 330 л.с. и 410 Нм. К чему это? К тому, что современные хот-хэтчи по мощности уже вплотную приближаются к полноценно-спортивным автомобилям – а здесь важно не просто «дать мощность», но и суметь превратить ее в скорость.

Краткий итог этого сравнения: SEAT Leon CUPRA выигрывает в мощности, динамике, автомобиль быстрее, если речь идет о прямиках; VW Golf GTI Clubsport более стабилен и понятен, что особенно ценно при быстрой езде; он лучше превращает мощность в скорость. Плюс не сбрасывайте со счетов уже обновленные модели: SEAT Leon CUPRA R получила те доработки, которые могут дать больше стабильности, а VW Golf GTI Clubsport S стал мощнее. Кто лучше? Не знаю, но буду рад встрече с каждым из этих автомобилей.

SEAT Leon CUPRA: истории из прошлого, планы на будущее

История у SEAT Leon CUPRA все-таки есть – более 15 лет в роли ТОП-модели бренда. Так, первый хот-хэтч SEAT Leon CUPRA дебютировал в 1999 году: передний привод, 180-сильный 1,8-литровый турбо-мотор. Вскоре линейка SEAT Leon CUPRA расширилась: появилась версия SEAT Leon CUPRA R (210 л.с. и 225 л.с.); SEAT Leon CUPRA 4 с 204-сильным мотором V6 и полным приводом; была даже дизельная версия SEAT Leon CUPRA. Следующее поколение SEAT Leon CUPRA дебютировало в 2006 году и предлагалось только с 2-литровым 240-сильным бензиновым турбо-мотором серии АЕ888. В рамках этой модели также появилась более экстремальная версия SEAT Leon CUPRA R: 245 и даже 265 л.с.

Говорим SEAT Leon CUPRA – подразумеваем бензиновый хот-хэтч с передним приводом? Не всегда: в истории SEAT Leon CUPRA было немало интересных «отклонений на тему»

Нынешнее поколение SEAT Leon CUPRA дебютировало в конце 2013 года. Изначально в виде 3- или 5-дверного хэтчбека, построенного на платформе MQB. Также автомобиль получил две версии турбо-мотора АЕ888, который был существенно доработан и выдавал 265 л.с. или 280 л.с. (но всегда 350 Нм вне зависимости от мощности). Плюс теперь для CUPRA предлагалось две коробки – МКПП или АКПП DSG, обе 6-ступенчатые. Из интересных «изюминок» – активный передний дифференциал Haldex VAQ, который в своей конструкции похож на муфты Haldex прошлых поколений и умеет перебрасывать крутящий момент между правым/левым колесом; плюс настраиваемая подвеска DCC.

При длине 4,27 м и колесной базе 2,63 м, 5-дверный автомобиль весил около 1 400 кг и предлагал 380-литровый багажник. При этом в разгоне 0-100 км/ч все версии SEAT Leon CUPRA укладывались в 5,7-6 секунд (в зависимости от мощности мотора, КПП, типа кузова), разгоняясь до максимальной скорости 250 км/ч. Итого – вроде как «просто хэтч С-класса», но с очень «непростой» мощностью, динамикой, техникой. Именно такой автомобиль в 2014 году установил рекорд скорости в своем классе на трассе Нюрбургринг: 7 минут 58,44 секунды.

Этот заезд привел к появлению необычной версии с фирменным «пакетом доработок» – SEAT Leon CUPRA Sub 8: здесь были собраны те изменения, который помогли автомобилю установить рекорд. Зажимайте пальцы: шины Michelin Pilot Sport Cup 2 (индекс твердости TWI 180 против шин Continental ContiSportContact 5 с индексом TWI 240 на тестовом автомобиле); установлены увеличенные тормоза (4-поршневые суппорты Brembo, диаметр тормозных дисков 370 мм, что на 30 мм больше «стоковых»); эти тормоза потребовали и 19-дюймовых колесных дисков. Попутно фактически этот пакет доработок превратился в лимитированную версию SEAT Leon CUPRA R, которая увенчала собой обновленный SEAT Leon CUPRA, представленный в конце 2016 года. Что обновилось? Мотор стал мощнее – теперь 300 л.с. и 380 Нм; слегка изменился дизайн и оснащение салона, в духе обновления обычной модели SEAT Leon. Такой автомобиль и стал героем данной статьи. О версии SEAT Leon CUPRA R уже упоминал выше; но еще одно важное изменение – в универсале SEAT Leon ST CUPRA.

