Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и анонс Cyberpunk 2.0

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty добавит массу новых функций и механик к базовому опыту игры. В CD Projekt Red продемонстрировали, что поклонники Cyberpunk, которые не хотят покупать DLC, не останутся без изменений в игре. В рамках Gamescom Opening Night Live 2023 дизайнер геймплея CD Projekt Red Юлия Приймак анонсировала обновление Cyberpunk 2.0.

«Я очень рада объявить, что многое из того, что мы только что видели в трейлере, также будет бесплатно доступно в базовой игре Cyberpunk для консолей текущего поколения и ПК», — сказала Приймак.

Cyberpunk 2.0 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК но когда именно – вместе с расширением Phantom Liberty 26 сентября или раньше – пока неизвестно (похоже, CDPR пока сама не определилась с датой). Также не сообщается, какие функции станут частью базовой игры, а какие будут привязаны к Phantom Liberty, есть только список новых функций, включенных в трейлер:

Опасный новый район

Десятки новых сюжетных квестов

Бои на транспортных средствах с дополнительным вооружением

Обновленная полиция

Обновление боевого ШИ

Бесконечные динамические события и миссии

Обновленное киберобеспечение и перки

Новое дерево способностей

Повышенный максимальный уровень

Более 100 новых предметов – оружие, киберпрограммы и одежда

Наверняка новые миссии, локации и сюжетный контент будут доступны только в Phantom Liberty, тогда как изменения в игровом процессе, боях и ИИ будут универсальными.

Источник: IGN