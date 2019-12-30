Тест-драйв Suzuki Jimny: самый «фановый» автомобиль 2019 года





Внедорожник Suzuki Jimny – лучший вариант для завершения года: самый яркий, фановый, смешной, веселый автомобиль уходящего 2019-го! Но значит ли это, что Suzuki Jimny самый лучший автомобиль года? Да и вообще: что такое Suzuki Jimny, в чем плюсы и минусы автомобиля, сумел ли Suzuki Jimny посвятить меня в свою веру? Прочтите – и все узнаете.

Позиционирование

Внедорожник! Да, именно так, а не кроссовер. Автомобиль Suzuki Jimny являет собой полноценный внедорожник: с рамной конструкцией, полным приводом, пониженным рядом передач. И таковым Suzuki Jimny был всегда – с момента появления в апреле 1970 года.

Если брать всех идеологических предшественников Suzuki Jimny, то история начинается в 1970 году: с тех пор было выпущено три поколения модели. Автомобиль нынешнего четвертого поколения дебютировал летом 2018 года и стартовал с продажами в Украине летом 2019-го.

В статье представлен автомобиль Suzuki Jimny с 1,5-литровым бензиновым мотором, 4-ст. АКПП, в максимальной комплектации GLX.

Как едет Suzuki Jimny?

Для людей «не в курсе», автомобиль Suzuki Jimny – это очередной кроссовер и ехать он должен также: нормальный разгон, торможение, управляемость, амортизация. Однако первая поездка разбивает все ожидания в хлам. Старт со светофора и ускорение стирают привычное понимание слов «скорость» и «динамика»: водитель в коробочке-кабине маленького, но гордого «самурая» чувствует каждый новый километр на спидометре, он борется и переживает вместе с мотором, сливается в одно целое с рулем, удерживая Suzuki Jimny на курсе – э-ге-гей, мы валим! Глядь по сторонам: а вокруг только малолитражки да небольшие коммерческие фургоны – именно с ними соперничает Suzuki Jimny в разгоне. Спидометр отрезвляет: вместо трехзначных цифр, на которые уже «накричал» мотор, видим цифры вдвое меньше. Руль, сдобренный усилителем и демпфером, делает четыре оборота от упора до упора – это означает, что привычной легковой точности управления нет вовсе: автомобиль лишь примерно слушается команд, сопровождая каждый поворот огромным креном. Нулевого положения нет настолько, что можно от скуки в пробках-тянучках качать рулем на 90 градусов влево/вправо – а Suzuki Jimny по-прежнему будет ехать в своей полосе. А еще если станет скучно, то можно просто сидя на своем сиденье раскачать автомобиль в такт музыке – мягкая подвеска и толстые колеса позволяют. Плюс добавьте клевки при торможениях… Вот так и едешь: прыг-скок, качек-крен, подрулить. Но вот нюанс – едешь и смеешься!

Успокоившись, перестаешь требовать от Suzuki Jimny динамичных разгонов, которые ему чужды, и находишь гармонию: при разгоне в среднем темпе «автомат» переключается на удивление мягко, а мотор до 2,5-3 тыс. об/мин поразительно тихий – больше слышно трансмиссионный гул, нежели звук работы двигателя. При этом если требуется ускорение «бодрее» (насколько это может сделать Suzuki Jimny), то стоит прижать акселератор сильнее – и «автомат» мигом сбрасывает передачу вниз. Правда, все это заканчивается звонкой песней двигателя на 4-5-6 тыс. об/мин, да соответствующим расходом топлива. Ладно, продолжим о хорошем: вот эти все раскачивания и клевки появились не просто так, а потому, что в Suzuki Jimny мягкая подвеска. Причем чем хуже дорога – тем больше начинаешь уважать «взрослый» комфорт этого «малыша»: разбитые дороги, заплаты и ямы, лесные грунтовки – все нипочем. Единственное чего боится подвеска Suzuki Jimny, так это поперечного проезда лежачего полицейского задними колесами: вот тогда можно получить очень ощутимый пинок под зад (автомобиля имеется ввиду). Но стоит лишь чуть подвернуть руль, выбрав траекторию наискось – и снова приходит комфорт. А вот чего боится Suzuki Jimny в целом – так это быстрой езды по трассе: череда неровностей и короткая база заставляют много подруливать, запаса мощности и динамики для обгонов мало. Комфортная скорость на трассе находится в пределах от 70-80 км/ч (осень, мокро, пасмурно) до 100 км/ч (лето, светло, сухо). Все, что выше 100-120 км/ч – только во время обгонов и с воплем «банзай», которым вы пытаетесь перекричать мотор. Зато поверьте: каждый такой обгон останется у вас в памяти!

