Тест-драйв Mitsubishi ASX 2020: ТОП-5 вопросов и ответов (+ 1.6 FWD против 2.0 AWD)





Видите на фото один синий кроссовер Mitsubishi ASX? А по статье их будет пара: мне в руки попали сразу две версии модели – разные моторы и тип привода, разные комплектации, разная цена. Будет интересно не только узнать об автомобиле, но также сравнить разные версии в поисках ответа на вечный вопрос: что лучше – довольствоваться балансом и скромностью «базы» или выложить больше денег за «максималку»? Сейчас расскажу.

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX 2020 – что это?

Возьмите прошлую статью-обзор Mitsubishi ASX, добавьте репортаж с презентации новинки – вот это и есть обновленный кроссовер Mitsubishi ASX 2020. В статье будет представлено сразу две версии автомобиля: ASX 1,6 л с передним приводом и МКПП в комплектации INVITE, а также ASX 2,0 л с полным приводом и CVT-«автоматом» в комплектации INSTYLE.

Главная перемена новинки Mitsubishi ASX 2020 видна издалека: полностью новая передняя часть – фары и бампер, решетка радиатора, окантовка «противотуманок». Кажется, перечислив измененные детали, можно тут и закрыть вопрос. Однако обращу внимание на фары: отныне все версии Mitsubishi ASX 2020 получили светодиодные фары, причем на светодиодах выполнен и ближний, и дальний свет. А еще автомобиль обрел светодиодные «противотуманки», но это особенность уже только в ТОП-версии – базовая версия получила идентичный бампер и прозрачные прямоугольники, однако внутри нашли себе место лишь указатели поворота.

Перемен на боковине и задней части меньше. Главное – фонари с Т-образным рисунком габаритов: выглядит красиво, дает мягкий красный цвет. Однако если вас будут уверять, что вся оптика светодиодная, то не обманывайтесь: задние фонари комбинированные – указатели поворотов собраны на обычных лампочках. Традиционно для подобных обновлений-рестайлов-фейслифтов, изменился задний бампер. Перемена на боковинах заметна лишь в передних крыльях: здесь нашли себе место декоративные «крылышки». Да 18-е колеса теперь уж шибко красивые, раньше даже на максимальных версиях все было заметно проще.

Так вышло, что у двух моих тестовых автомобилей совпал цвет – но детали во внешности все равно разнятся. Базовая версия с мотором 1,6 л и передним приводом ездит на 16-х «колпаках», лишена противотуманных фар, а декор на передних крыльях выполнен из темного пластика. Максимальный 2-литровый ASX украшен 18-дюймовыми колесами и хромированным декором на боковинах, в прямоугольных «щеках» переднего бампера теперь имеются «противотуманки». Хотя основные LED-фары есть всегда: к чести «базы». Задняя часть привлекает внимание фонарями с Т-образным рисунком, отличие ТОП-версии – лишь в едва заметном логотипе «4WD» да в парковочных датчиках.

А кроме внешности? Новая техника?

Разве, что в салоне, да и то лишь для ТОП-версии. Речь идет о новой мультимедийной системе Mitsubishi Connect 2 с увеличенным сенсорным дисплеем (диагональ 8 дюймов) и «перерисованным» меню. Новая мультимедиа хороша тем, что поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto: максимальная интеграция с вашим смартфоном, он-лайн карта, воспроизведение музыки. С новым меню проще управляться ввиду локализации-перевода и просто физически большего размера самого экрана. Хотя порой в некоторых пунктах понимаешь, что виртуальные кнопки слишком маленькие: с такой диагональю дисплея их можно было сделать больше. Зато сохранились круглые шайбы регулировки громкости и поиска радиостанций, причем они оформлены в одном стиле с блоком «климата»: визуально данное решение объединяет центральную часть салона. Кстати на прошлой мультимедийной системе, которая установленная на 1,6-литровой версии, физических органов управления еще больше – справа/слева от экрана установлены привычные кнопки. Однако недостает навигации, локализации-перевода, интеграции смартфона… Радует лишь наличие картинки с камеры заднего вида: да-да, камера есть уже «в базе».

