Тест-драйв Volkswagen T-Roc: радость для народа





Сходу: кроссовер Volkswagen T-Roc может стать одной из самых интересных и удачных новинок автомобильного рынка Украины в 2019 году. Однако выдав автомобилю большие авансы во время презентации, теперь я подхожу к T-Roc с двойным пристрастием: уж не обманет ли ожидания? Все ответы – в статье.

Позиционирование

Кроссовер Volkswagen T-Roc встал на стыке сегментов B-SUV и C-SUV: ниже – «малыш» T-Cross, выше – Tiguan, который при смене поколений вырос в размерах. Компания Volkswagen задумалась о подобной модели еще в 2014 году: на полкласса ниже Tiguan, зато с намеком на игривость и яркость в облике, прицел на молодых покупателей. Изначально смелый концепт (3-дверный кросс-кабриолет) по ходу превращения в серийную модель получил привычный 5-дверный закрытый кузов. Но зато сохранил все остальное: широкую решетку радиатора и прищуренные фары, развитые «мускулистые» колесные арки, хромированный молдинг-«клюшку», двухцветную окраску кузова. А вместо круглых фар в Juke-стиле, на серийном Volkswagen T-Roc появились светодиодные 6-угольники – одновременно и ДХО (дневные ходовые огни), и указатели поворота. В итоге мы получили один из самых «дизайнерских» автомобилей Volkswagen, да еще и в одном из самых популярных классов!

Первый концепт T-Roc появился в 2014-м, серийная модель дебютировала в 2017-м: их разделяет количество дверей и… все – общий стиль, дизайнерские особенности, сама идея автомобиля осталась неизменной. К нам автомобиль «приехал» летом текущего года. В статье представлен Volkswagen T-Roc с бензиновым турбо-мотором 1.5 TSI в комплектации Sport с массой опций, также кратко расскажу о варианте Style.

Как едет?

По мотору – отлично, по подвеске – есть нюансы.

Новый 1,5-литровый двигатель в паре с DSG предлагает максимальную «гибкость характера»: можно неспешно и экономично кататься на низких оборотах, а можно дать газу и наслаждаться хорошим разгоном. Двигатель очень тихий и сбалансированный в работе, у него почти нет вибраций – в итоге неспешная езда получается тихой и мягкой. В то же время, начиная с 2,5 тыс. об/мин, мотор отлично тянет, у него быстрая реакция на нажатие педали акселератора, он готов крутиться вплоть до 5-6 тысяч без провалов по мощности и ускорению – в итоге можно получить довольно активный драйв. Традиционно для DSG, коробка «любит» высокие передачи, и также традиционно для DSG, данный вопрос решается S-режимом (спорт-режим). Но еще интереснее ехать в спортивном режиме комплексных настроек Driving Mode Selection: в таком случае руль наливается тяжестью, «автомат» переведен в S-режим изначально, подвеска становится чуть жестче, кажется, что даже мотор резче отзывается на акселератор и быстрее набирает обороты. А если добавить к этому прогрессивное рулевое управление с очень «коротким» рулем (лишь два оборота от упора до упора), то получаете еще и похвальную скорость в реакциях, при этом с минимальными кренами. Словом, автомобиль «собирается» и начинает ехать так, как того ждешь от лихого вида Volkswagen T-Roc: еще не спорткар и не хот-хэтч, но уже интересно и увлекательно.

Мне правится, как выглядит Volkswagen T-Roc: развитые колесные арки, широкая задняя стойка, прищур фар. Но ему «к лицу» нужен не условно-нейтральный белый цвет, а провокационный яркий окрас – желтый, красный, синий. Двигатель безоговорочно хорош всегда: тихий и мягкий на низких оборотах, отчаянный и бойкий на высоких. А вот коробка DSG в обычной езде тяготеет к высоким передачам (зато так помогает экономить топливо), но если хотите погонять – то поможет S-режим. В обычной и даже динамичной езде коробка переключает передачи быстро, плавно, незаметно. Тем удивительнее, что при максимально-динамичном разгоне «газ в пол» порой бывают рывки при смене передач – это нехарактерно для «преселективов». Хотя оговорюсь, что тестовый автомобиль уже знавал нелегкой судьбы: возможно, на других Volkswagen T-Roc таких рывков не будет. Пока лучший результат 0-100 км/ч – чуть больше 9 секунд.

