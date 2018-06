Личность формируется в детстве. В этом загадочном и нелинейном процессе участвуют семья, школа, друзья, улица, телевизор, фильмы, книги, комиксы и, конечно же, игрушки. Сериал The Toys That Made Us посвящен культовым игрушкам, под влиянием которых выросло не одно поколение детей в США и других странах мира.

The Toys That Made Us / «Игрушки, на которых мы выросли» Жанр документальный сериал

Создатель Брайн Волк-Вайс

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Серий 8

Сайты IMDb

Что общего между манекеном для художников и серией игрушек G.I. Joe? Почему в Mattel не любят вспоминать отца своей самой популярной игрушки и замалчивают историю происхождения Barbie? Как желание сделать еще лучше погубило серию коллекционных игрушек по Star Trek? Почему провалился фильм по He-Man с Дольфом Лундгреном в главной роли? Как связаны консервы, которые ели американские солдаты в Японии, и серия Transformers? Почему война во Вьетнаме оказалось губительной для G.I. Joe и как Рональд Рейган спас положение? Носил ли Спок шлем с мигалкой на голове? Почему вначале магазины не хотели продавать, а матери покупать своим дочкам первую куклу с грудью? Почему на самом деле у Barbie такая длинная шея и тонкая талия? Какое проклятие преследовало игры по Star Trek? Почему все большие игровые компании отказались делать игрушки по Star Wars? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в первом и втором сезоне сериала Toys That Made Us на Netflix. Первый сезон шоу из четырех серий вышел 27 декабря 2017 г., второй, той же длины, 25 мая 2018 г.

Каждая серия Toys That Made Us – это увлекательный рассказ о создании какого-то популярного игрушечного бренда. Причем рассказ с привлечением живых людей, дизайнеров, создававших куклы и action фигурки, авторов комиксов, бывших CEO крупнейших игровых компаний, художников, писателей, актеров, коллекционеров и т.д. Каждая история – просто кладезь интересных фактов, и не только об игровом бизнесе. Оказывается, на производство и продажу игрушек влияют цены на нефть, политическая обстановка, мода, войны и т.д.

В первом сезоне Toys That Made Us речь идет об игрушках по Star Wars, принесших в несколько раз больше денег, чем все фильмы, и собственно расшевеливших сонную игровую индустрию, о Barbie, He-Man и солдатиках G.I. Joe. Две последние серии, рассказывающие о не очень популярных в наших краях игрушках, на удивление не менее интересны, чем две первые. Во втором сезоне все еще интересней, здесь под микроскоп попали Star Trek, Transformers, LEGO и Hello Kitty.

Кроме обилия фактов, интервью с участниками событий, постановочных фрагментов, нарезки хроник, рекламы и собственно уникальных игрушек, о которых идет речь, Toys That Made Us радует ненавязчивой манерой изложения и авторским юмором, позволяющим сглаживать самые острые моменты, например, до сих пор оспариваемые вопросы авторства той или иной серии игрушек.

Удивительно, но история создания игрушек в изложении Брайна Волк-Вайса и Тома Стерна оказалась не менее увлекательной, чем история создания компьютера, интернета или мобильного телефона в книге Уолтера Айзексона «Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию». В игровой индустрии работали такие же увлечённые и творческие люди, а истории взлета и падения компаний и брендов оказались не менее драматические, чем в IT.

Неизвестно, продлят ли сериал The Toys That Made Us на третий сезон, но было бы интересно увидеть в изложении тех же авторов историю и других игрушек: настольных игр, той же Monopoly; коллекционных карточных игр, например, Magic: The Gathering; wargame, скажем, Warhammer 40K; компьютерных игр, в конце концов, DOOM, WarCraft и т.д. Уверен, это было бы интересно.

Пока же настоятельно рекомендуем вам посмотреть первые два сезона The Toys That Made Us. Ведь влияние продуктов, о которых они рассказывают, не ограничивается США, мы все, по большому счету, воспитаны на этих игрушках, на индустрии, порождённой ими, на фильмах, снятых для их продвижения.