ТОП-10 популярных процессоров на hotline.ua (январь 2021)





При выборе процессора всегда хочется получить оптимальный вариант для своих задач с лучшим соотношением цена/производительность. Предлагаем рассмотреть десятку наиболее популярных на нашем рынке моделей для настольных ПК. Данный рейтинг динамически формируется на основании количества просмотров конкретных моделей CPU посетителями hotline.ua и переходов на страницы интернет-магазинов за последние 14 дней. Давайте посмотрим, какие же модели чаще других попадали в фокус потенциальных покупателей в начале 2021 года.

Рейтинг популярности процессоров возглавляет Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц). Столь высокая позиция этой модели с одной стороны вызывает интерес, с другой – имеет вполне логичное объяснение. Именно данный 6-ядерный процессор на текущий момент предлагает оптимальное соотношение цена/производительность.

После затяжной истории с дефицитом чипов Intel, производителю все же удалось наладить должные объемы производства десктопных процессоров и, что очень важно, придерживаться заявленной стоимости. За эквивалент $175 мы получаем достаточно бодрый 6-ядерный 12-поточный чип, который в прикладных ресурсоемких задачах несколько уступит одноклассникам от AMD, но точно не стушуется в играх и стоит заметно дешевле решений основного конкурента. Последний факт особо удивителен, но таковы реалии начала 2021 года.

Еще одним очень заманчивым предложением от Intel оказался 4-ядерный процессор Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц). Модель с отключенной интегрированной графикой появилась на рынке заметно позже модификации с активированным GPU. Производитель без особой помпы добавил ее в свой прайс-лист, причем на первых порах в розничной продаже такие версии стоили едва ли не дороже чипов с включенным видеядром.

Когда же стоимость устоялась, оказалось что мы имеем дело с самым доступным 4-ядерным 8-поточным процессором на рынке, который за свои ~$100 оказывается едва ли не самым заманчивым способом потратить вышеуказанную сумму при сборке игровой платформы начального класса. В то время, как его непосредственные конкуренты лишь добавляли в цене или вовсе уходили с рынка, Core i3-10100F оказался именно на том месте, на котором оказался. В целом несвойственный для Intel ценовой демпинг прекрасно работает на практике. На радость покупателей, конечно.

Появление процессоров с архитектурой Zen 3 заметно улучшило и без того сильные позиции AMD на рынке чипов для настольных систем. Существенный апдейт с улучшением производительности на такт (IPC) заметно повысил общую вычислительную мощь CPU. Признаться несколько удивительно было то, что из всей линейки чипов Vermeer наиболее популярной в начале 2021 года оказалась 12-ядерная модель Ryzen 9 5900X (12/24; 3,7/4,8 ГГц).

Совсем небюджетный чип стоимостью ~$700 интересен в первую очередь тем, кто создает медиаконтент, работая с многопоточными приложениям, использующими весь потенциал подобных CPU. В ассортименте Intel сейчас попросту нечего предложить в качестве альтернативы. По крайней мере в рамках потребительской платформы LGA1200.

Все еще немалой популярностью пользуется модель Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц). 8-ядерный 16-поточный процессор остается привлекательным вариантом для многопоточных задач в случаях, когда пользователю нужны вычислительные ресурсы, но он не готов серьезно тратиться на покупку максимально скоростного CPU.

Хотя стоимость процессоров AMD в последнее время радует все меньше, но ~$350, на наш взгляд – честная цена за чип с такими возможностями.

Высокий спрос сохраняется и на базовые 6-ядерные модели AMD. Так, почти трехлетний Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) сегодня абсолютно не выглядит «приветом и прошлого», хотя его позиции в рейтинге несколько пошатнулись с выходом стартовых CPU от Intel с такой же функциональной формулой. Несмотря на использование вычислительной архитектуры Zen+, процессоры с конфигурацией 6/12 отлично вписываются в состав тех же игровых систем начального класса. Ценник в $150 – убедительный аргумент, повышающий внимание к этой модели.

Недавний фаворит рейтинга популярности процессоров несколько сдал свои позиции, причем сразу по нескольким причинам. Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц) по-прежнему остается хорошим чипом, вполне подходящим для конфигураций среднего уровня, но в последнее время его розничная стоимость возросла на 20% – c $200 до $240–250. В этом классе процессоров цена играет очень важную роль, потому популярность чипов Ryzen 5 3600 несколько снизилась, особенно на фоне значительно более доступных моделей от Intel. На разницу в цене 6-ядерных моделей (~$70) в случае с тем же Core i5-10400F, уже можно купить или простенькую материнскую плату, или двухканальный комплект памяти на 16 ГБ, или SSD на 500 ГБ.

Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц) до сих пор остается самой доступной моделью нового семейства процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3. Учитывая то, что нынешняя розничная цена чипа составляет порядка $350, линейка наиболее прогрессивных CPU от AMD остается уделом тех, кто готов основательно потратиться на покупку нового процессора.

Шестиядерный Ryzen 5 5600X бесспорно хорош, но с учетом цены он вторгается уже на территорию 8-ядерных моделей. Например, тех же Ryzen 7 3700X или Core i7-10700F. А в этом случае Ryzen 5 5600X становится просто достойным процессором за свои деньги, но не бескомпромиссным решением. Популярность чипа достаточно высока, но на всеобщую народную любовь сможет рассчитывать будущий более доступный процессор линейки Vermeer.

