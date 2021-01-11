ТОП-10 популярных процессоров на hotline.ua (январь 2021)

При выборе процессора всегда хочется получить оптимальный вариант для своих задач с лучшим соотношением цена/производительность. Предлагаем рассмотреть десятку наиболее популярных на нашем рынке моделей для настольных ПК. Данный рейтинг динамически формируется на основании количества просмотров конкретных моделей CPU посетителями hotline.ua и переходов на страницы интернет-магазинов за последние 14 дней. Давайте посмотрим, какие же модели чаще других попадали в фокус потенциальных покупателей в начале 2021 года.
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1. Intel Core i5-10400F
Рейтинг популярности процессоров возглавляет Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц). Столь высокая позиция этой модели с одной стороны вызывает интерес, с другой – имеет вполне логичное объяснение. Именно данный 6-ядерный процессор на текущий момент предлагает оптимальное соотношение цена/производительность.
После затяжной истории с дефицитом чипов Intel, производителю все же удалось наладить должные объемы производства десктопных процессоров и, что очень важно, придерживаться заявленной стоимости. За эквивалент $175 мы получаем достаточно бодрый 6-ядерный 12-поточный чип, который в прикладных ресурсоемких задачах несколько уступит одноклассникам от AMD, но точно не стушуется в играх и стоит заметно дешевле решений основного конкурента. Последний факт особо удивителен, но таковы реалии начала 2021 года.
2. Intel Core i3-10100F
Еще одним очень заманчивым предложением от Intel оказался 4-ядерный процессор Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц). Модель с отключенной интегрированной графикой появилась на рынке заметно позже модификации с активированным GPU. Производитель без особой помпы добавил ее в свой прайс-лист, причем на первых порах в розничной продаже такие версии стоили едва ли не дороже чипов с включенным видеядром.
Когда же стоимость устоялась, оказалось что мы имеем дело с самым доступным 4-ядерным 8-поточным процессором на рынке, который за свои ~$100 оказывается едва ли не самым заманчивым способом потратить вышеуказанную сумму при сборке игровой платформы начального класса. В то время, как его непосредственные конкуренты лишь добавляли в цене или вовсе уходили с рынка, Core i3-10100F оказался именно на том месте, на котором оказался. В целом несвойственный для Intel ценовой демпинг прекрасно работает на практике. На радость покупателей, конечно.
3. AMD Ryzen 9 5900X
Появление процессоров с архитектурой Zen 3 заметно улучшило и без того сильные позиции AMD на рынке чипов для настольных систем. Существенный апдейт с улучшением производительности на такт (IPC) заметно повысил общую вычислительную мощь CPU. Признаться несколько удивительно было то, что из всей линейки чипов Vermeer наиболее популярной в начале 2021 года оказалась 12-ядерная модель Ryzen 9 5900X (12/24; 3,7/4,8 ГГц).
Совсем небюджетный чип стоимостью ~$700 интересен в первую очередь тем, кто создает медиаконтент, работая с многопоточными приложениям, использующими весь потенциал подобных CPU. В ассортименте Intel сейчас попросту нечего предложить в качестве альтернативы. По крайней мере в рамках потребительской платформы LGA1200.
4. AMD Ryzen 7 3700X
Все еще немалой популярностью пользуется модель Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). 8-ядерный 16-поточный процессор остается привлекательным вариантом для многопоточных задач в случаях, когда пользователю нужны вычислительные ресурсы, но он не готов серьезно тратиться на покупку максимально скоростного CPU.
Хотя стоимость процессоров AMD в последнее время радует все меньше, но ~$350, на наш взгляд – честная цена за чип с такими возможностями.
