Для россиян отключили возможность делать покупки в iTunes, App Store и Google Play Store

Пользователей устройств Apple из россии лишили возможности совершать покупки в iTunes и App Store. Пользователи не могут пополнять счета в App Store или iTunes Store российскими банковскими картами Альфа-Банк, Сбер и Тинькофф.

Трудности возникли и при покупке подарочных карт Apple для пополнения учетной записи. Крупные российские магазины остановили продажи подарочных карт iTunes.

Google Play Store также отключил возможность оплачивать цифровые товары и покупать программы и игры.

Google Play store is turning off billing in Russia. The App Store is unlikely to be far behind pic.twitter.com/J3sfpG832C

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 10, 2022