Подвеска DCC интересна тем, как амортизаторы с электронным управлением меняют общую картину восприятия автомобиля. Вот только вы носились в поворотах и «жали педальку в пол», а теперь спокойно катите по трассе или проспекту города, мерно покачиваясь на волнах: Volkswagen – это не жестко! Однако с комфортом подвески приходят и легкие побрякивания, а иногда подвеска кажется аж слишком расслабленной – такое чувство, что амортизаторы/пружины/шины не договорились между собой о том, кто какие неровности демпфирует. На волнах-наплывах все всегда мягко и комфортно, в больших отдельных ямах тоже мягко, но если ехать по средне разбитой дороге с большим количеством заплат – то порой чувствуешь некую «дряблость», что ли… Признаться, неоднозначность подвески приводила к тому, что я в большинстве случаев ездил в «спорт»-режиме: так характер подвески всегда понятен, пусть и жестковат – зато и весь T-Roc всегда собран и готов погонять. В итоге подвеску DCC могу порекомендовать тем, кто хочет получить максимум спортивности, но в то же время хочет иногда спокойно и комфортно ездить по трассам на дальние дистанции.

А всем остальным я советую просто обычную подвеску Style – потому что это великолепный баланс комфорта и упругости. После тестового белого автомобиля мне в руки на короткое время попал желтый Volkswagen T-Roc, в комплектации Style. У него обычное рулевое управление (почти три оборота от упора до упора), но это не мешает «вваливать ходом» в любых поворотах. У него нет выбора профилей езды, но по-прежнему есть S-режим «автомата» и правая нога водителя. Подвеска, как вы уже поняли, умудряется сочетать приемлемый комфорт с небольшими кренами и однозначностью управляемости на любой разбитой дороге – и все это под абсолютную тишину в работе. Блеск!

Белый автомобиль – комплектация Sport, адаптивные амортизаторы DCC, прогрессивное рулевое управление: однако все это «раскрывается» лишь при динамичной езде. Желтый автомобиль – комплектация Style на обычной подвеске: отличная настройка ходовой. Конечно, белый автомобиль с возможностью изменения профилей езды дает больше возможностей: к примеру, в «комфорт»-режиме он может быть очень мягким, а в «эко»-режиме максимально бережливый – даже климат-контроль переводится на экономичный режим, возможно движение накатом (буква Е без указания номера передачи). Да-да-да, все оно так… Но правда в том, что именно желтый T-Roc заставлял меня улыбаться.

В том числе – и благодаря салону с яркими солнечными вставками: они здорово оживляют интерьер. Безупречно хорош руль с классной кожей, понятен и удобен блок климата, взгляд водителя опускается на хороший экран комбинации приборов, по центру передней панели расположен огромный сенсорный дисплей. Кармашки в дверях, откидывающийся регулируемый подлокотник, большие диапазоны регулировки кресел и руля – отличная эргономика, чувствуешь современный автомобиль от одного из лидеров мирового автопрома.

Но все время ловишь себя на мысли: тогда почему передняя панель такая жесткая и такая «серая» (что в прямом, что в переносном смыслах)? А почему заказные кожаные сиденья выглядят дешевле своей цены? Почему так «просто» (чтобы не сказать «дешево») решена зона за рычагом «автомата», где расположены подстаканники и кнопка «ручника»? Это все чувствовалось и запомнилось в белой машине с серым салоном, за которую было заплачено немало денег. Однако воспоминания от желтого Volkswagen T-Roc совершенно другие: яркие вспышки декоративных панелей, темные сиденья с декоративной желтой вышивкой – класс!

Реально салон с желтыми вставками на передней панели и тканевыми сиденьями (снова-таки с желтой строчкой) выглядит лучше серо-кожаного. Спереди просторно и удобно в любом автомобиле. Сзади все продумано (дефлекторы вентиляции, подлокотник, лючок в багажник), но места для ног, кажется, чуть меньше чем в Golf-е, хотя запас над головой – напротив, чуть больше. Багажник предлагает 445 л при условии опускания двухуровневого пола в нижнее положение, есть возможность раздельного складывания спинки. Плюс складывающееся сиденье переднего пассажира – правда, это уже опция.

Подводя промежуточные итоги: в истории Volkswagen и ранее были интересные эмоциональные модели – вспомним Scirocco, Golf GTI, Passat W8, Arteon – однако это были автомобили «не для всех»: нужно найти оправдание к их покупке. И на этом фоне Volkswagen T-Roc является эмоциональным автомобилем «для всех и для каждого»: фактически это просто Golf, но упакованный в стильную обертку, получивший приставку «кроссовер», интересный в езде, с оригинальным и свежим дизайном.

Есть ли инновации?

