После анонса DLSS 3.5 NVIDIA поделилась игротрейлерами на этой технологии: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal, Alan Wake 2 (+бонусы)

Сразу после анонса DLSS 3.5 — ИИ-апскейлинга с реконструкцией трассировки лучей NVIDIA опубликовала серию трейлеров на этой технологии.

Alan Wake 2

Игра выйдет 27 октября с поддержкой DLSS 3.5, полной трассировкой и отражением (NVIDIA Reflex) лучей. Технологический трейлер от NVIDIA станет доступным 23 августа в 16:00 по киевскому времени.

Пока можно глянуть официальный геймплейный трейлер, опубликованный около двух месяцев назад.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Релиз приключенческого шпионского дополнения к Cyberpunk 2077 запланирован на 26 сентября. Согласно описанию: орбитальный шаттл президента Новых Соединенных Штатов Америки сбивают над самым смертоносным районом Найт-Сити, есть только один человек, который может спасти его — главный герой. Обещают запутанную сеть политических и шпионских интриг.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получит поддержку режима Ray Tracing: Overdrive с полной трассировкой лучей. А DLSS 3.5 будет доступен с сентября для всех игроков Cyberpunk 2077 и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Portal

Игра обновится с поддержкой RTX и DLSS 3.5 — это переосмысление классической игры Valve с новейшими технологиями NVIDIA.

Бонусом пойдут разрабатываемая сообществом модеров Half-Life 2 с трассировкой лучей, и подтвержденные игры с поддержкой предыдущей версии технологии NVIDIA — DLSS 3.

Игры с DLSS 3

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare III подтвердили, что игра будет поддерживать DLSS 3 и Reflex на релизе 10 ноября. PAYDAY 3 будет запущен 21 сентября с DLSS 3 и Reflex, а Fortnite обновится до DLSS 3 этой осенью.