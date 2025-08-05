Тест-драйв Renault Kardian: возможно все

Непривычно нахваливать французов, но они действительно этого заслуживают, как минимум за регулярное обновление модельного ряда и смелый выпуск дублеров на дороги. Только в нашем случае Renault Kardian получил своеобразие и даже намек на характер.

Чтобы не говорили те, кто придирчиво относится к продуктам Renault, но где-то там в главном офисе они с точностью игроков оценивают способность различных рынков и потребность потребителей. Вернее определяют сегмент, в который стоит целиться, а он открывает больше возможностей. Взвешенная стратегия позволяет уже десятилетия держаться на пике популярности и их авто не исчезают из рейтингов.

Французы поставляют свои машины под брендом Renault и Dacia, и уже на этом этапе можно запутаться: в какой стране какой бренд будет доступен, плюс машины для разных рынков собираются на разных заводах, с различными силовыми агрегатами, комплектациями и так далее. Видимо, они сами без подсказки не разберутся. Только наш Renault Kardian самим французам не увидеть ни в каком виде — это исключительно продукт для «стран третьего мира» и едет он к нам из жаркого Марокко.

Интересно, что похожий по функционалу, статусу, платформе и технике Renault Taliant собирается в Румынии и имеет куда меньший прайс, чем наш кроссовер. Однако мы понимаем, что седаны сейчас не очень востребованы, а стилистика нашего героя точно будет в тренде.

Построенный на свежей модульной архитектуре CMF-B, как и Taliant, Renault Kardian на самом деле держится скорее в дублерах Sandero Stepway, который так полюбился нашему потребителю за сдержанность цен, практичность и неприхотливость. И сейчас многие владельцы предыдущих «сандериков» оглядываются на новинку, не предлагает ли он больше и круче плюшек и технологий. Успокою их тем, что заметить разницу можно, но не такую уж и большую. Плюс новых Sandero в нашей стране уже не будет, как «Кардианов» в Европе.

Задиристая внешность

Выглядит Renault Kardian точно стильно: мускульные бамперы, пластик по окружности кузова, клиренс в 210 мм, короткие свесы. На первый взгляд, характер прям выпирает, а схожая со старшими братьями стилистика оформления передней части делает его достойным стать рядом не только с чуть более крупным Capture, но и с флагманским Koleos. Однако сейчас модельный ряд бренда ограничен лишь двумя кроссоверами в голове с Duster, так что именно нашему малышу позволено играть роль городского тусовщика.

В целом внешность Renault Kardian точно является преимуществом и подчеркивает его практичность. Он не из пугливых и не будет пасовать ни перед бордюрами, ни перед грунтовыми дорогами. Дополнительное преимущество — фирменные рейлинги, которые легко меняют свое положение с продольного на поперечный и обратно. Мы ранее уже встречали такую фишку на какой-то модели бренда, сейчас даже не вспомню какой именно, но удобство здесь бесспорно. Однако отвертка будет нужна.

Компактные размеры записывают его в конкуренты к Toyota Yaris Cross, Nissan Juke, Hyundai Venue, Citroen C3 Aircross и других. Он имеет длину 4119 мм, ширину 1758 мм, высоту 1494 мм и колесную базу в 2604 мм. В основе лежит обычная для этого класса конфигурация шасси с независимой подвеской впереди и зависимой сзади.

Бодрый старт

То, что Renault Kardian создан для города бесспорно и подтверждено передним приводом, литровым движком и приличным багажником в 450 литров. Хотя всеядная подвеска может провоцировать погонять по грунтовым дорогам. Однако это обманчивое ощущение, потому что монопривод здесь без вариантов, а если хочется играть в песочке, то это к Duster.

Для компакта Renault Kardian ведет себя на дороге довольно прилично, если держаться в рамках «бабушкиной езды». И за такую возможность глотать мелкие недостатки прощаешь ему и большую валкость в поворотах, и отсутствие четкости руля, а еще достаточной информации от колес. Это все для других, а у Renault Kardian задача доставить вас из точки А в точку Б с удобством, в личном пространстве и относительном комфорте.

Настройка музыки здесь не плохая и хорошо приглушает шум из-под колес, грохот в колесных арках и завывание ветра в зеркалах. Шумоизоляция как-то отстает от технологичности, даже мурчание двигателя прорывается сквозь стенки, но оно скорее приятное, чем раздражающее.

Если учитывать, что отдача однолитрового двигателя составляет всего 100 л.с., то перестаешь ждать большего. Работает он в паре с вариатором CVT, хотя на некоторых рынках есть версии с роботом на два сцепления. Все же наш вариант приятнее, потому что переключения не ощутимы, а выдача крутящего момента быстрая и понятная. Есть дополнительный мануальный режим, который можно включать рычагом или переключением подрулевых лепестков, однако передачу он удерживать слишком долго не будет — сам перескочит — а вот разогнаться при необходимости позволит.

В отличие от своего брата по платформе Taliant, Kardian потребляет чуть больше топлива. Возможно за счет именно высокой посадки и немного худшей аэродинамики. Здесь расход в среднем смешанном режиме составляет 8 литров и только при ну очень спокойной езде по трассе можно снизиться до 7 литров на 100 км.

Renault Kardian легко управлять, чувствовать его габариты и в целом повседневное общение не вызывает раздражения. И это, пожалуй, самое главное в бюджетном сегменте. Не будешь ждать слишком много — не будет разочарований. Хотите интеллектуальные системы помощи, больше технологичности, то стоит обращаться уже к Toyota Yaris Cross или к Peugeot 2008, а здесь будет доступен только беспроводные подключения смартфона, LED-оптика по кругу, а в топовой комплектации — система мониторинга слепых зон и экстренного торможения. Удивительно, но даже Nissan Juke предлагает в разы больше, а стоимость не сильно отрывается от нашего героя. Посмотрим еще на новый C3 Aircross — потому что он даже прайсом укладывает Kardian на лопатки.

