Xiaomi или нет: бренды, связанные производители и конкуренты





Компания Xiaomi была основана в 2010 году, изначально ее основным проектом был лаунчер MIUI для Android-смартфонов. Позже она начала выпускать смартфоны, а когда закрепилась на этом рынке, начала инвестировать в успешные стартапы в других сегментах, а также выстраивать партнерские отношения с другими производителями. Xiaomi активно развивает свою экосистему устройств, и связанных с ней компаний стало настолько много, что в них часто довольно сложно разобраться. Кроме этого, часть производителей напрямую не связана с Xiaomi, но их по разным причинам относят к компании. Поэтому мы составили гид, который поможет объяснить схему работы Xiaomi и расскажет какие доступные в Украине бренды и производители действительно связаны с ней, а какие нет.

Как все устроено

Почти сразу после открытия Xiaomi начала создавать свою экосистему устройств, чтобы постепенно закрывать основные направления только развивающего тогда «умного» дома и присоединять к ним все остальные направления гаджетов. Для быстрого продвижения собственных новинок, купленных или основанных партнерами, компания создала свою краудфандинговую платформу, самые успешные гаджеты которой шли дальше на рынок Китая и на глобальные продажи.

Компании, в которых Xiaomi является акционером, контролируются мало, но строго. Помимо краудфандинга у них есть полная финансовая поддержка китайского гиганта для новых разработок, но вместе с этим они должны постоянно выдавать качественные устройства и обеспечивать их большие постоянные поставки.

За проинвестированными стартапами присмотра меньше — у Xiaomi просто находится их контрольный пакет акций, но компания позволяет им развиваться самостоятельно, по желанию предоставляя место на краудфандинговой площадке и помогая ресурсами, когда это надо.

Подобная тактика помощи и свободы творчества дала свои плоды, а Xiaomi стала одним из крупных игроков не только рынка смартфонов, но и проникла в прочие смежные и даже совершенно изначально неизведанные сегменты, включая бытовую и климатическую технику, предметы гигиены, аксессуары, игрушки и так далее. Сама Xiaomi выпускает только смартфоны нескольких линеек, планшеты, наушники, ноутбуки, телевизоры, колонки, ТВ-приставки и Wi-Fi-гаджеты. Все остальные направления покрываются несколькими десятками дочерних компаний, стартапов и партнерами по производству.

Основными брендами компании являются Xiaomi, Mi (от которого она планирует отказаться в ближайшем будущем), Redmi, POCO и Black Shark, остальные — это либо отдельные компании, в которые Xiaomi проинвестировала, либо партнеры по производству электроники.

Смартфоны

Название Redmi применялось к бюджетной серии смартфонов Xiaomi, но с 2019 году это направление выделили в отдельный суббренд и стали выпускать не только доступные модели, но и некое подобие бюджетных флагманов в подсерии Redmi Note. Сейчас у Redmi также есть свои «умные» часы, телевизоры, наушники и даже ноутбуки.

Мобильным геймерам известно игровое подразделение Black Shark, выпускающее мощные и стильные смартфоны для игр с доработанным интерфейсом, RGB-подсветкой, триггерами на корпусе, полноценным охлаждением и линейкой различных аксессуаров. В наших краях о Black Shark знают, но эти смартфоны все же не сильно популярны, так как официально в Украину не поставляются.

А вот суббренд Poco, аббревиатура Play Often Creates Overjoy «Игра вызывает восторг», завоевал большую популярность и сделал это почти сразу. Первый смартфон компании Poco F1 оказался новым «убийцей флагманов» с приятной ценой, мощным железом и отличной камерой. Дальше бренд переключился на более доступные модели, а также средний сегмент, продолжая привлекать все новых пользователей.

Носимая электроника

Одним из значимых партнеров по производству для Xiaomi стала основанная в 2013 году компания Huami. Ее производственные мощности использовались для выпуска захватившего рынок фитнес-трекера Mi Smart Band, а после и всех остальных его поколений, включая последний Mi Smart Band 6.

Аудиогаджеты

Самым известным аудиобрендом, в компанию которого инвестировали Xiaomi, пожалуй, можно назвать 1MORE. Хотя любители бюджетных наушников и прочей электроники, скорее всего, знают и QCY, и Haylou, а также Simgot и Oh Play, они также получили инвестиции Xiaomi, но являются самостоятельными компаниями.

Сама же 1MORE стала популярной в 2015 году, выпустив доступные и приличные по звуку проводные наушники Piston Earphones. Дальше пошли другие проводные модели, а потом и True Wireless. Относительно недавно производитель занялся выпуском Bluetooth-колонок. На этом же в последнее время поднялся и бренд QCY, но его все же больше знаю по максимально доступным TWS-наушникам с адекватным звуком.

Электротранспорт

В 2015 году корпорация Xiaomi купила когда-то популярного американского производителя Segway. Используя их технологии на заводе Ninebot начался выпуск сначала гироскутеров, электросамокатов и моноколес, а потом и доработанных«сигвеев».

