Новости Крипто 10.06.2025 в 02:49 comment views icon

Активы криптофондов достигли рекордного максимума в мае

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Активы криптофондов достигли рекордного максимума в мае

Активы криптофонды достигли рекордного максимума в мае. Причиной стало ослабление торговой войны между США и другими странами. Некоторые инвесторы используют цифровые валюты для хеджирования против рыночной волатильности и диверсификации.

Данные Morningstar по 294 криптофондам показывают, что они привлекли $7,05 млрд в прошлом месяце — это самый высокий показатель с декабря. Таким образом, общие активы под управлением подскочили до рекордных $167 млрд.

Биткоин вырос на 15% за последние три месяца, превзойдя рост индекса MSCI World на 3,6% и прирост золота на 13,3%.

Прогнозируется, что доллар будет продолжать падать, доходность облигаций растет, существует неопределенность относительно фондовых рынков. А биткоин пока крепко держится, так как получил поддержку от институциональных инвесторов в течение прошлого года после одобрения спотовых BTC ETF в США.

Зато данные Lipper показали чистый отток $5,9 млрд из глобальных акционных фондов в мае, тогда как фонды золота зафиксировали свой первый отток за 15 месяцев в размере $678 млн.

Согласно данным Coinshares, биткоин-фонды привлекли чистые $5,5 млрд, а ETH-фонды — чистые $890 млн в мае.

Источник: Reuters

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