Простота и открытость

Renault Kardian — компактный кроссовер не перегружен интеллектом. Он предлагает простой понятный функционал, как и салон. Здесь много воздуха, пространства и мест для хранения. Множество кармашков не будут эргономичными с прорезиненными ковриками, как в Skoda Kamiq, и не совсем глубокие, но достаточно удобные и всегда под рукой. Даже кармашек верхний в дверях сделали таким, чтобы легко можно было бы доставать монеты. Эти карманы вмещают разного размера бутылки, но хотелось бы, чтобы они были глубже и те бутылки не выпадали при открывании дверей.

Архитектура салона точно как в Renault Taliant, но, на мой взгляд, здесь все же уютнее и материалы качественнее. На ощупь все приятное, а тканевая обивка сдержанных цветов с аккуратными цветными вставками. Торпедо из жесткого пластика, который здесь преобладает другие разновидности, а мягко только на дверях где обычно кладешь руку. Мягким оставили в подлокотник, что даже приятно. Он маленький, но удобно поддерживает локоть, а под крышкой прячется небольшая емкость.

Огромный здесь только бардачок, в который можно спрятать даже собачку, а не то что формат А4. Неплохим объемом может похвастаться и багажное отделение, есть здесь и крючки, а под полом прячется запаска и небольшое пространство для хранения инструментов. Только паковать их нужно в мягкую сумку, чтобы не гремели. Домкрат спрятан в боковых креплениях.

Куда более скромный размер у центрального монитора, а приборная панель в средней комплектации, как у нас, лишь с маленьким экранчиком бортового компьютера. Только топовая версия будет предлагать опциональную установку цифровой приборной панели на 7 дюймов. А вам уже решать, нужна ли она. Как по мне, даже аналоговые приборы справляются со своими задачами. Если бы было предложение с системами помощи или трансляцией карты, или навигации, тогда был бы смысл.

Есть здесь и фирменная фишка, последних Renault — это USB вход возле центрального дисплея. В Duster она шла в паре с держателем для смартфона, а здесь его не хватает. Задумка удобная и практичная, однако скорее для таксистов, которым нужно подключать навигацию, или другие приборы. Для всех остальных в доступе есть розетка на 12V впереди и сзади, а также вход Type-C в центральной консоли.

Особенно люблю, когда в авто оставляют привычные рычаги переключения передач. Хорошо ложится в руку, привычно переключать. Только в нашем случае есть небольшой баг, схожий по своему действию с рычагом Suzuki, когда нужно нажать клавишу для включения мануального режима и ты время от времени таки проскакиваешь режим Drive.

Функционал мультимедийной системы не большой, но понятный. Не хватает только физического регулятора громкости, потому что когда нужно быстро выключить звук — надо пользоваться сенсором на мониторчике, или отдельным рычагом под рулем, что не всегда удобно. Хорошо, что хоть без надобности не включается радио, как бывает в некоторых автомобилях. Система сохраняет режим, который был включен на момент выключения авто, в отличие от режима бортового компьютера.

Очень удобно пользоваться отдельной панелью для климата. Здесь он однозонный и достаточно шумный. Есть подогрев заднего стекла и боковых зеркал. И все. Больше никаких подогревов здесь нет: ни кресел, ни руля. Возможно такой нам привет из жаркого Марокко. Даже температура климата не поднимается больше 26 градусов — машина считает это ненужным. А тепло работает только с 25-градусной отметки. Поэтому учитывайте такие мелочи.

На удивление много места, как для компакта, оставили задним посетителям. Там даже в трех можно разместиться, но не очень высоким людям. Хотя в Skoda Kamiq места все же гораздо больше, как и мест для хранения. Здесь никаких подлокотников или подстаканников, только лаконичность и минимализм. Хорошо хоть электрические стеклоподъемники оставили и подстаканники в дверях.

Выводы и позиционирование

Пока вы читаете и вспоминаете критические комментарии, кто-то уже покупает Renault Kardian. Не потому, что это лучшее авто в сегменте и даже не потому, что он один из самых доступных, это еще под вопросом, но потому, что Renault дает скидку в 100 тысяч гривен в рамках своей кредитной программы. И если таки учитывать это, то конкурентам соревноваться будет трудно.

Интересно, что даже в средней комплектации Techno Renault Kardian предлагает приличный набор для повседневности. Он точно станет реализованной мечтой начинающих водителей. А может тех, кто ценит простоту и неприхотливость. При стоимости в 968 400 грн это неплохой вариант, если не слишком углубляться в рынок.

Однако для потребителей, которые действительно ценят свой комфорт, уровень качества и атмосферу лучше смотреть в сторону других французов Peugeot 2008 или Citroen C3 Aircross, последний кстати будет стоить 901 800 гри за гибридную версию. Даже Suzuki Vitara с бензиновым двигателем 1.4 и автоматической коробкой можно приобрести за 901 800 грн (акционная стоимость). Да и Skoda Kamiq в начальной комплектации, но с роботом будет стоить от 935 750 грн, а места в ней значительно больше.

В общем Renault Kardian врывается в очень тесный сегмент не только компактных кроссоверов, но и бюджетных. И здесь надо иметь нечто большее чем просто харизматичную внешность.

ПЛЮСЫ: стильный дизайн экстерьера, просторный салон, удобные рейлинги.

МИНУСЫ: динамика, управление, шумоизоляция, отсутствие современных систем безопасности даже в опциях.

Технические характеристики Renault Kardian 1.0 CVT Techno