Кажется, начни я здесь описывать технику Volkswagen T-Roc, то можно зевнуть от скуки – настолько все привычно и знакомо: платформа MQB, поперечное расположение мотора, передний привод, 7-ст. «автомат»-DSG DQ200, независимая передняя подвеска и полунезависимая задняя. Если вдаваться в детали, то Volkswagen T-Roc предлагает систему Driving Mode Selection (экономичный, комфортный, спортивный режимы езды), контроль рядности и адаптивный «круиз», сенсорный дисплей мультимедиа по центру передней панели и цветной экран в основе панели приборов. Все это известно и было описано по другим автомобилям Volkswagen – вспомним Tiguan, Polo, Passat.

Также известны плюсы и минусы подобных технических решений. Плюс ЖК-панели приборов – отличное качество картинки, возможность развернуть карту навигации во весь экран, несколько вариантов отображения информации. Плюс адаптивного «круиза» и контроля рядности – также их отличная работа, мягкий разгон и торможение за идущим впереди автомобилем, подруливание в пологих виражах. Радар адаптивного «круиза» даже умеет отслеживать автомобили в соседних рядах перед вами, как бы готовясь к тому, что может потребоваться замедление. Плюс крупного сенсорного дисплея в салоне – понятное меню управления, хорошая четкость картинки и цветопередача, интеграция смартфона (Apple CarPlay и Android Auto), масса дополнительных приятных «мелочей»: информация об автомобиле и расширенные возможности бортового компьютера, тщательная настройка «климата», можно даже задать интенсивность подогрева руля и «привязать» его к включению подогрева водительского кресла. Минус в том, что вышеперечисленное оборудование предлагается в зависимости от конкретной версии автомобиля либо в качестве платных опций. А еще минус в том, что одна из самых современных моделей Volkswagen получила камеру заднего вида с обычными статичными линиями, которые не поворачиваются при маневрах (я молчу про отсутствие кругового обзора).

Кроссовер Volkswagen T-Roc – это «Golf на цыпочках»: идентичная платформа и класс, но чуть выше кузов и больше клиренс. Из интересного технооснащения – обязательно отмечу пару дисплеев с отличной функциональностью и картинкой, массу систем помощи водителю, электропривод крышки багажника, адаптивные амортизаторы DCC производства Monroe, панорамную крышу – все это приближает Volkswagen T-Roc к моделям более высокого класса от Volkswagen.

А еще у Volkswagen T-Roc есть абсолютная новинка для марки в нашей стране: новый мотор 1.5 TSI, который относится к семейству ЕА 211 Evo. Вообще, данный двигатель существует в двух вариациях – DACA (130 л.с.) или DADA (150 л.с.) – но в Украину «доехал» только последний. Новый двигатель предлагает рабочий объем 1498 куб. см., систему регулировки фаз впуска и выпуска, степень сжатия 10,5:1, непосредственный впрыск топлива под давлением до 350 бар. Причем за один такт впуска может производиться до пяти циклов впрыска топлива. А главной «изюминкой» мотора является система отключения цилиндров АСТ: она может отключать центральную пару цилиндров, срабатывает в диапазоне 1350-3200 об/мин, и когда от двигателя требуется крутящий момент не выше 85 Нм. По заявлению представителей компании, данная система позволяет экономить до 1 л топлива на 100 км.

Это была информация «для общей публики», а теперь пару деталей для настоящих «петролхедов». Мотор 1.5 TSI получает выпускные клапаны с натрием внутри – технология из гонок в недалеком прошлом, которая позволяет снизить температурную нагрузку на тарелку клапана ввиду улучшения теплоотвода. Вот еще пример: цилиндры двигателя имеют плазменное напыление – так формируются «масляные карманы», которые обеспечивают снижение трения и износа для поршневых колец и стенок цилиндров. Логика данного технического решения похожа на хонингование, но все выполнено на новых технологиях для большей надежности в будущем. Словом, новый двигатель – будто любимое детище мотористов: для него не пожалели внимания и технологий.

Кроссовер Volkswagen T-Roc стал первой моделью для Volkswagen в Украине, где используется мотор 1.5 TSI: мощность 150 л.с. и момент 250 Нм, отключение цилиндров, изменения фаз газораспределения, пара интересных деталей. Достойный преемник 1.8Т.