В остальном – технических перемен нет. Под капотом расположены атмосферные моторы объемом 1,6 л (117 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.): в паре с младшим двигателем работает 5-ст. «механика» и полный привод, старшему мотору безальтернативно положен «автомат» в виде CVT-вариатора и полный привод. Платформа описана еще на прошлой версии ASX: несущий кузов, полностью независимая подвеска, дисковые тормоза «по кругу», электрический усилитель руля. Словом, закончив с описанием дизайна и новой системы мультимедиа, фактически закончил и с описанием перемен автомобиля Mitsubishi ASX 2020.

Главная перемена по технике – новая система мультимедиа в салоне: больше диагональ дисплея, поддержка интеграции смартфона. Причем это особенность ТОП-версии, в «базе» все скромнее, хотя – вдруг, но есть камера заднего вида есть. Под капотом инноваций не найдешь: атмосферные моторы, «механика» или вариатор, передний или полный привод. Но зато можно найти много наклеек «Made in Japan»: кроссовер Mitsubishi ASX 2020 – тот случай, когда японский автомобиль действительно японский.

И как едет Mitsubishi ASX 2020? С двигателем 2,0 л быстрый? А мотора 1,6 л хватает?

Оба автомобиля схожи в своих повадках – и оба далеки от понятия «динамичный кроссовер». Даже 2-литровая версия с мощностью 150 л.с. (что немало для автомобиля подобного формата и веса) все равно делает ставку на размеренный драйв. Изначальный порыв при старте со светофора заканчивается уже на скорости 30-50 км/ч, когда вариатор принимается «играть» передаточным числом: монотонный гул мотора, «резиновые» реакции на нажатие педали акселератора… Имитация переключения передач немного меняет тональность мотора, что чуть придает ощущение динамики при разгоне с педалью «в пол».

Однако признаюсь: лучше педаль отпустить и наслаждаться плавным движением и мягким ускорением – вот в таком режиме Mitsubishi ASX хорош. Тогда не слишком обращаешь внимание на нейтрально-пустой руль, тогда как должное воспринимаешь крены автомобиля. Зато радуешься энергоемкой подвеске, которая делает ставку на комфорт: под тихие шлепки шин, автомобиль пролетает ходом любые неровности, ямы, заплатки – все по плечу! В смысле: по колесу…

Помимо цвета, у двух тестовых автомобилей почти совпала погода: в одном случае было – сыро, в другом – холодно. Сможет ли Mitsubishi ASX «зажечь и согреть»? Скорее нет, чем да – оба автомобиля делают ставку на комфорт и размеренный стиль езды. Но уверенность «на доезд» здесь колоссальная, особенно в 2-литровой версии: полный привод, принудительная блокировка муфты, L-режим вариатора, увеличенный клиренс (215 мм) позволяют смело штурмовать грязь и косогоры. Или вот так нарезать круги как на фото: вариатор устойчив к перегреву – у него есть радиатор для охлаждения масла. Вопреки заявленному разгону 0-100 км/ч почти 12 секунд, реально автомобиль оказывается быстрее: 2-литровый Mitsubishi ASX 2020 у меня стабильно «выезжал» из 10 секунд.

На фоне 2-литрового 150-сильного мотора, кажется 1,6-литровая версия будет в проигрыше: все-таки 33 л.с. и 43 Нм разницы. Но нет – на удивление мотора 1,6 л «хватает» при езде по городу и на трассе около «сотни». Ведь данная версия Mitsubishi ASX 2020 заметно легче (160 кг) плюс в паре с мотором работает традиционная 5-ст. МКПП и передний привод: меньше трансмиссионные потери. В итоге имеем линейную связь между нажатием педали акселератора и реальным ускорением: нажал – получил. А еще ввиду легкости, автомобиль кажется более подвижным и проворным, им легко управлять на тесных городских улицах, кроссовер быстро перестраивается по рядам.