Процессоры с обозначением Ryzen 5 1600 (6/12; 3,2/3,6 ГГц) появились в продаже почти 4 года назад. Очень приличный срок, как для такого динамичного сегмента комплектующих ПК. Однако производителю на протяжении всего этого срока удавалось поддерживать интерес к этой 6-ядерной модели. На старте продаж она регулярно занимала место в топе популярных чипов. С выходом новых поколений процессоров производитель снижал отпускную цену до уровня, позволяющего держать эту модель в обойме наиболее востребованных CPU. Более того, примерно год назад, оптимизируя производственные заказы, AMD перевела Ryzen 5 1600 с 14 нм на 12-нанометровый кристалл с архитектурой Zen+. После такого апдейта «ветеран» фактически отличается от Ryzen 5 2600 лишь штатной частотной формулой. В хорошие времена Ryzen 5 1600 очень радовал и прекрасной отпускной ценой (~$110), но сейчас они подорожали до ~$135. К тому же периодически они вовсе исчезают из продажи, но со временем вновь появляются на прилавках, позволяя немного сэкономить тем, кто ориентируется на чипы из этой ценовой категории.

Базовая версия 6-ядерного процессора Intel с активированной графикой – Core i5-10400 (6/12; 2,9/4,3 ГГц) – оказалась на 9-ой позиции рейтинга. Для целого ряда задач наличие дискретной графики не обязательно, потому нет необходимости тратиться на отдельную видеокарту. Как раз для таких случаев Intel предлагает версии чипов с подключенным видеоядром.

Учитывая сравнительно небольшую разницу в цене (~$15–20) с модификацией без интегрированной графики, такой выбор вполне оправдан. Более того, даже простенькая «встройка» может пригодиться во время очередного апгрейда, когда прежняя видеокарта уже недоступна, а покупка новой растянулась во времени. Для кого-то это может быть возможность переждать сложные времена, а кому-то окажется достаточно возможностей Intel UHD 630.

Замыкает десятку самых популярных процессоров новая модель Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц). Наиболее скоростной 8-ядерник на рынке с высокой однопоточной и многопоточной производительностью. Вместе с тем это и наиболее дорогостоящая модель в своем классе. Повысив эффективность чипов с архитектурой Zen 3, компания AMD попутно увеличила и рекомендованную стоимость своих процессоров, а не лучшая ситуация с доступностью дополнительно влияет на финальные ценники. В итоге 8-ядерный CPU стоит уже порядка $500, что не позволяет безусловно интересной модели подняться повыше в рейтинге пользовательского интереса.

Дополнительно отметим, что розничные (BOX) версии чипов Ryzen 7 5800X, как и в случае с Ryzen 9 5900X, предлагаются без комплектного кулера, потому следует изначально рассчитывать на покупку системы охлаждения. Учитывая TDP в 105 Вт, в данном случае понадобится достаточно эффективная СО.

Итоги

Рейтинг популярности десктопных процессоров заметно преобразился, в сравнении с тем, что мы могли наблюдать в середине осени. Появление в продаже новых чипов AMD с архитектурой Zen 3 принципиально изменило пользовательские предпочтения. Вместе с тем, вот уже три месяца процессоры семейства Vermeer предлагаются только в качестве решений высокого класса, что сказывается на общей популярности этих CPU. Позиции начального и среднего уровня разработчик умело закрывает с помощью моделей предыдущих поколений.

В то время как чипы AMD неприятно добавляют в цене, процессоры Intel выглядят этаким островком стабильности. Агрессивная ценовая политика, в которой Intel никогда ранее не была сильна, сейчас дает свои результаты. Производителю удалось не просто вернуть, казалось бы утраченное внимание пользователей в десктопном самосборе, но и вывести на вершину рейтинга популярности наиболее востребованные 4/6-ядерные модели. Ну вот, могут же, когда захотят. Напомним, что это 14-нанометровые процессоры с возрастной архитектурой и уже не самой лучшей производительностью на такт. Однако совокупные потребительские качества этих моделей по-прежнему хороши, а предложенное соотношение цена/производительность автоматически поднимает их на вершину представленного списка.

Если говорить о ближайших перспективах, то от Intel мы ожидаем обновления платформы LGA1200 с появлением процессоров Rocket Lake-S. Несмотря на то, что они также будут выпущены по технологическим нормам 14 нм, на этот раз мы получим CPU с новой микроархитектурой Cypress Cove c обещанным увеличением IPC на 10+%, поддержкой PCI Express 4.0 и интегрированной графикой Intel Xe для старших линеек процессоров. Ожидается также официальная поддержка DDR4-3200 и … держим кулаки… возможность разгонять память на платах c Intel B560. В топовом варианте даже Core i9 будет представлен лишь с функциональной формулой 8/16, но, как видим, именно такие процессоры сейчас наиболее востребованы на рынке. В любом случае будет очень интересно оценить реальные возможности новых чипов Intel. Анонс CPU ожидается на уже стартующей CES 2021, но в продаже процессоры вряд ли будут доступны ранее марта.

Что же касается AMD, то мы очень надеемся, что разработчик разнообразит линейку Vermeer, добавив более доступные чипы в каждой из серии. Прежде всего хотелось бы увидеть условные Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700X/5800, не были бы лишними и 4-ядерные модели на базе Zen 3. Также с нетерпением ждем новые гибридные процессоры с улучшенной интегрированной графикой и вычислительной мощностью блоков CPU. Модели с относительно мощным видеоядром могут быть особенно востребованы в период очередной криптовалютной лихорадки. Ныне предлагаемая модель Ryzen 5 PRO 4650G семейства Renoir вплотную подобралась, но все же не попала с десятку наиболее популярных процессоров. Однако на фоне стремительного роста стоимости видеокарт, не исключено, что в 2021 году наиболее востребованной графикой станет именно интегрированная.