1548 л.с. и 300 км/ч в семейном кузове: Xiaomi готовит самый быстрый серийный электрокроссовер YU7 Ultra

Чуть больше чем за год Xiaomi вывела на рынок несколько моделей электромобилей. Первым был электрический седан SU7, затем вышла его спортивная модификация SU7 Ultra, а в прошлом месяце компания представила электрический кроссовер YU7. На этом Xiaomi не останавливается. Параллельно с началом производства YU7, она уже тестирует спортивную модификацию YU7 Ultra, которая станет одной из самых быстрых серийных машин своего класса.

Что известно о Xiaomi YU7 Ultra

Слухи об Ultra-версии появились еще во время презентации стандартного YU7, когда журналисты начали задавать очевидный вопрос, будет ли более мощная модификация. Xiaomi тогда уклонилась от ответа, объясняя, что сосредоточена на запуске производства базовой версии и выполнении 300 тыс. предварительных заказов.

Но долго ждать не пришлось. В интернете уже появились первые шпионские фото Xiaomi YU7 Ultra. На изображениях видно, что дизайн остается сдержанным и даже скромным: без агрессивных спойлеров или антикрыльев. Пока можно заметить лишь несколько расширенные колесные арки, куда поместили 21-дюймовые колеса от SU7 Ultra, намекающие на большую мощность. Еще можно разглядеть керамические тормоза с 6-поршневыми суппортами, как у спортивной версии седана Xiaomi.

Задняя часть почти не изменилась по сравнению со стандартной версией кроссовера, за исключением увеличенных воздухозаборников в нижней части бампера. Спойлер на крыше удлинили, но он незаметно встроен в линию крыши.

Насколько известно сейчас, Xiaomi YU7 Ultra получит те же три электромотора, что есть в SU7 Ultra. Они обеспечат суммарную мощность 1548 л.с. и крутящий момент 1770 Нм. Энергию обеспечивает батарея емкостью 93,7 кВт-ч, оптимизированная под высокие нагрузки.

Ожидается, что Xiaomi YU7 Ultra сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничится 300 км/ч. Это показатели, которые ставят электрокроссовер в один ряд со многомиллионными гиперкарами. Они не намного хуже результатов Rimac Nevera R, который недавно установил 24 мировых рекорда.

Чтобы уменьшить массу (которая превышает 2400 кг), в конструкции, вероятно, используют углепластиковые элементы. Но даже несмотря на вес, динамика будет впечатляющей. Вероятно, Xiaomi повезет авто на Нюрбургринг, чтобы продемонстрировать собственный новый рекорд.

Цена пока не озвучена, но, по аналогии с SU7 Ultra, ожидается около €80 тыс. Это вдвое дороже версии Max, но в разы дешевле любого другого автомобиля с подобной производительностью. Первые поставки ожидаются во втором квартале 2026 года.

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Источник: arenaev