1000-сильный Porsche Taycan Turbo GT установил рекорды на Laguna Seca и (ранее) на Nürburgring

Porsche неделю назад анонсировала производительную версию своего электрического седана, получившего название Taycan Turbo GT. Это самый мощный Taycan с пиковой мощностью 1092 л.с. (815 кВт) и с уменьшенной на 72 кг снаряженной массой. Сейчас он установил рекорд на калифорнийской трассе Laguna Seca.

В январе, одетый в камуфляж Taycan Turbo GT проехал 20,8-км трассу Nürburgring Nordschleife за 7:05.55, что на 18 секунд быстрее, чем лучшее время Tesla с ее Model S Plaid (и на 26 секунд быстрее, чем Taycan Turbo S, который ранее был самым быстрым вариантом).

Taycan Turbo GT проехал 3,6-км трассу Laguna Seca за 1:27.87, что является рекордом для серийных электромобилей на этом треке, передаёт ArsTechnica.

Мощность составляет 777 л.с. (580 кВт) в обычном режиме, но может увеличиваться увеличивается до 1092 л.с. на 10 секунд. Здесь имела определенное влияние программа Porsche для автогонок Formula E имела здесь определенное влияние: во время движения можно включить «режим атаки», который увеличивает мощность на дополнительные 160 л.с. (120 кВт) для 10-секундных отрезков. Его можно было включить или выключить с помощью лепестка на руле для удобства использования на трассе.

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Среди изменений под кузовом — новый задний привод, общий для фейслифтинговых Taycan. Но для Turbo GT установлен новый импульсный инвертор из карбида кремния, способный работать с напряжением до 900 В, вместо инвертора на 600 В у Taycan Turbo S. Двухскоростная трансмиссия также была модернизирована, чтобы справиться с пиковым крутящим моментом Turbo GT в 1340 Нм.

Для уменьшения массы следует выбрать Turbo GT с пакетом Weissach, названным в честь научно-исследовательской базы Porsche вблизи Штутгарта, Германия. Для этого используется углеродное волокно, которое заменяет более тяжелые элементы отделки, более тонкие стекла и более легкая аудиосистема, а также отказ от автоматического закрытия заднего багажника, одного из двух портов зарядки и даже задних динамиков, чтобы сэкономить вышеупомянутые 72 кг.

Пакет Weissach также сокращает время разгона от 0 до 100 км/ч с 2,2 секунды до 2,1 секунды и позволяет развивать максимальную скорость 306 км/ч вместо 290 км/ч.

Цена Taycan Turbo GT 2025 года будет стартовать от 230 000 долларов, когда он появится в автосалонах этим летом.

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