Обзор игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming Laptop

Под обзорами игровых ноутбуков практически всегда можно прочитать что-то в духе «за такие деньги я бы собрал десктоп получше». В принципе, претензию можно понять. Тем не менее, покупатели находятся и для таких лэптопов, и их довольно легко встретить в «живой природе». Относительно недавно на рынок портативных компьютеров вышла и китайская компания Xiaomi. Выпустив ультрабук и машину для более требовательных пользователей, производитель решил на этом не останавливаться, и попробовать свои силы в игровых системах. Результат их работы недавно попал в нашу редакцию, и вот что получилось у Xiaomi — Mi Gaming Laptop.

Ноутбук предоставлен магазином NiSoMi

Модельный ряд

Пока у Xiaomi не так много компьютеров, но глобально у них есть устройства, покрывающие большинство запросов. Для тех, кто нуждается в максимальной портативности, есть Mi Notebook Air. Для тех, кто «на коленке» решает более сложные задачи, чем работа с почтой и документами, есть Mi Notebook Pro. Цены этих компьютеров, традиционно для компании, пониже многих конкурентных вариантов.

Лично я не ожидал от Xiaomi такого поворота событий, но компания выпустила и игровой ноутбук, в четырех возможных комплектациях. В базовой модели можно получить Intel Core i5, NVIDIA GeForce 1050 TI, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD в паре с терабайтным жестким диском. В модели подороже будет установлена NVIDIA GeForce 1060, следующая ценовая ступень сменит процессор на Intel Core i7, а в топе еще и увеличится объем ОЗУ и SSD-накопителя.

Комплектация и первые впечатления

Игровые компьютеры частенько сопровождаются какими-то аксессуарами вроде мышек, а иногда и целых чемоданов. В случае с Mi Gaming Laptop даже с топовой моделью в коробке есть только сам ноутбук и зарядное устройство. В зависимости от жанра игр, конечно, и такого может хватить (в гоночные аркады можно играть без дополнительных манипуляторов), но как минимум чехол или рюкзак для транспортировки будет полезным дополнением, а игровая мышь у покупателя такого ноутбука наверняка уже есть.

Первичные настройки системы тут мало чем отличаются от любого другого ноутбука. Но есть маленький нюанс – подсветка и клавиши. Они регулируются фирменным приложением, которое в моем случае выдает ошибку при запуске и совсем не работает. В остальном тут такая же Windows 10, как и на любом другом компьютере. А то, что лэптоп игровой, выдает только подсветка и размеры, иначе можно было бы подумать, что перед нами обычный офисный компьютер, просто немного больше привычных.

Дизайн и удобство использования

Практически все игровые компьютеры так или иначе, с одного только взгляда, легко отличить от всех остальных. Во внешности таких систем всегда есть обилие логотипов, необычная подсветка, разные визуальные элементы, которые копируют части спортивных машин или что-то в этом духе. Xiaomi пошли другим путем. Их игровой ноутбук в выключенном состоянии совсем не напоминает конкурентов.

Обычный черный корпус украсили только подсветкой по бокам, которая направлена вниз, и цветастой клавиатурой. Все. Разве что опытный пользователь обратит внимание на обилие отверстий охлаждения, что тоже присуще в основном очень производительным ноутбукам. Размеры, к слову, соответствуют этой лиге – 365×265×20.9 мм, при весе 2.7 килограмма (без учета ЗУ). Не самый портативный вариант лэптопа.

Снизу есть заметные прорезиненные ножки. Они довольно цепкие, что в комбинации с весом всего корпуса позволит не переживать, что ноутбук «уползет» в сторону. Хотя очень эмоциональным игрокам это может не помочь. Также снизу бросается в глаза решетка, которая открывает охлаждение. В общем, Mi Gaming Laptop не сильно хочется ставить на колени, это явно ноутбук для подготовленного рабочего места, а не игр в полевых условиях. На диван его тоже лучше не ставить, ведь мелкую пыль и ворс он явно будет затягивать во внутрь, что не лучшим образом скажется на работоспособности в будущем.

Довольно оригинально выглядит крепление дисплея, который держится на двух дугах, появляющихся из топкейса. Он, кстати, пластиковый, но заметно не прогибается. Верхняя крышка металлическая, как и решетка снизу. Да, не «премиальные ощущения», но и цена соответственно ниже, чем могла бы быть.

