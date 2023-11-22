20 лет назад вышла Prince of Persia: The Sands of Time — Ubisoft продолжает разработку многострадального ремейка

Об этом сообщил официальный аккаунт франшизы в Х в сообщении, посвященном 20-летию оригинальной игры. Впрочем, большей конкретики пока нет, будем ждать дальнейших новостей.

Как вы знаете, страстная команда Ubisoft переосмысливает эту легендарную историю и сегодня мы рады сообщить, что проект прошел важный внутренний этап и разработка продвигается вперед. Расскажем больше в будущем!