Нынешнее поколение SEAT Leon CUPRA дебютировало в конце 2013 года: изначально как 3-х или 5-дверный хэтчбек; вскоре добавился и универсал. Обновление конца 2016 года: SEAT Leon CUPRA стал мощнее – 300 л.с. и 380 Нм. Год спустя, осенью 2017-го, была представлена ультимативная версия SEAT Leon CUPRA R. Но, пожалуй, самое важное изменение – универсал CUPRA получил полный привод!

Почему это так важно и что может дать полный привод? Считайте сами – примерно два года тому назад универсал SEAT Leon ST CUPRA проехал Нюрбургринг и побил рекорд прохождения трассы для универсалов: 7 минут 58,12 секунды. На секундочку, но универсал, который тяжелее хэтчбека и разгоняется 0-100 км/ч за 6,1 с, проехал трассу быстрее хэтча! При этом пилот отмечал, что одним из плюсов универсала является другая аэродинамика и лучшая стабильность автомобиля. Вот видео на тему:

А теперь, при наличии полного привода и 300-сильного мотора, универсал SEAT Leon ST CUPRA 4Drive «делает 0-100 км/ч» за 4,9 секунды! Т.е. автомобиль сбросил более одной секунды в разгоне до 100 км/ч относительно самого себя; если ранее универсал CUPRA проигрывал хэтчу 0,1-0,4 секунды, то сейчас выигрывает 0,8 секунды. Это пример истинного потенциала мотора SEAT Leon CUPRA и пример того, как его можно реализовать при наличии полного привода. Ждем новых рекордов Нюрбургринга от SEAT Leon ST CUPRA 4Drive!

Что такое RTR TA и причем здесь CUPRA?

Вот только не надо заводит песню про вечно-плохие дороги и невозможность ездить у нас на SEAT Leon CUPRA: дорогу осилит идущий! В смысле – едущий на трек-дни и гонки RTR TA.

Серия RTR TA (Ready To Race Time Attack) являет собой промежуточное звено между любительскими и профессиональными кузовными гонками, вроде упоминавшихся TCR или WTCC. Впервые соревнования RTR TA появились у нас в 2012 году – тогда провели две гонки. Но уже с 2013-го это мероприятие превратилось в серию, небольшой чемпионат: ежегодно проводится 4-5 гонок. Основной гоночный трек – автодром «Чайка». Организаторы стараются выжать из него максимум: меняют направление проезда, добавляют или убирают поворот «Панамеры» (это меняет конфигурацию трассы и процесс входа-выхода в одном из поворотов). Кроме того, есть места для любительских гонок в других городах Украины.

Александр Кучеренко, один из организаторов RTR TA: «Будем реалистами, сейчас у нас есть одна нормальная трасса – это Чайка. Но к 2018 году ждем других локаций, посмотрим на возможность проведения гонок в других городах. В любом случае – уже ясно, что в 2018-м году будет несколько этапов RTR TA с разными конфигурациями треков»

От профессиональных гонок в RTR TA есть немало: телеметрия (замер прохождения времени круга), судьи и технический контроль, несколько классов автомобилей. Последний пункт особенно важен, поскольку позволяет разделить участников и автомобили. Грубо говоря, есть два основных класса – PRO и CLUB SPORT – внутри которых существует еще более мелкое деление. Класс PRO собирает в себя автомобили, которые строятся сугубо для гонок: «порезанный» кузов и каркас, существенные доработки мотора, настраиваемая подвеска, и т.д. Один из самых ярких примеров – ЗАЗ 1102 Таврия с центрально-расположенным мотором, задним приводом, пластиком вместо стекол. Со слов участника, в этом автомобиле 120-150 л.с.; но он примерно вдвое легче SEAT Leon CUPRA, у него шины-полуслики, зажатая подвеска, плюс опытный пилот – и я понимаю, что на треке он меня «сделает» в два счета.

А вот класс CLUB SPORT создан как раз для автомобилей, подобных SEAT Leon CUPRA: минимальные доработки мотора, можно чуть тронуть тормоза и подвеску, разрешено менять шины. В итоге подобные гонки – это формат, когда перерос трек-дни, но хочешь оставить автомобиль в более-менее гражданском виде. Можно неделю ездить в обычном режиме по делам, а на выходных выбраться на трек, сменить шины – и «дать жару» на результат.