5. AMD Ryzen 5 2600
Высокий спрос сохраняется и на базовые 6-ядерные модели AMD. Так, почти трехлетний Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) сегодня абсолютно не выглядит «приветом и прошлого», хотя его позиции в рейтинге несколько пошатнулись с выходом стартовых CPU от Intel с такой же функциональной формулой. Несмотря на использование вычислительной архитектуры Zen+, процессоры с конфигурацией 6/12 отлично вписываются в состав тех же игровых систем начального класса. Ценник в $150 – убедительный аргумент, повышающий внимание к этой модели.
6. AMD Ryzen 5 3600
Недавний фаворит рейтинга популярности процессоров несколько сдал свои позиции, причем сразу по нескольким причинам. Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц) по-прежнему остается хорошим чипом, вполне подходящим для конфигураций среднего уровня, но в последнее время его розничная стоимость возросла на 20% – c $200 до $240–250. В этом классе процессоров цена играет очень важную роль, потому популярность чипов Ryzen 5 3600 несколько снизилась, особенно на фоне значительно более доступных моделей от Intel. На разницу в цене 6-ядерных моделей (~$70) в случае с тем же Core i5-10400F, уже можно купить или простенькую материнскую плату, или двухканальный комплект памяти на 16 ГБ, или SSD на 500 ГБ.
7. AMD Ryzen 5 5600X
Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц) до сих пор остается самой доступной моделью нового семейства процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3. Учитывая то, что нынешняя розничная цена чипа составляет порядка $350, линейка наиболее прогрессивных CPU от AMD остается уделом тех, кто готов основательно потратиться на покупку нового процессора.
Шестиядерный Ryzen 5 5600X бесспорно хорош, но с учетом цены он вторгается уже на территорию 8-ядерных моделей. Например, тех же Ryzen 7 3700X или Core i7-10700F. А в этом случае Ryzen 5 5600X становится просто достойным процессором за свои деньги, но не бескомпромиссным решением. Популярность чипа достаточно высока, но на всеобщую народную любовь сможет рассчитывать будущий более доступный процессор линейки Vermeer.
8. AMD Ryzen 5 1600
Процессоры с обозначением Ryzen 5 1600 (6/12; 3,2/3,6 ГГц) появились в продаже почти 4 года назад. Очень приличный срок, как для такого динамичного сегмента комплектующих ПК. Однако производителю на протяжении всего этого срока удавалось поддерживать интерес к этой 6-ядерной модели. На старте продаж она регулярно занимала место в топе популярных чипов. С выходом новых поколений процессоров производитель снижал отпускную цену до уровня, позволяющего держать эту модель в обойме наиболее востребованных CPU. Более того, примерно год назад, оптимизируя производственные заказы, AMD перевела Ryzen 5 1600 с 14 нм на 12-нанометровый кристалл с архитектурой Zen+. После такого апдейта «ветеран» фактически отличается от Ryzen 5 2600 лишь штатной частотной формулой. В хорошие времена Ryzen 5 1600 очень радовал и прекрасной отпускной ценой (~$110), но сейчас они подорожали до ~$135. К тому же периодически они вовсе исчезают из продажи, но со временем вновь появляются на прилавках, позволяя немного сэкономить тем, кто ориентируется на чипы из этой ценовой категории.
9. Intel Core i5-10400
Базовая версия 6-ядерного процессора Intel с активированной графикой – Core i5-10400 (6/12; 2,9/4,3 ГГц) – оказалась на 9-ой позиции рейтинга. Для целого ряда задач наличие дискретной графики не обязательно, потому нет необходимости тратиться на отдельную видеокарту. Как раз для таких случаев Intel предлагает версии чипов с подключенным видеоядром.
Учитывая сравнительно небольшую разницу в цене (~$15–20) с модификацией без интегрированной графики, такой выбор вполне оправдан. Более того, даже простенькая «встройка» может пригодиться во время очередного апгрейда, когда прежняя видеокарта уже недоступна, а покупка новой растянулась во времени. Для кого-то это может быть возможность переждать сложные времена, а кому-то окажется достаточно возможностей Intel UHD 630.
