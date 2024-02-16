$1,2 млрд инвестиций, почти 10 лет и 121 г «добычи» ─ результат миссии на астероид Бенну

NASA обнародовало общую массу образцов астероида Бенну, которые удалось доставить на Землю прошлой осенью. Итак, вес «добычи» составляет 121,6 г.

На первый взгляд может показаться, что образец довольно мал. Особенно, если принять во внимание то, что NASA и ее партнеры приложили огромные усилия, чтобы его получить. Центр космических полетов Годдарда космического агентства работал с Университетом Аризоны и Lockheed Martin над созданием космического корабля OSIRIS-REx за $800 млн. Его запустили в сентябре 2016 года на ракете Atlas V, которая стоила дополнительно $183,5 млн. И поскольку он путешествовал по внутренней части Солнечной системы и обратно, NASA потратила дополнительные $200 млн на операции миссии. Итак, NASA инвестировало $1,2 и потратило почти десятилетие, чтобы получить фрагменты астероидной пыли, которые могли бы поместиться в консервную банку.

Но хорошие вещи бывают в маленьких упаковках. И хотя этот образец небольшой, он в 20 раз превышает количество астероидного материала, который ранее был доставлен на Землю двумя японскими миссиями по возвращению образцов. Эти небольшие фрагменты имеют большое значение, поскольку ученые будут изучать материалы в этой астероидной пыли, надеясь найти информацию о происхождении жизни и условиях, которые существовали на заре нашей Солнечной системы.

Кроме того, полученная проба вдвое превышает минимальное требование для миссии — 60 г. Итак, OSIRIS-REx теперь можно окончательно назвать безусловно успешной миссией.

В ближайшие недели некоторые материалы Бенну будут упакованы и распространены для изучения исследователями. В рамках миссии OSIRIS-REx когорта из более 200 ученых со всего мира будет исследовать свойства реголита, включая исследователей из многих учреждений США, Японского агентства аэрокосмических исследований и Канадского космического агентства.

NASA намерено оставить около 70% материала для будущих исследований.

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Источник: arstechnica

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