Хотя мотор шумноват: начиная тихо, при достижении 3,5-4 тыс. об/мин, двигатель прорывается в салон ощутимым гулом. Правда, к чести мотора, сопровождая все это приливом пусть небольшой, но заметной волны дополнительного ускорения и динамики. Привычная «механика» предлагает удачный подбор передаточных чисел (возможно, лишь 5-ю хотелось бы более «растянутую»), а также легкие и четкие переключения, даже невзирая на длинный рычаг. Глобальное замечание к трансмиссии только одно – педаль сцепления с большим ходом и непонятным моментом срабатывания.

Версия с 1,6-литровым мотором может предложить энергоемкость подвески да короткие свесы (клиренс 195 мм): достаточно для разбитых городских дорог и сельских грунтовок, но не более того. Но вот чем удивляет – так это «достаточностью» мотора: спасибо удачному подбору передаточных чисел «механики» (ух, и длинный рычаг!) и общей легкости: 1290 кг, что на 160 кг легче 2-литрового автомобиля с полным приводом. А еще 1,6-литровик радует расходом: в городе удается стабильно привозить 8 л на 100 км, а при пустых дорогах и плавной езде – даже 7-7,5 л на 100 км, в пробках все равно получает не выше 9-10 л на 100 км пути.

У версии с 2-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом так не выходит: в среднем городской расход топлива постоянно находился у отметки 10,5-11 л на 100 км, а при наличии большого количества пробок и/или при динамичной езде расход и вовсе возрастал до 12 л на 100 км. Да, при плавной езде, на пустых дорогах (ночью или на выходных без пробок), в режиме 2WD вы сможете достичь отметки 8 л на 100 км – но это скорее цифра для спора с друзьями, чем для реального показателя расхода топлива каждый день.

А вот на трассе показатели расхода на удивление схожи. Так, на скорости 80-90 км/ч автомобиль с 1,6-литровым мотором потребляет 5,5 л на 100 км, а мощная 2-литровая версия – около 6 л на 100 км пути. При скорости 110-120 км/ч кроссовер с мотором 1,6 л требует 6,5-7 л на 100 км, автомобиль с 2-литровым мотором – около 7-7,5 л на 100 км. Причем для 1,6-литрового ASX комфортная трассовая скорость как раз и заканчивается на отметке 110-120 км/ч: на тахометре почти 3 тыс. об/мин – дальше станет шумно «по мотору», да и нужно оставить запас мощности для обгона. В вот 2-литровый кроссовер ASX позволяет легко поддерживать более высокую скорость на трассе: он удобнее и за счет более мощного мотора, и за счет наличия вариатора с «растянутыми» передаточными числами для трассы, и за счет присутствия круиз-контроля. Кстати, про оснащение…

В чем еще отличие двух автомобилей? И сколько стоит Mitsubishi ASX 2020?

Украинским покупателям доступно две версии Mitsubishi ASX 2020, который как раз и представлены в данной статье: автомобиль ASX 1,6 л, передний привод, МКПП, INVITE – стоит 515 тыс. грн. или около $21,5 тыс., автомобиль ASX 2,0 л, полный привод, CVT, INSTYLE – оценен в 669 тыс. грн. или почти $28 тыс.

Помимо вышеописанной разницы во внешности, мультимедиа, моторах, трансмиссии, также есть разница и в нюансах оснащения. Итак, комплектация INVITE предлагает: светодиодные фары, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности, подушку безопасности для коленей водителя, камеру заднего вида, кондиционер, аудиосистему с цветным сенсорным ЖК-дисплеем и управлением на руле, систему стабилизации, тканевый салон, подогрев сидений, датчики света и дождя, пр. Более высокая комплектация INSTYLE добавляет к этому: круиз-контроль, 18-дюймовый легкосплавные колеса, светодиодные противотуманные фары, климат-контроль, безключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, новую систему мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, рейлинги на крыше, подлокотник сзади, отделку салона из эко-кожи с красной строчкой, пр.