Правда, цены на товары этой компании нельзя назвать бюджетными, поэтому у них появилось множество более дешевых последователей из Китая. В частности Xiaomi проинвестировала и других производителей электротранспорта. Например, HIMO, UMA и QiCYCLE, которые развиваются как отдельные компании.

Дроны

Компанию FIMI у нас пока знают плохо, она производит дроны, экшн-камеры и компактные стедикамы, Xiaomi проинвестировала в нее в 2014 году. На домашнем рынке FIMI хорошо известны своими квадрокоптерами с тонной аксессуаров. В бюджетном же сегменте и для новичков популярны дроны от MiTu, еще одной компании из портфеля инвестиций Xiaomi.

Освещение

Развивая собственную экосистему, компания Xiaomi заключила партнерство с YeeLight, в рамках которого выпускается огромный перечень осветительных приборов: от самых простых лампочек до эффектных смарт-ламп различной направленности.

Бытовая техника

Пожалуй, самый известный бренд Xiaomi среди бытовой техники это MiJia, который предназначен только для китайского рынка и не продается глобально, хотя и стал популярен в Украине за счет поставок из китайских интернет-магазинов.

Устройства этого бренда работают в одной экосистеме и часто сильно привязаны друг к другу. У MiJia огромный ассортимент товаров: от кондиционеров и стиральных машин, до охранных систем и электрочайников.

Помимо него технику для китайских домов делают менее популярные производители Honeywell, Aquara, SWDK, Dreame, Lexiu и прочие, некоторые из них получили от Xiaomi инвестиции, другие используются в качестве партнеров по производству электроники.

Это же касается и компании Roidmi, которая получила инвестиции от Xiaomi в 2015 году. Производитель начинал с FM-трансмиттеров, а потом занялся выпуском ручных автопылесосов и воздухоочистителей. В последнее время Roidmi пытается занять нишу бытовой и домашней техники, поэтому у нее появились различные вертикальные и роботы-пылесосы.

На самом деле не Xiaomi

В этом разделе мы собрали компании, в названии продуктов которых часто можно встретить бренд Xiaomi, но на практике они в основном связаны с ним очень опосредованно, а в некоторых случаях не связаны совсем.

Amazfit

Несколько лет назад Huami создала бренд Amazfit, в рамках которого выпускает различные недорогие фитнес-трекеры и фитнес-часы. И хотя Huami и Xiaomi сотрудничают по выпуску спортивных браслетов Mi Smart Band, сам бренд Amazfit не имеет к Xiaomi никакого отношения. Кроме этого, совсем недавно у Huami появился бренд Zepp c более премиальными моделями. Его тоже иногда относят к Xiaomi, как и WeLoop, GIGA Design и OMATE, но это полностью отдельные производители.

XiaoYi

Одной из первых успешных инвестиций Xiaomi стала компания XiaoYi. Их экшн-камеры с приставкой Yi обрели действительно большую популярность. Но в 2016 году компания полностью отделилась от Xiaomi и теперь самостоятельно развивает направления экшн-камер, автомобильных видеорегистраторов, внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Viomi

Компанию Viomi часто связывают с Xiaomi, но они конкуренты. Этот производитель специализируется на различной технике для дома, объединенной одной экосистемой. Среди продукции бренда популярными стали вертикальные ручные пылесосы, электрочайники, обогреватели и водоочистители.

Smartmi

Компания Smartmi популярна в Китае благодаря разнообразной «умной» климатической технике, включая кондиционеры, обогреватели и увлажнители воздуха. Но несмотря на созвучное название, она не относится к Xiaomi и даже не является ее инвестицией. Компании связаны партнерством по контрактному производству, но в остальном не могут использовать бренды друг друга.

Roborock

Производителя часто считают одним из брендов Xiaomi, но на самом деле они конкуренты. Компании активно соперничают на рынке многофункциональных роботов-пылесосов.

Deerma

Компания Deerma была основана в 2011 году и производит различную бытовую технику и климатические устройства. Например, увлажнители воздуха, пылесосы, отпариватели и прочее. Ее часто связывают с Xiaomi, но последняя сотрудничает с Deerma только в качестве контрактного производителя для некоторых своих устройств.

Jimmy

Еще один контрактный производитель Xiaomi, компания Jimmy, выпускает гаджеты для автомобилей, уборочную технику, устройства для красоты и так далее. Но кроме производства некоторых устройств Xiaomi на заводах Jimmy, компании больше никак не связаны.

MiniJ

Компания специализируется на бытовой технике: кондиционерах, посудомоечных и стиральных машинах, а также холодильниках. В прошлом она сотрудничала с Xiaomi по разработке дизайна стиральных машин, и в 2019 году даже получила за негл премию Design Award от iF International Forum Design. Но в остальном, компании не связаны и работают полностью независимо друг от друга.