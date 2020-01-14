Тест-драйв Volkswagen T-Roc: выбираем – Sport или Style? (ТОП-5 вопросов и ответов)





В прошлом уже выходил детальный обзор на Volkswagen T-Roc, но есть повод вернуться к данной модели в формате сравнения двух версий. Поскольку разная комплектация несколько меняет восприятие автомобиля, проявляя разные черты его характера. А с учетом популярности бренда Volkswagen и важности модели T-Roc для нас на ближайшие год-два (можете даже не сомневаться, что T-Roc станет одним из бестселлеров класса и бренда) – важная каждая деталь и особенность новинки. Вот об этом и поговорим.

Что такое Volkswagen T-Roc: это кроссовер или нет?

Вообще-то, «ДА». Ведь в Европе модель Volkswagen T-Roc позиционируется, как кросс-версия Volkswagen Golf, автомобиль выше традиционного хэтчбека С-класса и предлагается как с передним, так и с полным приводом. Однако у нас ситуация оказалась иной – фактически Volkswagen T-Roc занял позицию «Golf на цыпочках»: кроссовер в Украине доступен только с одним мотором и передним приводом, а пакет «плохие дороги» для обычного Golf-а почти уровнял клиренс (Golf – 157 мм, T-Roc – 161 мм). В тоже время: модель Volkswagen T-Roc появилась в очень удачное для себя время, когда «седьмой» Golf уже уходит, а «восьмого» еще придется подождать. Вот почему я почти уверен в статусе бестселлера Volkswagen T-Roc для Украины на ближайшее время: удачный формат на стыке хэтчбека и кроссовера С-класса, плюс известная марка и яркий дизайн.

Ведь Volkswagen T-Roc действительно вышел «ярким». Пару характерных элементов – широкая задняя стойка и явно-выраженные круглые колесные арки – делают облик узнаваемым и запоминающимся. Хорошо проработаны мелкие детали: решетка радиатора визуально связана с фарами, хром-молдинг подчеркивает крышу. В актуальном модельном ряду Volkswagen интереснее модели T-Roc выглядит только Arteon. Кроссовер Volkswagen T-Roc – это смелость и эмоции от обычно сдержанного бренда Volkswagen.

У нас компактный кроссовер (4,23х1,82х1,57 м, база 2,59 м) представлен лишь в одной версии – с 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI (150 л.с. и 250 Нм) в паре с 7-ступенчатым DSG-«автоматом» и передним приводом. Будут ли другие моторы и полный привод? Пока говорить об этом рано. Хотя в Европе компания Volkswagen не боится экспериментировать с моделью T—Roc: уже заявлены серийные версии T—Roc R и T—Roc Cabriolet. Яркий цвет кроссоверу Volkswagen T—Roc к лицу: взгляните на желтый автомобиль в комплектации Style. Коричневый кроссовер Volkswagen T—Roc представлен в комплектации Sport: визуально его можно отличить лишь по красным суппортам – но, поверьте, это единственный атрибут спортсмена-пижона; все остальное выполнено толково и по сути.

Что «остальное»? Чем отличаются версии Style и Sport?

Главное техническое отличие Volkswagen T-Roc Sport – как раз в спортивном пакете: прогрессивная «острая» рулевая рейка (два оборота от упора до упора), собственная более жесткая подвеска или опциональная подвеска DCC, сиденья с развитой боковой поддержкой, оригинальный руль в стиле Golf GTI – с красной строчкой и подрулевыми лепестками. Да и в целом автомобили старается наполнить салон спортивным духом. Помимо красной строчки на руле, также подобную нитку можно найти на рычаге «автомата», красная подсветка пробивается и на дверных картах (еще один «привет» от GTI), а педали украшены непременным спорт-атрибутом в виде металлических накладок. Последний пункт лично у меня вызывает прочти такой же скепсис, как и вышеупомянутый красный суппорт, но в остальном – признаю, что спортивный пакет хорош.

Чем ответит кроссовер Volkswagen T-Roc в комплектации Style? Конечно, желтой отделкой салона: вот то, чего я ждал от T-Roc! Ведь один из ключевых недостатков модели в том, что передняя панель и дверные карты выполнены из твердого серого пластика: воспринимается бледно и слишком просто для такого автомобиля. Но желтый декор украшает салон, наполняет его энергией и свежестью, заводит и бодрит. В таком убранстве водитель и передний пассажир Volkswagen T-Roc молодеют! Чего не сказать о людях сзади: они просто едут. Нет-нет, места вдоволь, подлокотник имеется, равно как и дефлекторы вентиляции. Но снова сквозит обыденность, что особенно заметно на желтом автомобиле: краски на переднюю часть салона хватило, но для задних пассажиров пожалели? А в T-Roc Sport психологически «давит» темный потолок. Хотя может кто-то и предпочитает такую более «интимную» атмосферу темного салона…

