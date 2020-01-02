Выбор редакции 2019: периферия

Устоявшееся общее название для этих категорий – «игровая периферия» (т.е. что-то, находящееся «где-то сбоку» и не заслуживающее того же внимания, что и основные комплектующие), честно говоря, кажется нам несколько несправедливым. Да, мышь или гарнитура не влияют на чисто технические параметры вроде количества fps в игре или времени загрузки нового уровня, зато от них зависит нечто, не менее важное для геймера – удобство и комфорт во время игры.

Игровой монитор LG 27GL850



Долгое время при покупке монитора для игровой системы приходилось, по сути, выбирать между «картинкой» и «скоростью» — быстрые игровые модели были только на TN-матрицах, а более качественные IPS и тем более VA-панели сильно уступали им в таком важном для динамического изображения параметре, как время отклика.

Появившаяся в 2019 году модель LG 27GL850 сделала этот выбор гораздо проще — IPS-панель, выполненная по технологии Nano IPS, демонстрирует отличное качество изображения, с высокой яркостью и очень насыщенными цветами, и при этом оказывается рекордно быстрой, как для IPS — по времени отклика LG 27GL850 оказывается ненамного медленнее среднестатистической TN-модели. Технические характеристики дисплея, с точки зрения игрового применения, на данный момент выглядят, пожалуй, наиболее оптимальными: диагональ 27 дюймов, разрешение 1440p, соотношение сторон 16:9. При этом поддерживаются высокие частоты обновления, вплоть до 144 Гц, а также обе технологии адаптивной частоты — AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC. Цена, как для 27-дюймового монитора, сравнительно высока, однако еще год-два назад о подобных характеристиках можно было только мечтать, и ценник у такой мечты представлялся более впечатляющим.

Кресло Hator Arc

Для игры с удобством или просто комфортного нахождения за рабочим местом недостаточно хорошего монитора, мыши или клавиатуры, хотя обо всех этих устройствах мы поговорим далее. Немаловажным является и кресло. Так как в 2019 году мы неоднократно уделяли внимание этому сегменту, то и победитель у нас тоже имеется.

Hator Arc без преувеличения можно назвать одним из самых удобных кресел среди тех, которые побывали у нас на тестировании. Секрет не только в максимальном количестве регулировок, но и в двух дополнительных подушках на спинке, которые делаю кресло очень комфортным. Да, Arc — кресло недешевое, но с учетом уровня качества и возможностей оно заслуживает своей стоимости.

Игровая гарнитура SteelSeries Arctis 1

SteelSeries несколько лет подряд выступает в сегменте игрового аудио с сильной линейкой Arctis. Ее отличительной чертой является то, что вне зависимости от стоимости вы получается одинаково хороший звук, как в младшей модели, так и старшей. Доплата нужна только ради дополнительных «плюшек» или типа интерфейса.

Таким образом, если у вас нет желание переплачивать за ненужные функции, но вы хотите удобные наушники, которые одинаково неплохо звучат как в музыке, так и в играх, то SteelSeries Arctis 1 — это хороший выбор. В этих наушниках нет ничего лишнего, а их цена находится на вполне демократичном уровне.

Игровая гарнитура HyperX Cloud Orbit/Orbit S

А эта модель больше предназначена для тех, кто хочет получить прекрасный звук и готов заплатить за это относительно много. Да, HyperX Cloud звучат просто потрясающе, но и стоят как неплохой смартфон. Хотя я не думаю, что тот, кто хочет получить бескомпромиссный звук будет экономить.

HyperX Cloud Orbit можно по праву назвать одними из самых технологичных наушников среди тех, которые присутствуют в продаже. Они оснащена 100-мм магнепларными драйверами, а именно они ответственны за прекрасный звук как в играх, так и в музыке. Динамики такого размера вполне способны выдать и отличный трехмерный эффект, который хорошо заметен. У этой модели есть старшая модификация с приставкой «S», отличительной чертой которой является система позиционирования головы, регулирующая направление звука в зависимости от наклонов. Стоит она дороже, поэтому если такая опция вам не очень нужна, то обратите внимание на HyperX Cloud Orbit. И поиски универсальных и очень качественных наушников будут окончены.

Механическая клавиатура Razer Blackwidow Lite

Механической клавиатурой уже никого не удивить и, честно говоря, ни одна из них в 2019 году не удивила. Дело нехитрое — упаковать набор переключателей с печатной платой в корпус на выбор и оснастить все это дело подсветкой. В этом сегменте уже давно ничего нового.

Ничего удивительного нет и в Blackwidow Lite. Это достаточно простая, минималистичная клавиатура с одноцветной подсветкой, не самой высокой по меркам Razer стоимостью и фишкой в виде резиновых колец под колпачки, благодаря которым звучит она заметно тише. Да, в 2019 году мы видели куда более оснащенные модели, но Razer Blackwidow Lite подкупает именно своей простотой. В ней нет ничего лишнего, ни в дизайне, ни в функциональности.

Беспроводная мышь Razer Viper Ultimate

В последнее время отказ от проводов становится все актуальнее. Смартфоны заряжаются на индукционных станциях, полностью беспроводные наушники становятся бестселлерами в своих категориях, и даже для электромобилей делают концепты зарядных станций, которые позволяют обойтись без проводов. Игровые аксессуары не исключение — например, мышь Razer Viper лишилась «хвоста» и получила приставку Ultimate в названии.

Как и проводная версия, Razer Viper Ultimate оказался отличным манипулятором. Кроме того, что это беспроводная игровая мышь, у нее еще и новый фирменный сенсор, который отлично себя показал как в играх, так и в прочих задачах. Другое дело — цена. Она довольно высокая и у обычной версии, а беспроводная стоит практически как две проводные.

Беспроводная мышь HyperX Pulsefire Dart

Pulsefire Dart — это первая беспроводная мышь от Kingston. Она интересна не только этим, но и тем, что в ней есть ряд интересных и пока редких фишек для игровых мышей, например, для подключения используется USB Type-C, а заряжать ее можно не только по проводу, но и при помощи беспроводной зарядки по стандарту Qi. При всем этом, Pulsefire Dart оказалась вполне удобной, надежной и долгоживущей.

HyperX Pulsefire Dart удобная, хорошо лежит в руке, а ее уровень оснащения превосходит ожидания. При этом, цена Pulsefire Dart на старте продаж в Украине будет на уровне проводных моделей именитых конкурентов. И хотя 2800 грн — это не мало, но и мышь может предложить многое.