10. AMD Ryzen 7 5800X
Замыкает десятку самых популярных процессоров новая модель Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Наиболее скоростной 8-ядерник на рынке с высокой однопоточной и многопоточной производительностью. Вместе с тем это и наиболее дорогостоящая модель в своем классе. Повысив эффективность чипов с архитектурой Zen 3, компания AMD попутно увеличила и рекомендованную стоимость своих процессоров, а не лучшая ситуация с доступностью дополнительно влияет на финальные ценники. В итоге 8-ядерный CPU стоит уже порядка $500, что не позволяет безусловно интересной модели подняться повыше в рейтинге пользовательского интереса.
Дополнительно отметим, что розничные (BOX) версии чипов Ryzen 7 5800X, как и в случае с Ryzen 9 5900X, предлагаются без комплектного кулера, потому следует изначально рассчитывать на покупку системы охлаждения. Учитывая TDP в 105 Вт, в данном случае понадобится достаточно эффективная СО.
Итоги
Рейтинг популярности десктопных процессоров заметно преобразился, в сравнении с тем, что мы могли наблюдать в середине осени. Появление в продаже новых чипов AMD с архитектурой Zen 3 принципиально изменило пользовательские предпочтения. Вместе с тем, вот уже три месяца процессоры семейства Vermeer предлагаются только в качестве решений высокого класса, что сказывается на общей популярности этих CPU. Позиции начального и среднего уровня разработчик умело закрывает с помощью моделей предыдущих поколений.
В то время как чипы AMD неприятно добавляют в цене, процессоры Intel выглядят этаким островком стабильности. Агрессивная ценовая политика, в которой Intel никогда ранее не была сильна, сейчас дает свои результаты. Производителю удалось не просто вернуть, казалось бы утраченное внимание пользователей в десктопном самосборе, но и вывести на вершину рейтинга популярности наиболее востребованные 4/6-ядерные модели. Ну вот, могут же, когда захотят. Напомним, что это 14-нанометровые процессоры с возрастной архитектурой и уже не самой лучшей производительностью на такт. Однако совокупные потребительские качества этих моделей по-прежнему хороши, а предложенное соотношение цена/производительность автоматически поднимает их на вершину представленного списка.
Если говорить о ближайших перспективах, то от Intel мы ожидаем обновления платформы LGA1200 с появлением процессоров Rocket Lake-S. Несмотря на то, что они также будут выпущены по технологическим нормам 14 нм, на этот раз мы получим CPU с новой микроархитектурой Cypress Cove c обещанным увеличением IPC на 10+%, поддержкой PCI Express 4.0 и интегрированной графикой Intel Xe для старших линеек процессоров. Ожидается также официальная поддержка DDR4-3200 и … держим кулаки… возможность разгонять память на платах c Intel B560. В топовом варианте даже Core i9 будет представлен лишь с функциональной формулой 8/16, но, как видим, именно такие процессоры сейчас наиболее востребованы на рынке. В любом случае будет очень интересно оценить реальные возможности новых чипов Intel. Анонс CPU ожидается на уже стартующей CES 2021, но в продаже процессоры вряд ли будут доступны ранее марта.
Что же касается AMD, то мы очень надеемся, что разработчик разнообразит линейку Vermeer, добавив более доступные чипы в каждой из серии. Прежде всего хотелось бы увидеть условные Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700X/5800, не были бы лишними и 4-ядерные модели на базе Zen 3. Также с нетерпением ждем новые гибридные процессоры с улучшенной интегрированной графикой и вычислительной мощностью блоков CPU. Модели с относительно мощным видеоядром могут быть особенно востребованы в период очередной криптовалютной лихорадки. Ныне предлагаемая модель Ryzen 5 PRO 4650G семейства Renoir вплотную подобралась, но все же не попала с десятку наиболее популярных процессоров. Однако на фоне стремительного роста стоимости видеокарт, не исключено, что в 2021 году наиболее востребованной графикой станет именно интегрированная.