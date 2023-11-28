«Убил все, что можно убить»: геймер уничтожил 5400 «живых существ» в Skyrim, а «баунти» за его выбивание достигло 267 000 золотых

В то же время выбывание ему не угрожает — ведь в игре больше не осталось персонажей, которые могли бы его поймать.

Согласно статистике, опубликованной на Reddit пользователем Amelix34, он уничтожил более 5,4 тысячи существ в игре The Elder Scrolls V: Skyrim — людей, животных, драконов, нежити, даэдр и автоматонов.

Награда за его голову достигла 267 тысяч золотых, но, как точно подметили игроки в комментариях, Amelix34 ничего не угрожает, ведь больше нет никого, кто мог бы его поймать.

Другие заметили, что любимым оружием игрока был Dawnbreaker — меч, обычно применявшийся для уничтожения зла, что сделало кровопролитие несколько ироничным.

Как отмечает Games Radar, в Skyrim нет общего счетчика врагов, поэтому невозможно проверить уничтожение «всех существ» — но если сравнить статистику с подобным сообщением 3-летней давности, утверждению Amelix34 можно поверить. В 2020 году пользователь JaeInSkyrim объявил на Reddit, что он наконец «один в Skyrim» и убил 2201 NPC, а также более 2400 разнообразных существ, добавив изображение «трупов».