ТОП 10 проверенных хэтчбеков с пробегом более 300 000 км

Одни владельцы авто рассказывают байки, что без визитов на автосервисы и дорогих ремонтов не обходится ни одна машина, а другие в то время ездят годами без лишних затрат и беды не знают. Для тех, кто ищет надежную и выносливую машину мы собрали десять самых популярных хэтчбеков на вторичном рынке по цене до $7 тыс. (320 000 грн).

Извечный вопрос: какую машину выбрать, когда денег не так много, а комфорта хочется. Рынок насыщен предложениями, что можно легко потеряться в многообразии. В основном новички-автомобилисты ориентируются больше на советы друзей, соседей, знакомых с опытом. Но там каждый имеет свое мнение. Поэтому мы сделали небольшую аналитику на основе данных из автосервисов и опыта владельцев.

Критерии поиска:

Компактный хэтчбек

Год: 2008 -2015 годы

Пробег: 120-280 тысяч км

Бюджет: 150-320 тысяч гривен

Kia Rio (JB) — 2005-2011

Габариты: 4025×1695×1470 мм,

Дорожный просвет: 155 мм,

Багажник: 270 л

Цена в Украине: 130 — 240 тыс.грн

Корейская «рабочая лошадка» с репутацией безотказного городского транспорта. На вторичном рынке средняя стоимость составляет 130-240 тысяч гривен. Самым большим преимуществом остается доступность обслуживания и широкая сеть сервисов по всей стране, а также неплохая ремонтопригодность.

Нам предлагали версии с двигателем G4ED 1.6 (112 л.с.) и G4EE объемом 1.4 литра (95 л.с.). Последний был более популярным и отличался стабильностью работы до 300 тысяч километров пробега. Он прост в конструкции и предсказуем — до 250 тысяч км владельцы практически не сталкиваются с серьезными проблемами. Критические точки появляются после 250 тысяч: повышение масложера из-за износа маслосъемных колпачков.

Пятиступенчатая «механика» работает отлично, как всегда, но требует внимания после 120-140 тысяч км — возможны проблемы с синхронизаторами. Четырехступенчатая АКПП более вынослива, но при условии качественного и своевременного обслуживания.

Вердикт: отличный вариант для первого авто или городских поездок.

Hyundai i20 (PB) – 2012–2014

Габариты: 3995×1715×1475 мм

Дорожный просвет: 150 мм

Багажник: 326 л

Цена в Украине: 180-300 тыс. грн

Этот кореец поражает своей компактностью и надежностью. Хороший друг в будничных городских поездках, но имеет достаточно скромное пространство в салоне. Он предлагает проверенную линейку атмосферных моторов 1.2 (84 л.с.) и 1.4 (100 л.с.), которые без серьезных потерь ресурсов преодолевают 300-350 тыс. км. Двигатели известны прихотливостью к качеству топлива и минимальными затратами на обслуживание.

Механическая коробка передач работает более 250 тыс. км без капитального ремонта, а четырехступенчатая АКПП выдерживает до 200 тыс. км при условии регулярной замены масла.

Подвеска устойчива к отечественным дорогам, но требует внимания после 150 тыс. км Хотя за амортизаторами и сайлентблоками приходится наблюдать в каждой машине.

Вердикт: сбалансированный вариант с прочным ресурсом и комфортом для ежедневных поездок.

Nissan Note (E11) – 2005-2012

Габариты: 4100×1690×1535 мм,

Дорожный просвет: 145 мм,

Багажник: 280 л

Цена в Украине: 150 — 220 тыс.грн

Японское качество в компактном формате за 150-220 тысяч гривен. Собиралось авто в Великобритании по жестким европейским стандартам. Модель до сих пор считается эталоном надежности в классе бюджетных хэтчбеков, а главное эталоном вместительности. Этот хэтчбек стал результатом гениальной мысли инженеров, которые смогли в маленькие размеры гольф-класса вместить характеристики минивэна. В нем задний диван двигается, увеличивая пространство багажного отделения, а трансформация салона позволяет организовать полноценные спальные места.

Предлагался Nissan Note с двигателями 1.4 (88 л.с.) и 1.6 (110 л.с.), демонстрирующими редкую для современных моторов выносливость. Основное условие долголетия — соблюдение интервалов замены масла и использование качественных смазочных материалов. Цепь ГРМ служит 180-320 тысяч км при правильном обслуживании и своевременной замене составляющих.

АКПП базируется на проверенной конструкции Jatco и бережливое отношение продлевает ему жизнь минимум до 250 тысяч км и более. Кузов имеет высокий уровень антикоррозийной защиты. Механическая 5-ступенчатая коробка вообще беспроблемно бегает пока живет двигатель при регулярном обслуживании. Главное беречь сцепление, которое можно убить быстро неуклюжей ездой.