Зато вряд ли игроки пожалуются на нехватку разъемов. Всевозможные коннекторы есть с трех сторон. Слева два USB, разъемы для наушников и микрофона; справа еще один USB и SD-кардридер; сзади расположены розетка Ethernet, USB-A, HDMI, USB-C и проприетарный порт для зарядки.

Очевидно, что для простых бытовых задач или поездок это далеко не лучший вариант компьютера. Он тяжелый, занимает много места, при нагрузке система охлаждения дует во все стороны… Но как для игрового устройства это довольно привычный вариант. Неброская внешность может и не сильно понравится поклонникам дизайна, например, Alienware, но зато отлично подойдет тем, кто как раз не сильно любит футуристичность и хочет более классический лэптоп.

Дисплей

Независимо от комплектации, диагональ экрана не меняется – 15.6 дюймов. Покрытие дисплея только матовое, как любят геймеры. Во всех вариантах также остается Full HD-разрешение, опции с 2К-4К экранами нет. В отличии от большинства простых ноутбуков, у игровых дисплеи находятся немного выше. Лично для меня это очень удобно, ведь наклоняться к дисплею приходится поменьше, за что шея очень благодарна после длинных игровых сессий. Вроде и мелочь, но очень приятная.

IPS-матрица откалибрована не совсем идеально (хотя в целом хорошо), но даже при прямом сравнении это будет сложно заметить. Картинка действительно отлично выглядит, насколько это возможно при матовом покрытии. Углы обзора, естественно, не подвели. Такой дисплей превосходит ожидания, как для недорогого игрового ноутбука, где вполне могла бы оказаться средненькая TN-матрица с худшей цветопередачей и ужасными углами обзора, но так не произошло.

Особенность IPS-матриц — худшая скорость отклика (по сравнению с TN), может быть заметна в шутерах. Тем не менее, играм это не сильно мешает (разве что нарочно на этом фокусироваться), а погрузившись в игровой процесс, это становится не так очевидно. Тем же, кто играет преимущественно на внешних игровых мониторах, это не грозит, а на тот момент, когда другого экрана не будет, обойтись встроенным все равно можно.

Яркость подсветки изменяется в пределах 15-311 кд/м² (измеренная контрастность — 1:545), чего в условиях помещения вполне достаточно. Тем более при матовом покрытии. Увы, автоматически регулировать яркость ноутбук не умеет и придется обращаться к хоткеям. Учитывая все достоинства экрана, смириться с этим неудобством легко.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Мембранная клавиатура островного типа тут немного модифицированна. Клавиши совсем чуть-чуть больше обычных, но на слепую печать это не влияет. Левой кнопки Win тут вовсе нет, чтобы во время игр случайно не свернуть окно (пусть и без этого можно было обойти эту проблему, производитель поступил более радикально). Слева есть ряд дополнительных клавиш, модифицировать которые я не мог из-за неизвестной проблемы с фирменным приложением. Но все работало исправно, а кнопка запуска максимального уровня охлаждения работает независимо от наличия дополнительного ПО.

В целом клавиатура вполне пригодна для игр, привыкнуть пришлось только к тому, что ESC теперь не самая крайняя клавиша слева, а с другой стороны крайний не Delete, а кнопка включения/выключения. Но это мелочи. Для любителей есть разноцветная подсветка, которая регулируется, опять же, через фирменное приложение.

Трекпад большой, но случайных нажатий во время обыденной работы у меня не случалось. А для игр я использовал мышь. Даже с учетом того, что я через раз вспоминал о том, что трекпад стоит выключить, случайно я по нему ни разу не попал. В любом случае для этого есть быстрое отключение. Работает он тоже без претензий, четко понимания позиционирование и отлично реагируя на жесты.

Разочаровал звук. Динамики расположены снизу, ближе к пользователю. В такой корпус явно можно было умостить что-то более мощное, а так получилось и не так много звука, и качество его вряд ли дотянет до среднего уровня. В целом, для какого-то видео в Сети будет терпимо, но игры или музыка лучше будут восприниматься либо в наушниках, либо с внешней акустикой.

HD-камера вряд ли устроит желающих стримить свое изображение, но для видеочата ее возможностей может хватить. Правда, фронтальная камера любого современного смартфона будет намного лучше.

