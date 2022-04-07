1 ноября Google уберет из магазина Play Store устаревшие приложения Android

Компания Google вводит новые правила для приложений ради безопасности пользователей. С 1 ноября 2022 года приложения в Google Play не будут доступны для поиска и установки, если они не поддерживают новые версии Android.

«Обоснование этого простое. Пользователи новейших устройств или те, кто полностью усвоил обновления Android, рассчитывают реализовать весь потенциал всех средств защиты конфиденциальности и безопасности, которые может предложить Android. Расширение наших требований защитит пользователей от установки старых приложений, которые могут не иметь этих средств защиты». Криш Виталдевара, директор по управлению продуктами

Приложения исчезнут из Google Play только если на устройстве установлена более поздняя версия Android, чем уровень API приложения. Например, если на телефоне стоит Android 12, а приложение использует API Android 9, скачать его будет нельзя. Но если приложение уже загружалось из Play Store, его можно скачать повторно без ограничений.

Сейчас в Google Play публикуются приложения, если они поддерживают уровень API в течение одного года после выпуска последней основной версии ОС Android.

В компании успокаивают, что подавляющее большинство приложений уже соответствуют новым стандартам. Google заранее уведомляет разработчиков, чтобы они смогли обновить API.