Вердикт: оптимальное соотношение надежности, комфорта и стоимости обслуживания.

Skoda Fabia (5J) – 2007-2014

Габариты: 3992×1642×1498 мм

Дорожный просвет: 149 мм

Багажник: 315 л

Цена в Украине: 170 — 250 тыс.грн

Чешский хэтчбек на платформе VAG за 170-250 тысяч гривен. Качество материалов и сборки соответствует концерновским стандартам при заметно более низкой стоимости. В топе лучших бюджетных авто до $10,000 по версии украинских экспертов и потребителей. Его любят за маневренность, легкость в управлении и ощущении габаритов. Довольно просторный с лаконичным салоном этот маленький хэтчбек стал эталоном среди женских автомобилей благодаря яркой цветовой гамме.

Fabia комплектовалась атмосферными двигателями 1.4 MPI (86 л.с.) и 1.6 MPI (105 л.с.), которые выдерживают длительную эксплуатацию. Ресурс основных узлов достигает 300-400 тысяч километров. Двигатель 1.4 использует сложный привод ГРМ с двумя паками, что повышает затраты на обслуживание.

Механическая коробка передач отрабатывает 250-300 тысяч км без капремонта. Шестиступенчатая АКПП Aisin выдерживает аналогичные нагрузки.

Внимание: варианты с трехцилиндровым мотором 1.2 и роботом DSG лучше обходить стороной.

Вердикт: качественная европейская альтернатива японским конкурентам.

Ford Focus (DA3/DB3) – 2004-2011

Габариты: 4342×1840×1500 мм,

Дорожный просвет: 155 мм,

Багажник: 385 л

Цена в Украине: 260 — 380 тыс.грн

Американский бестселлер за 260-380 тысяч гривен с самым большим багажником в классе. Собирались модели в Германии и они были лучшие по качеству. Несмотря на некоторые недостатки с глюками в электронике и слабой коррозионной стойкости, двигатели заслуживают уважения. И сторонников Focus собрал немало, а некоторые даже через 20 лет не готовы расстаться с любимцем. Также были менее надежные варианты, которые часто кочуют от владельца к владельцу, поэтому здесь надо быть внимательным при покупке и тщательно проверять.

Обычно нам предлагалась линейка моторов Duratec (1.4, 1.6, 1.8, 2.0), которые отлично адаптированы к украинскому топливу и работают без заминок и колебаний. Оптимальный вариант — 1.6 Duratec Ti-VCT (125 л.с.) с балансом мощности и экономичности. Он дарит достаточно драйва, который представителям бренда Ford знаком. Инженеры у них умеют настроить управляемость. Так что он хорошо подойдет к ценителям. Общий ресурс двигателей часто превышает 350 тысяч км.

Пятиступенчатая МКП IB5 имеет известные слабости синхронизаторов 2-й передачи, а четырехступенчатая АКПП любит уход и профилактику каждые 60 тысяч км. При подборе нужно проверять коробки на отсутствие лишних шумов и четкости переключения.

Внимание: избегайте дизельных версий и роботизированной коробки PowerShift.

Вердикт: просторный и практичный, но требует внимательного отбора.

Opel Astra H (2004-2014)

Габариты: 4419×1814×1460 мм,

Дорожный просвет: 160 мм

Багажник: 380 л

Цена в Украине: 160 — 280 тыс.грн

Немецкие технологии за 160-280 тысяч гривен. С 2009 года собиралась в Гливице (Польша) по лучшим стандартам, встречались у нас и немецкие версии. Выделяется высоким уровнем пассивной безопасности и качеством, а главное долговечностью отделочных материалов. Входит в 10 лучших авто до $6 000 на украинском рынке. Если попасть на версии, которые были регулярно в обслуживании, то будет служить вам еще долго.

Самыми популярными на украинском рынке были двигатели 1.6 л (105/115 л.с.) и 1.8 л (125/140 л.с.) семейства Ecotec, которые отличались надежностью и умеренным потреблением топлива. Именно они рассчитаны на ресурс более 300 тысяч км. Конструкция консервативная и ремонтопригодная. Основные проблемы: износ регуляторов фаз газораспределения и термостатов, иногда встречались проблемы с головкой блока цилиндров (ГБЦ).

Пятиступенчатая МКП имела склонность к преждевременному износу подшипников вторичного вала на более емких двигателях, а вот четырехступенчатая АКПП от Aisin показала себя надежным вариантом.

Вердикт: современный и безопасный автомобиль с прогнозируемыми проблемами.

Renault Megane III (2008-2016)

Габариты: 4299×1807×1471 мм

Дорожный просвет: 160 мм,

Багажник: 372 л

Цена в Украине: 180 — 300 тыс.грн

Французская практичность за 180-300 тысяч гривен. Собирались в Испании и Турции и оттуда ехали в Украину. Megane культовая модель бренда и с отрывом выигрывает у Sandero по уровню комфорта, оснащенности и управляемости при почти равных ценах.

