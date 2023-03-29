Resident Evil 4 Remake разошлась тиражом в 3 млн копий за 2 дня, а продажи всей серии Resident Evil превысили 135 млн

Компания Capcom поделилась информацией об успешных продажах нового ремейка Resident Evil 4 Remake. Всего за 2 дня с момента релиза игра разошлась на глобальном рынке тиражом в 3 млн копий.

Игра Resident Evil 4 Remake доступна по всему миру с 24 марта 2023 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Capcom не уточнила, является ли теперь Resident Evil 4 Remake самой быстро продаваемой игрой серии. Скорее всего, это так. Дело в том, что два предыдущих ремейка Capcom, Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 3 Remake, удалось продать тиражом 3 млн копий за 3 дня и 2 млн копий за 5 дней, соответственно. Тем временем Capcom объявила, что игра Resident Evil 7 была продана тиражом более 10 млн копий.

Также сообщается, что последняя часть франшизы – Resident Evil Village – с момента своего глобального релиза в мае 2021 года была продана тиражом 6,1 млн копий. Всего за 9 месяцев удалось продать более 5,7 млн копий. И это впечатляющие цифры для хоррор-франшизы Capcom.

По данным Capcom, по состоянию на 31 декабря 2022 года совокупные продажи игр серии Resident Evil на всех платформах превысили 135 млн единиц с момента запуска оригинальной версии Resident Evil в 1996 году.

Источник: wccftech