10 новинок с презентации Amazon: телевизоры, колонки с сенсорным экраном, Vega OS и многое другое

Amazon провела большую презентацию 2025 года, и компания устроила настоящий шквал новинок во всех своих линейках: Echo, дверные звонки Ring, Kindle, Fire TV и другие устройства.

Amazon заявила, что ее четыре новых устройства Echo — Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 и Echo Show 11 — стали самыми мощными в истории компании. А поклонников Kindle может заинтересовать новая линейка Kindle Scribe, где впервые появилась цветная модель. Рассмотрим вкратце главные новости.

Alexa+ и новая Vega OS

Amazon расширяет интеграцию Alexa+, а также представила собственную систему Vega OS, которая заменяет Android в Fire TV Stick 4K Select. Vega работает быстро даже с 1 ГБ оперативной памяти и поддерживает все основные стриминговые сервисы (Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, Apple TV+, HBO Max, Tubi, Pluto TV, Starz, Paramount+, Peacock). Однако загрузка сторонних приложений больше невозможна, что может ограничить часть пользователей. Интерфейс в целом напоминает предыдущую версию на Android.

Echo Dot Max

Amazon существенно обновила линейку умных колонок Echo Dot. Новая модель получила два динамика, а также «почти втрое более мощный бас» по сравнению с Echo Dot 5-го поколения. Внутри работает новый процессор AZ3, улучшающий работу микрофонов и точность распознавания речи.

Устройство имеет современный дизайн с 3D-тканевым покрытием без швов. Заявлена поддержка Alexa+. Цена составляет $99,99, а старт продаж запланирован на 29 октября.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Echo Studio

Обновленная версия Echo Studio (потомок модели 2019 года) стала на 40% компактнее, но при этом поддерживает Dolby Atmos, пространственный звук, имеет сабвуфер с большим ходом и три широкочастотных динамика. Новинка может работать в связке с другими колонками для создания домашнего кинотеатра.

Echo Studio стоит $219,99.

Echo Show 8 и 11

Amazon обновила линейку умных колонок с дисплеями. Теперь доступны две модели — с экранами 8 и 11 дюймов по цене $179,99 и $219,99 соответственно.

В новинках улучшены углы обзора, а фронтальная камера на 13 Мп может распознавать пользователя и показывать персонализированную информацию. Благодаря Alexa+ Store устройства поддерживают интеграцию с тысячами сервисов, от Uber до Oura.

Первые 4K-звонки Ring

Amazon представила сразу семь новых устройств Ring, включая первые 4K модели: Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro и Outdoor Cam Pro. Они получили новую систему Retinal Vision (на базе ИИ), которая обеспечивает лучшую работу в темноте и 10-кратный зум.

Search Party для поиска потерявшихся животных

Amazon добавила новую функцию Search Party для камер Ring. Она позволяет находить потерянных собак с помощью коллективного анализа видеопотоков с камер в районе. В ноябре функция заработает для собак, а затем и для кошек и других животных.

Новые телевизоры Fire TV

Amazon обновила все серии Fire TV — 2-Series, 4-Series и Omni QLED. Диагонали — от 32 до 75 дюймов. Цены составляют от $159 за базовую 32-дюймовую модель до $1199 за 75-дюймовую QLED версию. Omni QLED получили поддержку Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, а также на 40% более быстрый процессор и на 60% более высокую яркость.

Все новые Fire TV оснащены технологией Amazon Omnisense, которая включает телевизор, когда вы входите в комнату, и выключает его, когда вы выходите, а также новым режимом Dialogue Boost.

Fire TV Stick 4K Select

Новое стриминговое устройство позиционируют как «самый быстрый 4K-стик с ценой до $40». Оно работает на новой операционной системе Vega OS (как и новые устройства Echo), поддерживает Alexa+ и различные функции искусственного интеллекта. Например, устройство сможет выполнить переход к определенной сцене в фильме, если вы попросите его об этом. И еще оно оснащено всеми основными потоковыми сервисами.

Цена Fire TV Stick 4K Select составляет $39,99.

Камеры Blink

Amazon представила две новые камеры. Версия Outdoor 2K Plus — это камера с питанием от батареи, которая может следить за внешней частью дома. Она имеет разрешение 2K и, очевидно, имеет улучшенную работу в условиях низкой освещенности. Ее цена составляет $89,99. Некоторые функции, такие как обнаружение лиц и транспортных средств, требуют подписки на Blink Plus.

Версия Mini 2K+ предназначена для внутреннего использования. Она предлагает аналогичные функции, как и ее Outdoor-брат, но взамен требует проводного питания. Цена этой модели составляет $49,99.

Blink Arc

Новая камера с обзором 180°, что достигается благодаря двум сенсорам. Недостатком является то, что для получения полного 180-градусного обзора вам нужен план подписки Blink Plus. Также понадобится всепогодный адаптер питания Blink, чтобы использовать устройство на улице. Цена составляет $99,99.

Источник: 9to5google, techradar