«Вечный» двигатель K4M на 1.6 л (106 л.с.) способен пройти полмиллиона километров без раздумий. Конструкция с чугунным блоком максимально упрощена для ремонта. Расход горючего: 7.5-8.5 л/100км в смешанном цикле. Другие версии не менее надежны, хотя очень часто наблюдаются безответственные владельцы, которые игнорировали регламент. Много версий было в таксопарках, поэтому надо быть внимательными при выборе.

Дизель также присутствовал в версии dCi 1.5 (85-110 л.с.) имеет огромный ресурс, но сложный в обслуживании из-за особенности выхлопной системы. Чистка сажевого фильтра — обязательный этап ухода, который владельцы часто пропускают и в результате забитый катализатор требует ну очень дорогого ремонта.

На самую мощную версию с двухлитровым TCe (F4R) на 180-220 л.с. ставили еще роботизированную коробку EDC (с двойным сцеплением), которая требовала тщательного ухода. Пяти и шестиступенчатая МКП JH3 служит 250-300 тысяч км без колебаний и только при своевременной замене масла. Четырехступенчатая АКПП DP2 требует профилактического обслуживания каждые 80-100 тысяч км, как и 6-ступенчатая, которая устанавливалась на более свежие версии. Позже уже ставили вариатор и здесь надо быть внимательным, потому что CVT достаточно прихотлив в уходе и пользовании.

Вердикт: консервативный, но чрезвычайно живучий автомобиль, надо быть внимательным, чтобы не попасть на жертву таксопарка.

Mitsubishi Colt (2008–2013)

Габариты: 3795×1675×1555 мм

Дорожный просвет: 145 мм

Багажник: 348 л

Цена в Украине: 160-260 тыс. грн

Японский хэтчбек одно время был очень популярным и любимцем девушек. Никаких лишних элементов, лишнего пространства. Все лаконично, компактно и маневренно. Он классно управлялся и был достаточно экономичным.

Двигатель 1.3 (95 л.с.) идеально подходит для города, ресурс более 250 тыс. км. Хотя не отстает и версия с 1.5 MIVEC (109 л.с.), что спустя годы демонстрирует стабильную работу даже на 300 тыс. км пробега.

Пятиступенчатая МКП неприхотлива, если вовремя заменять сцепление и масло. Кузов с гальваническим покрытием гарантирует минимум коррозии.

Вердикт: компактный и надежный вариант для ежедневной эксплуатации.

Honda Jazz/Fit I – (2008–2014)

Габариты: 3995×1695×1525 мм

Дорожный просвет: 135 мм

Багажник: 354 л

Цена в Украине: 200-310 тыс. грн

Непревзойденный пока в классе по пространству в салоне благодаря Magic Seats. Легендарная способность Honda делать магию расширяя пространство, здесь проявляется со всей яркостью. Он в целом классно управляется, хорошо чувствуется и мало просит есть. И это на фоне адекватной эргономики, как на то время.

Jazz известен чрезвычайно долговечным атмосферным мотором 1.4 (100 л.с.), который без проблем проходит более 300 тыс. км при условии своевременной замены масла и фильтров.

Пятиступенчатая МКП работает без замечаний до 250 тыс. км, вариатор i-VTEC требует только качественного масла. Коррозионная стойкость кузова на высоком уровне.

Вердикт: универсальный и практичный хэтчбек с большим запасом ресурса.

Toyota Yaris (XP130) — (2005–2019)

Габариты: 3785×1695×1530 мм

Дорожный просвет: 150 мм

Багажник: 286 л

Цена в Украине: 220-320 тыс. грн

Этот хэтчбек городского типа не был очень популярным из-за стоимости, но его особенность в том и состоит, что он теряет в цене меньше всех. Потому что Toyota ценится на вторичном рынке больше всего. Места в нем, пожалуй, меньше всего из всех представителей сегмента. При всем при этом он стоит внимания.

Традиционный выбор по надежности любой: двигатели 1.0 (69 л.с.) и 1.3 (99 л.с.) живут по 300-350 тыс. км без капремонта. Четырехступенчатая АКПП Super ECT выдерживает ресурс в 250 тыс. км при регулярных заменах масла. Подвеска и рулевое управление работают без серьезных проблем до 200 тыс. км пробега. Кузов имеет отличную антикоррозийную защиту, благодаря гальванике и лакокрасочному покрытию высокого качества.

Вердикт: эталон прочности и долговечности в классе компактных хэтчбеков.

Стоит помнить, что при выборе любой модели обязательно проводить: компьютерную диагностику, проверку истории обслуживания, оценку технического состояния подвески и трансмиссии, а лучше и двигателя.