Спереди места вдоволь и сиденья удобны, отличия между двумя версиями – лишь в отделке. Сзади нормальный простор, но дополнительных удобств нет, лишь в ТОП-версии добавлен подлокотник. Также автомобили отличаются наличием у старшей версии круиз-контроля, полноценного «климата» с серебристыми шайбами, пр. Багажник предлагает ровный пол, парочку кармашков, да вставку-органайзер для инструментов.

В итоге: брать или нет?

Часто в материалах, где сравниваются две версии одного автомобили, у автора есть соблазн похвалить среднюю версию: мол, «я с народом, максимальная комплектация меня не пленила, средней версии вполне достаточно для жизни». Но это правило не работает с Mitsubishi ASX 2020 – в данном случае ТОП-версия реально дает важные преимущества: АКПП и полный привод, новая мультимедиа и больше оснащения. Хотя даже в таком виде кроссовер Mitsubishi ASX 2020 находится под сильным давлением со стороны конкурентов: достаточно вспомнить Nissan Qashqai и Subaru XV, недалеко по цене и «старший брат» Mitsubishi Outlander. А базовая версия Mitsubishi ASX конкурирует с Opel Crossland X (скоро расскажу), Suzuki Vitara, Renault Duster, SEAT Arona: они меньше в размерах, но при сравнимой цене могут дать «автомат», полный привод, больше оснащения. Откровенно говоря, даже после обновления, в Mitsubishi ASX 2020 чувствуется его возраст – и я не могу глобально изменить выводы предыдущей статьи: «это просто еще один кроссовер».

Здесь бы и поставить точку, если бы не мужчина на улице с допросами: «Как машина? думаю дочке взять». Разговорились: у него 6-летний Mitsubishi ASX с пробегом 90 тыс. км, который требовало только ТО, обойдясь без ремонтов. Уже объехали пару дилеров, смотрели конкурентов, но Mitsubishi в приоритете – ввиду определенной лояльности к марке. И тут-то у меня перед глазами встал портрет этого «нового клиента Mitsubishi», о котором говорили на презентации: для дочки-покупателя итоговое мнение ее отца и фраза «не ломается» будет значить куда больше любых инноваций или актуальности модели. С данной точки зрения Mitsubishi ASX 2020 должен оправдать самые базовые ожидания начинающего автомобилиста: быть надежным, комфортно ехать, гарантированно довозить до места назначения. И вот в таких «базовых запросах для жизни» кроссовер Mitsubishi ASX 2020 выглядит достойно.

Технические характеристики Mitsubishi ASX 1.6 MT FWD

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,365 х 1,81 х 1,63 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 195 мм

Багажник – 406 л

Грузоподъемность – 480 кг

Минимальная снаряженная масса – 1290 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 1,6 л

Мощность – 117 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 154 Нм при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 91 л.с. на 1 т; 119 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – 11,4 с

Максимальная скорость – 183 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Страна производства – Япония

Минимальная цена автомобиля, цена тестового автомобиля – 515 тыс. грн. или $21,5 тыс.

Технические характеристики Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,365 х 1,81 х 1,645 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 215 мм

Багажник – 406 л

Грузоподъемность – 520 кг

Минимальная снаряженная масса – 1450 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 2,0 л

Мощность – 150 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 197 Нм при 4200 об/мин

Удельная мощность и момент – 103 л.с. на 1 т; 136 Нм на 1 т

Привод – полный привод с возможностью блокировки центральной муфты

Трансмиссия – «автомат»-вариатор CVT INVECS-III Sport Mode

Динамика 0-100 км/ч – 11,7 с

Максимальная скорость – 191 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 10 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,8 л на 100 км

Страна производства – Япония

Минимальная цена автомобиля, цена тестового автомобиля – 669 тыс. грн. или почти $28 тыс.

Шины тестового автомобиля Mitsubishi ASX 1.6 – Yokohama ASPEC 215/65R16

Шины тестового автомобиля Mitsubishi ASX 2.0 – Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 225/55R18