Салон версии Style выглядит едва ли не лучше – радует желтая отделка Kurkuma Yellow на передней панели, в дверных картах, даже обивка сидений Tracks с желтыми полосами. На этом фоне Volkswagen T—Roc в комплектации Sport может предложить классный спортивный руль и красную строчку. Опциально для Sport можно заказать красные декоративные вставки, но тестовый автомобиль был с серым салоном Caribou Gray. У двух комплектаций отличаются сиденья (в Sport более развита боковая поддержка), но проблем с посадкой нет нигде – традиционно для Volkswagen, эргономика выверена на отлично: большие диапазоны регулировок, хорошая форма сиденья и спинки кресла, все элементы управления под рукой. Сзади места в целом достаточно, хотя Style огорчает отсутствием желтых вставок в дверях, а Sport визуально «давит» темным потолком. Зато в салоне Sport-а нахожу еще одно отличие: кнопку изменения ездовых режимов Driving Mode Selection – данная система доступна как с обычной подвеской, так и с шасси DCC.

Эти нюансы влияют на ощущения за рулем? Как едет Volkswagen T-Roc?

Да, влияют. Во-первых, речь идет о рулевом управлении. Необычно: руль Sport-версии позволяет проезжать извилистые виражи без перехвата, до перекрещивания рук далеко даже в остром повороте. При этом на прямой хорошая стабильность и вальяжность в «нулевой» зоне, которая уберегает от шараханья по соседним рядам при очередном неосторожном рывке руля. А еще – есть четко выверенное обратное усилие в поворотах разной крутизны. Причем лучше всего себя проявляет нормальный ездовой профиль, где руль не нагружен искусственной тяжестью, но остается все таким же понятным и прозрачным. Второй нюанс касается подвески. Тестовый автомобиль Volkswagen T-Roc в комплектации Sport получил адаптивную подвески DCC (опция) – особые амортизаторы могут заметно менять характер своей работы. В комфортном режиме весь автомобиль расслаблен и мягок, он тихо и комфортно проезжает неровности на дороге. В нормальном подведение подвески действительно «нормальное» с точки зрения комфорта. Наконец, в «спорт»-режиме шасси зажимается и все становится чуть веселее: автомобиль меньше кренится и практически не раскачивается на неровностях, зато больше провоцирует пройти поворот быстрее обычного, особенно с учетом «острого» руля.

Но если перестать играть в игры, то оказывается, что Volkswagen T-Roc в версии Style не хуже. Отличное шасси и подвеска для наших дорог: пожалуй, идеальный образец компромисса между комфортом и стабильностью! На разнокалиберных ямах или выступах подвеска старается максимально сгладить неровности, упруго амортизируя невзгоды разбитых дорог. Не сказать, чтобы ходовая часть тотально нацелена на комфорт – скорее она настроена на информацию: понимаешь, что пружинам и амортизатором приходится несладко, но автомобиль ни в коме случае не потревожит водителя или пассажира лишним тычком. Добавьте к этому в меру острый руль (2,7 оборотов от упора до упора), четкость управления и ясную отзывчивость в поворотах. Я бы сказал, что Volkswagen T-Roc Style – это «плотный автомобиль»: не жесткий, а именно собранный и готовый к езде в любых условиях.

При неизменном двигателе и трансмиссии – также неизменна и динамика двух автомобилей: в целом мотора достаточно, он хорошо тянет на средних и высоких оборотах, а DSG-«автомат» радует мгновенными переключениями при обычной езде. Но вот неприятное замечание: при разгоне «в пол» трансмиссия DSG порой немного запиналась со сменой передач, чего отродясь не было (возможно, что это последствия адаптации от прошлых тест-драйвов). Порой для Sport-версии просился мотор чуть мощнее, но для T—Roc Style 150-сильный двигатель оптимален. Кстати, последний в ходе замеров сумел показать разгон 0-100 км/ч за 8,6 секунды, вплотную приблизившись к паспортным данным (8,4 с) – причем результат показан на зимних шинах по влажному асфальту, когда приходилось балансировать на грани пробуксовки колес. Расход топлива у двух автомобилей также сравним: по городу в среднем 9 л на 100 км, минимум можно привозить 6-6,5 л на 100 км, на «трассовой сотне» – около 5 л на 100 км.

Сколько стоит Volkswagen T-Roc? И каково их оснащение – есть разница?