Почему гонки в формате RTR TA так подходят SEAT Leon CUPRA? Во-первых, потому, что это гонка на время, без прямой борьбы с соперниками – отсюда и название Time Attack, «атака на время». Все едут в одной группе, но между автомобиля большой разрыв (10-15 секунд со старта), что означает практически невозможность «догонялок», обгонов, контактной борьбы – минимум риска повреждения автомобиля. Во-вторых, начало зачетного круга дается «сходу», что заметно уменьшает проблему пробуксовки мощного, но переднеприводного автомобиля. В итоге получаем формат гоночного мероприятия, который отлично подходит SEAT Leon CUPRA. Кроме того, можно вспомнить о гонках типа «рол-он» (гонки на ускорение, также старт «сходу») и о проведении трек-дней для тренировки себя – организаторы RTR TA (и не только) проводят трек-дни между этапами основной гоночной серии.

В итоге на протяжении практически всего теплого сезона (апрель-сентябрь) каждые выходные или через одни выходные – но есть какая-то гонка, соревнование, трек-день. А значит – и есть вариант выжать из SEAT Leon CUPRA всего его возможности.

Итоги: все непросто, но…

Сложно это писать, но если вы хотите умеренно-быстрый около-спортивный автомобиль для города – то купите SEAT Leon FR. И даже не думайте оправдываться, мол не хватило денег на CUPRA. Нет, здесь все будет правильно: купить SEAT Leon CUPRA для города и не попытаться раскрыть его (а заодно и свой) потенциал на трек-днях или в любительских гонках – это может быть большой и дорогой ошибкой: 1,067 млн. грн. или почти $ 41 тыс.

Хотя, следует признать, за эти деньги CUPRA предлагает хорошую комплектацию: полностью светодиодную (LED) оптику; систему SEAT Media System Plus (сенсорный 8-дюймовый дисплей, голосовое управление, восемь динамиков); сиденья с алькантарой и черный потолок; систему изменения настроек авто SEAT Drive Profile, пр. К примеру, более универсальный VW Golf GTI дешевле: от 945 тыс. грн.; но он уступает в мощности (230 л.с.) и технике. Для корректного сравнения нужно брать VW Golf GTI Performance (245 л.с., тормоза от Golf R, активный «диф»); плюс добавить пару опций – и получим ценник, сравнимый с SEAT Leon CUPRA. При этом CUPRA все равно быстрее (300 л.с., 0-100 км/ч за 5,8 с против 6,2 с) и предлагает подвеску DCC, которой Golf GTI у нас лишен в принципе. Конкурент «со стороны» – Ford Focus ST – это 250 л.с. и привлекательный ценник (861 тыс. грн.), но в разгоне 0-100 км/ч проигрывает даже обычному Golf GTI, не говоря уже о CUPRA; у него только МКПП, да и в целом автомобиль намного мягче в повадках. А следующий уровень – это уже Ford Focus RS и VW Golf R: 310-350 л.с., полный привод, ценник в 1,3-1,4 млн. грн. Выходит, что SEAT Leon CUPRA занимает промежуточное положение между Golf GTI, Focus ST и Golf R, Focus RS. При этом CUPRA дает одно из самых выгодных соотношений «мощность/динамика/цена».

Но! Все-таки суть этого автомобиля не столько в комплектации, сколько в его «заряде»: SEAT Leon CUPRA побуждает желание расти и совершенствоваться – пробовать разные шины, учить траектории прохождения поворотов, дойти до замены «дифа» и тормозов. Будьте уверены, что возможностей SEAT Leon CUPRA хватит надолго, здесь заложен большой потенциал. В итоге, SEAT Leon CUPRA – это очень непростой автомобиль, с ним сложно, он дает неоднозначные впечатления. Но это автомобиль «на вырост» в хорошем смысле этих слов. И прежде всего, «на вырост» человека за рулем: от горячего характера в стиле «педаль в пол в городе со светофора» – к осознанной быстрой езде на трассе или гоночном треке, где CUPRA сполна отрабатывает уплаченные деньги.

Автомобиль предоставлен – Порше Украина, отделение SEAT