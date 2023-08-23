Игры Новости 23.08.2023 в 06:30

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и анонс Cyberpunk 2.0

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и анонс Cyberpunk 2.0

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty добавит массу новых функций и механик к базовому опыту игры. В CD Projekt Red продемонстрировали, что поклонники Cyberpunk, которые не хотят покупать DLC, не останутся без изменений в игре. В рамках Gamescom Opening Night Live 2023 дизайнер геймплея CD Projekt Red Юлия Приймак анонсировала обновление Cyberpunk 2.0.

«Я очень рада объявить, что многое из того, что мы только что видели в трейлере, также будет бесплатно доступно в базовой игре Cyberpunk для консолей текущего поколения и ПК», — сказала Приймак.

Cyberpunk 2.0 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК но когда именно – вместе с расширением Phantom Liberty 26 сентября или раньше – пока неизвестно (похоже, CDPR пока сама не определилась с датой). Также не сообщается, какие функции станут частью базовой игры, а какие будут привязаны к Phantom Liberty, есть только список новых функций, включенных в трейлер:

  • Опасный новый район
  • Десятки новых сюжетных квестов
  • Бои на транспортных средствах с дополнительным вооружением
  • Обновленная полиция
  • Обновление боевого ШИ
  • Бесконечные динамические события и миссии
  • Обновленное киберобеспечение и перки
  • Новое дерево способностей
  • Повышенный максимальный уровень
  • Более 100 новых предметов – оружие, киберпрограммы и одежда
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Наверняка новые миссии, локации и сюжетный контент будут доступны только в Phantom Liberty, тогда как изменения в игровом процессе, боях и ИИ будут универсальными.

После анонса DLSS 3.5 NVIDIA поделилась игротрейлерами на этой технологии: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонусы)

Источник: IGN

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