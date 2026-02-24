ТОП 15 новых кроссоверов стоимостью до миллиона гривен

Цена на новый автомобиль сегодня часто кажется чем-то из раздела фантастики. Но если отбросить стереотипы, то окажется, что получить современный кроссовер с автоматом, гарантией и достойным комфортом вполне реально. Рынок Украины предлагает ряд SUV, которые умеют удивлять стильным дизайном, технологиями или просто тем фактом, что они новые и достаточно надежные.





Производители наперегонки играют в игру «максимум за минимум», создавая компактные, но удачно укомплектованные SUV, которые имеют все, что нужно для ежедневного комфорта: климат-контроль, камеру заднего вида, мультимедию с CarPlay и даже элементы премиального дизайна на фоне высокой посадки и повышенного клиренса. И большая часть из них, конечно, выходцы с китайского рынка. Они уже настолько уверенно себя ведут, что не оставляют сомнений в своей адекватности и давно уже предлагают надежные агрегаты, с которыми когда-то работали японцы.

Сегмент «до миллиона» — это территория разумного выбора. Его часто выбирают все, кто хочет иметь авто без «прошлой жизни». Это кроссоверы для тех, кто не гонится за статусом, а ценит практичность и уверенность. Поэтому ниже я собрала самые интересные модели, которые можно взять из салона прямо сейчас, и при этом оставить кошелек не полностью опустошенным.

Chery Tiggo 2 PRO

Цена: от 707 224 грн

Характеристики: 1.5 л (106 л.с.), вариатор CVT, передний привод, клиренс 186 мм.





Самый младший в семействе Tiggo выглядит по-взрослому. Компактные размеры, смелый дизайн и при этом полноценная мультимедиа и автоматическая коробка делают Chery Tiggo 2 PRO самый демократичный билет в мир кроссоверов. Удобно на узких улицах, экономно по расходу, приятно внутри. Поэтому для первого нового авто это идеальное сочетание.

Chery Tiggo 4 PRO

Цена: от 793 072 грн

Характеристики: 1.5 (113 л.с.), CVT, передний привод, клиренс 190 мм.

Настоящий хит среди бюджетных кроссоверов Tiggo 4 PRO сочетает практичность, простор и разумную оснащенность. Удобная посадка, приятные материалы салона, тихая кабина. Он неплохо создан для тех, кто ежедневно проводит время в машине. Здесь удобные кресла, современный интерфейс и достаточно функционала, чтобы не отставать от времени. На фоне уже понятного бензинового двигателя и вариатора, которые за годы лишились лишних дефектов. Единственное, что китайцам пока не удалось — это наладить чуткое взаимодействие между ними и улучшить управляемость.

Jetour X50

Цена: от 729 186 грн до 824 294 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (147 л.с.), CVT, передний привод.

Jetour на самом деле является молодым брендом под крылом Chery, но его X50 выглядит вполне зрело. Интересная внешность, LED-оптика, хорошая эргономика и довольно толковый «турбо-акцент» на динамике. Внутри россыпь цифровых панелей скромного размера с неплохим функционалом, а само пространство ощущается лучше, чем можно было подумать.

MG ZS

Цена: от 810 475 грн до 952 776 грн

Характеристики: 1.5 (116 л.с. или 170 л.с.), CVT, передний привод, багажник 448 л.

Кроссовер британского происхождения, ныне собираемый в Китае, получил популярность благодаря своему дизайну и ощущению «европейского» стиля и отклику исторического наследия. Сегодня MG ZS впечатляет дизайном, функционалом, комфортом и технологичностью, балансирующей на грани вполне адекватной стоимости. Современная мультимедиа, яркий салон и уверенность в управлении — все в духе MG.

Changan CS35

Цена: от 875 000 грн

Характеристики: 1.4 Turbo (158 л.с.), 7DCT, передний привод.

Компактный кроссовер CS35 отличается продуманным дизайном и качественным интерьером. Турбомотор добавляет уверенности, а семиступенчатая роботизированная коробка плавности движения. Это один из немногих китайцев, который дает ощущение «взрослого» авто за относительно небольшие деньги. Однако именно он имеет некоторые особенности о которых можно прочитать в нашем обзоре.

Citroen C3 Aircross

Цена: от 892 000 грн до 1 078 200 грн

Характеристики: 1.2 PureTech (110 л.с.), 6МТ или 6AT (будет в этом году), передний привод.





Citroën создает машины не для всех и именно этим нравится. У каждого свое предназначение, свой яркий характер и умение создавать особое настроение. И C3 Aircross не исключение, а в новом облике умело сочетает мягкую подвеску, забавный дизайн и вероятно самый приятный комфорт среди недорогих SUV при небольшой стоимости. Внутри все продумано: место для всего, что важно в городе. Плюс стильная внешность и интересные комбинации цветов.

