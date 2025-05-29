Акции GameStop упали на 10% после приобретения биткоинов на $500 млн

Американский ритейлер видеоигр GameStop в начале года анонсировал инвестиции в криптовалюту, что тогда привело к подорожанию акций на 20%. Позже компания подтвердила, что потратит $1,3 млрд на общие корпоративные нужды, включая приобретение биткоинов. 28 мая GameStop сообщила, что приобрела 4,710 BTC на $500 млн. Но акции с тикером GME отреагировали падением на 10% (хотя за три предыдущих выросли на 24,8%).

Во вторник Trump Media & Technology Group (DJT) обнародовала планы привлечения $2,5 млрд для создания крупнейшей биткоин-копилки среди публичных компаний. Акции Trump Medi также упали на 10% после этого объявления.

У падения акций GameStop есть несколько причин. Во-первых, приобретение состоялось с использованием части средств от выпуска конвертируемых облигаций на $1,3 млрд. Это значительное отклонение от традиционной стратегии розничного бизнеса. На рынке снова волатильность, что вызвало беспокойство инвесторов.

К тому же одновременно с объявлением о покупке биткоина, его цена снизилась примерно на 1,5%, что усилило опасения.

Кроме того, некоторые аналитики считают, что GameStop пытается последовать стратегии MicroStrategy, которые активно инвестируют в биткоин. Однако, учитывая текущие финансовые показатели GameStop, такие, как падение выручки на 28% в годовом измерении, инвесторы сомневаются в целесообразности такой стратегии.

Напоследок: выпуск конвертируемых облигаций на $1,3 млрд может привести к размыванию акционерного капитала в будущем, что также играет против инвестиционной криптостратегии GameStop.