Базовая версия Volkswagen T—Roc в комплектации Life по цене стартует с отметки чуть меньше 600 тыс. грн. ($25 тыс.): уже со 150-сильным мотором и DSG-«автоматом», с шестью подушками безопасности, контролем рядности, даже 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем в салоне (мультимедиа Composition Color). Но при этом «на колпаках» и с обычным кондиционером вместо «климата». Если добавить пару опций, то…

То можно взять Volkswagen T—Roc Style, который начинается с около 650 тыс. грн. ($27 тыс.): здесь добавлен 2-зонный климат-контроль, 16-дюймовые легкосплавные колеса, адаптивный «круиз» АСС, 8-дюймовый дисплей в салоне, пр. Однако есть нюансы, точнее – опции. Камера заднего вида стоит 7 тыс. грн., фирменный ЖК-дисплей Active Info Display обойдется в 13 тыс. грн., за полностью светодиодные фары с красивым 6-угольником в бампере попросят 29 тыс. грн., а системы выбора профиля Driving Mode Selection езды потянет еще на 5 тыс. грн.

Отметил все эти опции, поскольку они изначально включены в оснащение Volkswagen T—Roc Sport ценой от 735 тыс. грн. ($30 тыс.): да – кроме техники, обе версии также заметно отличаются по комплектации. А ведь еще масса отличий в мелочах: к примеру, версия Sport изначально получает хромированные рейлинги на крыше (для Style изначально положены черные, а хромированные идут как опция за 4,5 тыс. грн.), также автомобиль в Sport-версии изначально имеет 17-дюймовые колесные диски (для Style это опция за 12,7 тыс. грн.), и пр.

Между версиями Style и Sport разница не только в названии и спортивных атрибутах, но и в оснащении: светодиодные фары, хром-рейлинги, камера заднего вида, 17-дюймовые колеса, ЖК-панель приборов – все это стандартное оснащение для Sport и опции для Style. Хотя последний также предлагает более, чем достойную комплектацию: к примеру, 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, адаптивный «круиз», контроль рядности, 2-зонный «климат». С учетом опций (подогрев сидений и руля в Style, «панорама» в Sport), тестовые автомобили стоили несколько дороже прайсовой цены «от», да и в целом – «живые» автомобили на складах дилеров стоят около 600-630 тыс. грн. (Life), 650-770 тыс. грн. (Style) или 780-830 тыс. грн. (Sport).

В итоге: какую версию выбрать?

Ранее писал в итогах и сейчас повторю – я считают Volkswagen T-Roc одним из лучших представителей своего класса. Удачный автомобиль: дизайн, практичность, динамика, управляемость, комфорт, цена, сила бренда – все находится в хорошем балансе и на общем высоком уровне. В отличие от многих «просто новых игроков сегмента», которых мы получили на протяжении 2019 года, кроссовер Volkswagen T-Roc заставит вас улыбаться и подарит немножко радости на каждый день: или яркой внешностью и салоном, или своими вышколенными повадками на дороге, или широким перечнем современного оснащения.

Если говорить о двух версиях, то Style порадовал: автомобиль изначально предлагает удачный универсальный характер, а более низкая цена дает возможность для маневра в выборе опций. Признаться, ожидая данного тест-драйва, я полагал, что Sport будет в догоняющих – прежде всего, из-за заметно более высокой цены. Но оказалось, что здесь не только спорт-пакет, а также заметно расширенный перечень оснащения. Поэтому по итогам скажу, что Volkswagen T-Roc Sport – это не «проигрышный», а «иной» вариант: для тех клиентов, кто хочет получить максимум возможностей и гибкости в характере от этого автомобиля. Хотя все-таки для себя безоговорочно выбрал бы вот такой яркий, веселый, заряжающий Volkswagen T-Roc Style насыщенного золотистого колера.

Технические характеристики Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,23 х 1,82 х 1,57 м

Колесная база – 2,59 м

Клиренс – 161 мм

Багажник – от 445 л (5 мест) до 1290 л (2 места)

Грузоподъемность – 510 кг

Минимальная снаряженная масса – 1350 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 5000-6400 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1500-3500 об/мин

Удельная мощность и момент – 111 л.с. на 1 т; 185 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. DSG (роботизированная преселективная АКПП с парой сцеплений)

Динамика 0-100 км/ч – 8,4 с

Максимальная скорость – 205 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,8 л на 100 км

Страна производства – Португалия

Минимальная цена автомобиля – от около 600 тыс. грн. или около $25 тыс.

Автомобили предоставлены – Порше Украина, отделение Volkswagen

Шины тестовых автомобилей – Michelin X-Ice XI3 215/55R17 и Michelin Alpin 5 215/55R17