Цены и конкуренты

Кроссовер Volkswagen T-Roc доступен в Украине только с одним бензиновым мотором (1.5 TSI), с «автоматом»-DSG и передним приводом. На выбор покупателям предложено три комплектации плюс дополнительное оснащение. На европейском рынке T-Roc также доступен с турбодизельными моторами и полным приводом – надеюсь, в будущем гамма модели расширится и для Украины. А пока на старте модели мы получили следующее…

Гамма Volkswagen T-Roc начинается с версии Life – от 640 тыс. грн., или около $25 тыс. Данная комплектация уже предлагает вполне достаточное оснащение: шесть подушек безопасности, помощь при старте в гору Hill Start Assist, систему стабилизации, электронную блокировку дифференциала EDL, парктроники спереди и сзади, светодиодные (LED) ДХО и задние фонари, электропривод «ручника» с кнопкой, подогрев сидений, подогрев форсунок омывателей стекла, кондиционер, кожаный руль с кнопками управления аудиосистемой и бортовым компьютером, система «старт-стоп», мультимедиа Composition Color (сенсорный цветной 6,5’’ дисплей, шесть динамиков, Bluetooth), контроль рядности Line Assist, система Front Assist (контроль дистанции до впередиидущего автомобиля и экстренного торможения).

Следующий шаг – версия Style ценой от 690 тыс. грн., или около $27 тыс., которая добавляет: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, 2-зонный «климат», 8-дюймовый дисплей в салоне, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, рейлинги, противотуманные фары и даже адаптивный круиз-контроль АСС. Особенность для Style – широчайшие возможности персонализации. К примеру, доступен огромный выбор вариантов окраски кузова, включая и двухцветные (крыша черного, коричневого, красного, белого цветов). Цена двухцветного окраса – в диапазоне 4-21 тыс. грн. в зависимости от типа краски (лак, металлик, перламутр). Опционально доступны разные 17-дюймовые колеса, включая цветные варианты. Вместе с цветом кузова меняется и отделка салона: вставки на передней панели, строчка на сиденьях.

На вершине модельной гаммы – вариант Sport ценой примерно от 780 тыс. грн., или $30,5 тыс. Относительно прошлых вариантов добавлено следующее: полностью светодиодные фары, система Light Assist (автоматическое управление дальним светом), пакет Sport (спортивные сиденья, спортивный руль, красная подсветка в салоне), красные тормозные суппорта, 17-дюймовые колесные диски, хромированные рейлинги на крыше, приборная панель Active Info Display с цветным ЖК-дисплеем, камера заднего вида, черный потолок, пр. Есть парочка важных технических изменений: спортивная подвеска, система комплексного выбора профиля езды Driving Mode Selection, руль в стиле Golf GTI с подрулевыми лепестками, прогрессивное рулевое управление (два оборота руля против почти трех в других версиях).

Тестовый белый автомобиль создан на основе комплектации Sport, плюс добавлены многочисленные опции: кожаный пакет Vienna, адаптивная подвеска DCC, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, электропривод крышки багажника, панорамная сдвижная крыша, двухцветный окрас – итог вышел около $38 тыс. Желтый тестовый автомобиль – версия Style, плюс опциональные LED-фары, ЖК-приборы, пр.: итого чуть больше $30 тыс.

Сравните две версии автомобиля: белый – комплектация Sport с массой опций, желтый – комплектация Style, также с парой опций. Версия Sport может похвастать кожаным салоном, системой изменения ездовых настроек (без доплаты), настраиваемыми амортизаторами DCC (опция), а также огромной панорамной крышей-люком (опция). В целом комплектация Style более чем достаточна: можно добавить лишь светодиодные фары с шестиугольниками в бампере, ЖК-панель приборов да яркий цвет кузова и отделки салона – и получите идеальный Volkswagen T-Roc! Жаль, за кадром остался еще один автомобиль Volkswagen T-Roc: комплектация Sport со своим рулем в стиле Golf GTI и на спортивной подвеске, но без DCC – возможно, вернемся к теме T-Roc еще раз для более глубокого и детального сравнения комплектаций Style и Sport.

Представители Volkswagen сами называют двух главных конкурентов для T-Roc: парочку Toyota C-HR и Mazda CX-3. Последняя по-прежнему интересна на дороге и предлагает полный привод, но уж слишком тесный салон – пожалуй, самый тесный автомобиль в классе. Кроссовер Toyota C-HR дает нормальный простор салона, у него есть экономичная гибридная версия для «горожан» и полный привод для «дачников». Но это автомобиль, который делает ставку на комфорт, против более многостороннего характера Volkswagen, плюс T-Roc лучше в оснащении и вспомогательных системах. Среди «японцев» обязательно вспомню Honda HR-V: просторный и удобный салон, но масса замечаний в езде. Среди «европейцев» отмечу Opel Grandland X и Renault Kadjar: качественные салоны, ориентация на дизели и передний привод. Но их подводит уровень восприятия марки, да и запоминающихся деталей мало.