В облике нового Suzuki Jimny много отсылок к прошлым моделям и ярких деталей: накладки на колесные арки, воздухозаборник на панели дворников, темная решетка радиатора с круглой оптикой. Кстати: основные фары полностью светодиодные, хотя «противотуманки» и указатели поворотов – обычные. Не все решения одинаково хороши: к примеру, плоская крыша с водостоками по периметру приводит к тому, что в дождливую погоду при торможении на лобовом стекле получается кратковременный локальный водопад. Разгон 0-100 км/ч занимает около 15 секунд. Так даже лучше: в городе при езде от светофора к светофору попросту не успеваешь разогнаться до нарушающих скоростей. В целом мотор и «автомат» хорошо понимают друг друга и обеспечивают достаточную динамику при езде в среднем темпе. Но при интенсивном разгоне «педаль в пол» готовьтесь к тому, что в салон прорывается отчетливый рев мотора, работающего на высоких оборотах. Как ни крути, но сюда просится АКПП с большим количеством передач: это поможет и улучшить динамику, и снизить расход.

Салон столь же оригинален, как и внешность. Интерьер сплошь собран из твердого пластика – но об этом напрочь забываешь, как только начинаешь рассматривать детали: почти вертикальное лобовое стекло, приборы в колодцах, выступающая ручка для пассажира, три кружка «климата», четыре кнопки-клавиши, выемки под обзор в зеркала заднего вида. Удивительно, как простыми решениями в столь ограниченном пространстве удалось создать настолько оригинальный и самобытный интерьер.

Нравится Suzuki Jimny? Тогда дальше не читайте. Потому, что если выдохнуть и успокоится, то окажется, что реальность другая. Посадка в салоне довольно высокая, ввиду рамной конструкции – спасает лишь еще более высокая крыша. Двери узкие, подлокотники на дверях узкие, дверные карманы также узкие. Да и вообще весь салон узкий! Но, согласитесь, вы поедете на Suzuki Jimny в дальнее путешествие только с родным вам человеком и найдете только плюсы в столь близкой посадке – правда? К чему тогда центральный подлокотник, разделяющий две половинки одного целого? Инженеры Suzuki тоже так думали: подлокотника нет. А еще нет подсветки положения селектора рычага АКПП, только окошко в комбинации приборов. Зато есть задние сиденья! Я это серьезно говорю: как человек, специально прокатившийся на заднем ряду пару часов к ряду. Для ног места впритык, но над головой – с запасом. Да еще и спинки регулируются по углу наклона: можно выбрать удобную позу для посадки и даже поспать – правда, Федя? Однако есть парочка «но». Во-первых, задние пассажиры реально сидят на колесах: и пусть подвеска мягкая, но все равно здесь пинки от дороги более заметны, нежели для водителя и переднего пассажира. Во-вторых, если у вас есть задние пассажиры – то у вас нет багажника: остается лишь небольшая нишу под пару пакетов или рюкзак. Выход один: складывать половину или все спинки заднего дивана.

Почти вертикальное лобовое стекло здорово работает на ощущение внутреннего простора: постоянно видишь перед собой свод крыши – и кажется, будто внутри много места. Если не считать замечание к высокому положению (рама!), то простенькие сиденья вдруг обеспечивают вполне удобную посадку: нормальный профиль, большой диапазон регулировок. А вот диапазона и возможностей регулировки руля недостаточно. Сзади в целом жить можно, спинки регулируются по углу наклона. На счет выступающих колесных арок – ну, считайте, что это подлокотники. Багажник в стандартном варианте минимален: едва помещается пара пакетов или рюкзаков. При складывании сидений можно получить уже большой полезный объем, но выходит, что в экспедицию вы поедете вдвоем. Из приятных мелочей в багажнике – лоток-органайзер.

Есть ли инновации?

Нет, скорее есть классика построения полноценных серьезных внедорожников. Так, автомобиль Suzuki Jimny имеет рамную конструкцию, причем в раме появился Х-образный усилитель и две поперечины для повышения жесткости и прочности конструкции. Передние и задние колеса смонтированы на сплошных неразрезных мостах (!), которые привязаны к кузову амортизаторами и пружинами. Особенность ходовой части – демпфер рулевого управления (фактически поперечный амортизатор), который призван сгладить рывки руля при движении по бездорожью. Бензиновый 4-цилиндровый 1,5-литровый двигатель К15В с системой регулировки фаз газораспределение VVT установлен продольно. Также продольно выстроена и трансмиссия ALLGRIP PRO: 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП, постоянный задний привод, жесткое подключение передних колес, понижающий ряд. Интересно, что главная пара и передаточное отношение в понижающем ряду отличается: версия с МКПП – 4,09 (главная пара) и 2,002 (понижающий ряд), версия с АКПП – 4,3 (главная пара) и 2,644 (понижающий ряд).