Производительность и ПО

К нам на тест попала топовая комплектация с Intel Core i7-7700HQ, NVIDIA GeForce 1060 (6 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем емкостью 256 ГБ и терабайтным жестким диском. Конфигурация очень хорошая, как для ноутбука, и позволяет просто играть, практически не задумываясь о теоретических проблемах. Поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и гигабитный Ethernet, конечно же, на месте.

Результаты тестов вполне сравнимы с подобными компьютерами. В бытовых задачах ноутбук очень сложно нагрузить. С играми все тоже дается ему довольно легко: в PUBG в сложных ситуациях можно было увидеть проседание FPS до 70 кадров, но визуально на игре это практически не сказывалось. Это на высоких настройках графики с максимальной дистанцией. В Dirt 4 или F1 2017 частота кадров варьировалась в пределах 75-120. Стандартные игры типа Counter Strike или Dota2 можно даже не комментировать.

При нагрузке система охлаждения старается держать компьютер где-то на 70°C, но она очень шумная. Теплый воздух при этом выходит сзади и особо ощутимо по бокам. Но корпус при этом не обжигает пользователя. Спасут от этого шума только наушники, иначе свист вентиляторов все равно слышно. А если рядом кто-то будет пытаться отдыхать или работать, подобный шум будет еще больше мешать. Работая от батареи СО шумит поменьше, увы долго поиграть так не получится. Тест стабильности при этом не показал тротлинг, но в играх падение производительности хорошо ощущается, если не подключиться к розетке.

В целом получается все, как с большинством подобных решений. За хорошую производительность приходится платить неким физическим дискомфортом, но работать это все будет быстро. Кроме уже не раз упомянутой проблемы с фирменным драйвером для настройки клавиатуры и подсветки, других проблем не встречалось.

Автономность

Редко кто-то рассчитывает на продолжительную работу таких ноутбуков от батареи. В тесте PCMark 8 аккумулятор емкостью 55 Вт•ч продержался 2 часа 37 минут. Если на комфортной яркости и громкости посмотреть фильм, то за два часа батарея потеряет 35% заряда. Но запущенная игра не даст ноутбуку оторваться от розетки дольше, чем на час максимум.

Крупный блок питания, который везде придется носить за собой, заметно добавит лишнего веса в рюкзаке. А без него обойтись вряд ли получится, разве что задачи нетребовательные и не займут много времени. На полное восстановление сил аккумулятор потребуется чуть больше двух с половиной часов.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: производительность, дисплей, наличие всех необходимых портов Минусы: особенности клавиатуры могут понравиться не всем, простая внешность может не устроить целевую аудиторию, проблемы с «родным» ПО, слабые динамики Вывод: Покупая подобный компьютер пользователь вряд ли задумывается об удобстве использования, а в первую очередь ориентируется на отличную производительность и какую-то мобильность. Xiaomi Mi Gaming Laptop порадовал мощностью и комплектующими, а также замечательным дисплеем. Тем не менее, слабые места у него тоже есть. Но если в планах пользователя перемещение между несколькими рабочими местами, где есть все необходимые аксессуары (мониторы, манипуляторы, звук…), то недостатки такого ноутбука будут уже не так заметны, а хорошая производительность все равно останется на месте. При этом его цена будет немного меньше подобных решений от более именитых брендов. Технические характеристики Xiaomi Xiaomi Mi Gaming Laptop 15.6 (i7 16GB 1T+256GB)

Уведомить о появлении в продаже Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система Windows 10 Диагональ, дюймов 15,6 Тип матрицы IPS Тип покрытия матовое Разрешение 1920x1080 Сенсорный - Процессор Intel Core i7-7700HQ Частота, ГГц 2,8-3,8 Количество ядер процессора 4 Оперативная память, ГБ 16 Тип памяти DDR4-2400 Жесткий диск, ГБ 1000 SSD, ГБ 256 Оптический привод - Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ Внешние порты 4x USB 3.0, 1хUSB Type-C, 1x HDMI, 1x headphone/mic-in(combo) Картридер + WEB-камера + Подсветка клавиатуры + Сканер отпечатка пальцев - Сетевой адаптер 10/100/1000 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4,1 3G/LTE - Вес, кг 2,7 Размер, мм 364.0x265.2x20.9 Материал корпуса металл/пластик Цвет корпуса черный Мощность, Вт*ч 55

Редакция благодарит магазин NiSoMi за предоставленный для тестирования лэптоп