А вот у кого запоминающихся деталей много – так это у «французов» Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross: яркие и оригинальные автомобили, более просторные салоны, есть вариант с дизелем, сравнимые ценники. Пожалуй, самые сложные конкуренты для Volkswagen T-Roc. Но все равно, новый T-Roc – это достижение для Volkswagen. Следите за мыслью: ранее у Volkswagen не было автомобиля, который мог соперничать с «французами» за покупателя, выбирающего эмоциями и глазами – а теперь он есть в виде T-Roc. Покупатели-традиционалисты шли за Tiguan и они остались с Volkswagen. Но теперь есть возможность также переманить новых покупателей, которые ориентировались на более компактный размер, меньшую цену, большую эмоциональность.

Основные конкуренты, по мнению Volkswagen – модели Toyota C-HR и Mazda CX-3. Но я бы обязательно добавил Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross: именно из-за схожего портрета покупателя. А еще добавил бы Honda HR-V, если бы не замечания к езде. Сила T-Roc – известная марка, современная техника, хороший класс езды.

Стоимость содержания

Средний городской расход топлива постоянно находился у отметки 8-9 л на 100 км пути. При большом количестве заторов и/или динамичной езде автомобиль потреблял 10-11 л на 100 км, но если ехать максимально плавно и на дорогах не будет заторов – то можно получить расход 6,7 л на 100 км, вплотную приблизившись к «паспорту». На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,5 л на 100 км, при 110-120 км/ч – 5,5-6 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Есть опция продления заводской гарантии (17 тыс. грн.) на два года: в итоге получите гарантию максимум четыре года, но до 120 тыс. км. Периодичность ТО – 15 тыс. км или раз в год.

Цены указаны по состоянию на август, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль прошел стандартный цикл краш-тестов Euro NCAP и получил максимальную «5-звездную» оценку. Причем тот редкий случай, когда автомобиль сплошь получил «зеленые» (высокий уровень защиты) и «желтые» (достаточный уровень защиты) метки во время испытания. Кроме того, за защиту взрослых людей (водителя и пассажира) автомобиль набрал 96%, а оценка защиты детей в салоне составляет 87% – очень высокие показатели для данного класса и цены.

В итоге

Моим основным тестовым автомобилем стал белый Volkswagen T-Roc с кожаным серым салоном и подвеской DCC. Он дал нейтрально-позитивное восприятие модели: из новичков сегмента, которых мы увидели с начала года, именно T-Roc является самым интересным. Но белый T-Roc поселил сомнение: «похоже, все-таки переоценил»… Однако затем был желтый T-Roc – и этот автомобиль заставил улыбаться! Яркий в дизайне и салоне, веселый и однозначный на дороге, при этом он стоит меньше белого – но умудряется выглядеть дороже, быть понятнее и приятнее на ходу. Скажу даже больше: это первый автомобиль в сегменте, который может бороться с великолепным Peugeot 3008 за покупателя – вот настолько высоко я оцениваю T-Roc. Желтый Volkswagen T-Roc доказал: «нет, не переоценил, это отличный автомобиль»!

Кроссовер Volkswagen T-Roc соединил молодежный стиль, известное имя, классный мотор, современную технику, нормальный ценник – универсальный мировой рецепт хороших продаж. Поэтому уверен, что успех Volkswagen T-Roc в Европе найдет свое продолжение и в Украине.

Плюсы:

+ Выглядит подтянуто, смело, провокационно, одним словом – «лихо»

+ Широкий набор самых современных систем – как в моделях VW классом выше

+ Интересно едет в спортивном режиме, подвеска DCC заметно меняет поведение авто, а обычная подвеска версии Style – это отличный баланс комфорта и управляемости

Минусы:

— Нет выбора моторов и типа привода – надеюсь, что только пока

— Серый кожаный салон не выглядит на свои деньги, уж лучше брать цветной тканевый – без доплаты, а выглядеть будет лучше

Технические характеристики Volkswagen T—Roc 1.5 TSI DSG

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,23 х 1,82 х 1,57 м

Колесная база – 2,59 м

Клиренс – 161 мм

Багажник – от 445 л (5 мест) до 1290 л (2 места)

Грузоподъемность – 510 кг

Минимальная снаряженная масса – 1350 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 1,5 л

Мощность – 150 л.с. при 5000-6400 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1500-3500 об/мин

Удельная мощность и момент – 111 л.с. на 1 т; 185 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. DSG (роботизированная преселективная АКПП с парой сцеплений)

Динамика 0-100 км/ч – 8,4 с

Максимальная скорость – 205 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T001 215/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 650 тыс. грн. или около $25 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 980 тыс. грн. или около $38 тыс.