Автомобиль построен на рамной основе, спереди и сзади использованы сплошные мосты на пружинах, двигатель установлен продольно, передние колеса подключаются жестко (Part Time), предусмотрен понижающий ряд трансмиссии. Добавьте клиренс 21 см, короткие свесы (угол въезда – 37 градусов, угол съезда – 49 градусов, угол рампы – 28 градусов), да общую легкость автомобиля. Надо ли говорить, что на бездорожье Suzuki Jimny – это «царь горы»? Проверенно в Карпатах во время первой ездовой презентации модели. Ограничения на бездорожье лишь два. Во-первых, автомобиль узкий и высокий, на мягкой подвеске – нужно быть осторожным с поперечным креном, иначе и до переворота недалеко. Во-вторых, топливный бак Suzuki Jimny вмещает лишь 40 л, чего достаточно на полдня-день ползанья по бездорожью на «понижайке». Если планируете экспедицию в глухие места – то придется брать запас топлива в салон, а там и так места немного.

Являясь носителем «классики» в основе своей конструкции, внедорожник Suzuki Jimny оснащен довольно большим количеством современных систем безопасности, которые сделают честь и автомобилю более высокого класса. Зажимайте пальцы: система контроля рядности движения (только предупреждает о пересечении разметки, но самостоятельно автомобиль не ровняет), автоматическое переключение света «ближний/дальний», система предупреждения о препятствии и функция автоматического торможения (изначально пищит и моргает красным экраном, затем резко тормозит). Все вышеназванные системы работают на основе блока в верхней части лобового стекла: там упрятана и камера переднего обзора, и датчики-дальномеры. Кстати, а вот камеры заднего вида или даже обычных датчиков парковки здесь нет: я понимаю, что автомобиль очень маленький и короткий, но порой именно неверие в столь компактные габариты сбивает с толку. И даже когда уже уверовал в компактность задней части автомобиля, то вспоминаешь о «запаске» из-за чего приходится снова осторожничать на парковке. При этом в салоне Suzuki Jimny установлена стандартная мультимедийная система, которая уже не раз встречалась на других автомобилях Suzuki: радио и аудио, подключение телефона, штатная навигация, общие настройки, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, пр.

Благодаря блоку с передней камерой и датчиками-дальномерами, Suzuki Jimny может похвастать системами контроля рядности и авто-торможения. Первая работает так себе (порой не замечает вполне нормальную разметку, которую видят другие автомобили), но вторая – безоговорочно работает «на отлично»: тормозящие автомобили и пешеходы распознаются издалека и точно. Мультимедийная система Suzuki Jimny в целом знакома по другим автомобилям Suzuki: не слишком уж немного функций, но все необходимое имеется, прорисовка вкладок и страниц аккуратна, да и управляться с этим добром просто.

Цена Suzuki Jimny и его конкуренты

У нас Suzuki Jimny доступен с 3-дверным кузовом, 1,5-литровым мотором, с 5-ст. МКПП или 4-ст. АКПП, в трех комплектациях на выбор (GA, GL, GLX) – итого четыре варианта.

Гамму открывает Suzuki Jimny GA ценой от 499 тыс. грн. ($21,5 тыс.): только МКПП, системы ESP и ABS, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные боковые шторки безопасности, система автоматического торможения, контроль рядности движения, датчик света, функция автоматического переключения ближнего/дальнего света, кондиционер, магнитола, круиз-контроль, система помощи при спуске со склона.

Следующий шаг – вариант Suzuki Jimny GL, который доступен с МКПП (546 тыс. грн. или $23,4 тыс.) или АКПП (582 тыс. грн. или $25 тыс.), где добавлены: центральный замок с пультом ДУ, передние противотуманные фары, подогрев передних сидений, раздельная спинка заднего сиденья, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал заднего вида, пр.

Максимальная версия – Suzuki Jimny GLX по цене от 687 тыс. грн. или $29,5 тыс.: только АКПП, светодиодные фары, климат-контроль, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, подогрев боковых зеркал, штатная навигация, 15-дюймовые легкосплавные колеса, пр.