Kia Stonic

Цена: от 916 560 грн (2024 года выпуска)

Характеристики: 1.0 (100 л.с.), 7DCT, передний привод.

Stonic легкий, надежный и очень симпатичный городской кросс. Простые моторные варианты, традиционное качество Kia, приятное поведение на дороге. Он не стремится показаться большим, чем есть, но честно делает свое дело.

Renault Kardian

Цена: от 929 400 до 1 031 000 грн

Характеристики: 1.0 Turbo (100 л.с.), CVT, передний привод.

Абсолютная новинка на рынке Украины Kardian открывает новую страницу Renault в компактном SUV-классе: стильная передняя часть, современная архитектура салона, отличная эргономика. А главное новая современная платформа, созданная именно для глобальных рынков. Он интересен в поведении и по комплектациям, о чем мы уже написали в нашем обзоре.





Hyundai Venue

Цена: от 937 500 грн до 1 123 700 грн

Характеристики: 1.6 (123 л.с.), 6AT, передний привод, клиренс 195 мм.

Острый дизайн, технологичный салон и настоящая корейская надежность. Venue – отличный выбор для ежедневных путешествий по городу. Легкий в управлении, экономичный, но уверенный на трассе. Он предлагает надежные агрегаты, которые будут служить годами и станет надежным спутником на каждый день.

Chery Tiggo 7 PRO

Цена: от 939 000 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (147 л.с.), CVT, передний привод.





Одна из самых популярных моделей Chery в Украине. Tiggo 7 PRO имеет богатый дизайн, просторный салон, множество опций: от панорамной крыши до систем помощи водителю. Это уже больше, чем просто «доступный кроссовер», он большой, просторный, современный и наполненный последними фишками, которые предлагает бренд.

Citroen Berlingo

Цена: от 956 900 грн до 1 259 700 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (100 л.с. или 130 л.с.), 6МТ или 8АТ, передний привод.

Да, технически это не кроссовер, но если судить по универсальности он в своем классе вне конкуренции. Просторный салон, гигантский багажник и удобный автомат делают Berlingo идеальным для больших семей или предпринимателей. Он прекрасно справляется с повседневными задачами предлагая максимальное пространство, высокую посадку и неплохую управляемость и низкий расход топлива.





Opel Combo

Цена: от 977 300 грн до 1 290 600 грн

Характеристики: 1.2 Turbo (110 л.с. или 130 л.с.), 6 МТ или 8AT, передний привод.

Немецкий вариант той же платформы, но с «правильным» немецким дизайном и простотой. Просторный, надежный, комфортный Opel Combo идеальный вариант для семьи или офисного бизнеса на колесах.

Nissan Juke

Цена: от 978 430 грн до 1 218 500 грн

Характеристики: 1.0 Turbo (114 л.с.), 7DCT, передний привод.





Его дизайн помнит каждый. Второе поколение Juke стало более сдержанным, но все еще выделяется среди серого потока SUV. Превосходная эргономика, технологичный салон, премиальные материалы, стабильное поведение на трассе. Он подходит тем, кто хочет ощущение классного авто. Однако за стоимость до миллиона вы получите почти пустую по функциям машину без наворотов или двухцветного кузова, однако важнейшие вещи и комфорт останутся с вами.

Skoda Kamiq

Цена: от 995 820 грн до 1 129 773 грн

Характеристики: 1.0 TSI (110 л.с.) или 1.5 TSI (150 л.с.), DSG7, передний привод.

Классика в самом лучшем понимании. Kamiq сбалансированный, качественно собранный и надежный кроссовер с европейским ощущением в каждой детали. Настоящий Skoda-стиль: удобный, простой, вне времени, продуманный, логичный. Плюс все преимущества пространства и логики от Simply Clever. Больше можно увидеть в нашем тест-драйве.





Changan CS55

Цена: от 996 500 грн

Характеристики: 1.5 Turbo (181 л.с.), 7DCT, передний привод.

Среднеразмерный кроссовер держится среди доступных и предлагает просторный салон, современную электронику и солидную внешность. Мощный турбомотор делает CS55 не просто комфортным, но и по-настоящему динамичным SUV. Он неплохо управляется и предлагает множество функций, как большинство китайцев. О нём мы тоже уже отдельно рассказывали.

Кроссоверы до миллиона гривен уже давно перестали быть компромиссом. Это не «что-то дешевле настоящей машины», а действительно взвешенное решение современного водителя. Выбор широк: от элегантного французского дизайна до технологичных китайцев или немецкой практичности. Главное определить, что для вас важнее: эмоции, комфорт или надежность.