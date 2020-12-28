Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения, с 1 января действует единый тариф 1,68 грн за 1 кВт·ч





Свершилось то, о чём так долго говорили власти – правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 28 декабря. Проект постановления передали на доработку в Секретариат.

Постановление КМУ отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВтч в месяц. Сейчас потребители платят за эти первые 100 кВтч по 90 копеек, а с 1 января 2021 года им предстоит оплачивать полную стоимость – 1,68 грн за 1 кВтч. Новый тариф будет действовать с 1 января по 31 марта 2021 года.

«С января проект постановления предусматривает продление действия ПСО (специальные обязательства) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года по 31 марта фиксированной цены для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч», — сказал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Он также заявил, что если бы Кабмин не принял сегодня это решение, тариф на электроэнергию для населения вырос бы с января 2021 года в более чем 2,5 раза.

«Срок действующего ПСО (Public service obligation, специальные обязательства) истекает 1 января. Если бы Кабмин не принял сегодня это решение, с января 2021 года тариф на электроэнергию для населения определялся бы на рыночных условиях», – заявил Юрий Витренко, представляя проект постановления перед Кабмином.

В этом же постановлении КМУ обязывает НАЭК Энергоатом до 31 марта продавать 40% своей электроэнергии Гарантированному покупателю по цене 15 копеек за кВтч. Эта электроэнергия далее перепродаётся по этой же цене поставщикам электричества для населения. Так, государство удерживает цены на электроэнергию для домохозяйств на низком уровне.

Напомним, впервые о повышении тарифов на электроэнергию для населения заговорили ещё весной этого года. Тогда появились первые сообщения о возможной отмене льготного тарифа на электроэнергию для населения, но тогда НКРЭКУ сделала странное опровержение, а экс-министр энергетики Ольга Буславец заверила, что в этом году тарифы для населения повышать не будут. Как видим, действительно, в 2020 году тарифы для населения не повысились, повышение произойдёт в первый же день 2021 года. Уже осенью в Минэнерго предупредили о неизбежном повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Ранее в комиссии НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и защиты окружающей среды), занимающейся регулированием тарифов, предлагают отменить льготный тариф на электроэнергию. По подсчётам регулятора, это позволит сэкономить 12 млрд грн в год на компенсации тарифов.

Источник: Liga