Ценники немалы, но ведь и прямых конкурентов у Suzuki Jimny нет. Отчасти – Renault Duster, но он создан больше с мыслями о практичности, нежели о развлечениях. Отчасти – «Нива» (которая сейчас «Лада 4х4»), но этот автомобиль будто остался в далеком прошлом, да и официально у нас его не купить. Мне кажется, что с эмоциональной точки зрения, конкуренты Suzuki Jimny – это автомобили вроде Mazda MX-5 и Volkswagen Golf GTI. Странный вывод? Но задумайтесь о сути этих моделей: не просто перемещать человека в нужно место, а увлекать людей в каждой поездке и дарит эмоции – похоже на Suzuki Jimny, правда? С учетом проходимости и готовности к плохим дорогам, с учетом запрашиваемой цены, с учетом минимальных требований к топливу, выходит, что внедорожник Suzuki Jimny – это самый рациональный из списка иррациональных автомобилей.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Suzuki Jimny

Средний расход топлива у меня составил 9-9,5 л на 100 км в городе. При сильных пробках и желании дать газу расход возрастал до 11-12 л на 100 км, при пустых дорогах и плавной езде удавалось «привозить» расход порядка 6,5-7 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял 6,5-7 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 9 л на 100 км пути. Ожидаемо с таким кузовом, у автомобиля крайне выражена парусность (крены влево/вправо от ветра) и сильная зависимость расхода топлива от скорости.

Общая гарантия – три года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание требуется проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Стандартные ТО оценивается в 4-5,2 тыс. грн., более обширное и комплексное ТО на пробеге 90 тыс. км обойдется в 9,8 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на декабрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

В ходе краш-тестов Euro NCAP автомобиль получил лишь среднюю «3-звездочную» оценку. Причина в слабой защите грудной клетки водителя и пассажира: в зависимости от типа удара, грудная клетка окрашена в желтый (нормальная защита), оранжевый (средняя защита), или даже коричневый цвет (слабая защита). Также отмечены повышенные нагрузки на ноги, голову пассажира, лишь средний уровень защиты шеи. Единственный случай безоговорочно хорошей оценки – это защита при боковом ударе: ноги, грудь, голова манекена полностью окрашены в зеленый цвет (хорошая защита).

В итоге

Для последнего обзора 2019 года я позволю себе зайти издалека – тем более, что это все-таки будет касаться темы Suzuki Jimny. Итак: уходящий год подарил немало интересных автомобилей, которые остаются в памяти – мы начали с Alfa Romeo Stelvio и Jaguar I-Pace, продолжили моделями Toyota RAV4, Peugeot 508, Hyundai Kona Electric, Volkswagen T-Roc, SEAT Leon CUPRA, осень подарила Mitsubishi Outlander PHEV, Renault ZOE 50, Ford Ranger. Десяток классных автомобилей, которые по своему интересны и хороши. Если говорить объективно, то на их фоне Suzuki Jimny ну никак не может называться «лучшим автомобилем года»: уж слишком много к нему замечаний. Однако если субъективно…

Сила Suzuki Jimny в том, что он превращает каждую поездку – даже в магазин или в школу – в небольшое, но памятное приключение. На его недостатки попросту закрываешь глаза и смеешься. Но зато каждую победу в светофорной гонке или преодоление очередной горки в лесу воспринимаешь как вашу совместную победу, достойную кубка за трофи-рейд, не меньше. Признаться, сохраняя даже малейшие зерна рациональности в голове, невозможно купить Suzuki Jimny. Но если говорить языком эмоций – то «малыша» Suzuki Jimny вполне заслужено назову самым веселым, добрым, смешным, радостным автомобилем 2019 года. Одной фразой: сила Suzuki Jimny в том, что c ним не скучно каждый день! Чего и вам желаю в новом году.

Плюсы:

+ Оригинальный дизайн – что снаружи, что внутри

+ Хорошая проходимость на любом бездорожье

+ Мягкая подвеска – и на дорогах, и на пересеченной местности

+ «Вечный» автомобиль: рама и мосты, «атмосферник», всегда актуальный дизайн

Минусы:

— Нужна АКПП с большим количеством передач

— Поведение на хороших дорогах: динамики нет, крены и «пустой» руль есть

— Если убрать «фановость», то Suzuki Jimny – дорогой автомобиль

Технические характеристики Suzuki Jimny 1.5 АТ ALLGRIP PRO GLX

Кузов – рамный внедорожник, 3 двери, 4 места

Габариты – 3,645 х 1,645 х 1,72 м

Колесная база – 2,25 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 85 л (4 места) до 830 л (2 места)

Грузоподъемность – 300 кг

Снаряженная масса – 1135 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 1,5 л

Мощность – 102 л.с. при 6000 об/мин.

Крутящий момент – 130 Нм при 4000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 90 л.с. на 1 т; 115 Нм на 1 т

Привод – полный привод, жесткое подключение передней оси, понимающая передача

Трансмиссия – 4-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Максимальная скорость – 140 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,9 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Hankook DynaPro i*Cept 205/75R15

Минимальная цена автомобиля – 499 тыс. грн. или $21,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 687 тыс. грн. или $29,5 тыс.