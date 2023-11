20 лет назад вышла Prince of Persia: The Sands of Time — Ubisoft продолжает разработку многострадального ремейка

Об этом сообщил официальный аккаунт франшизы в Х в сообщении, посвященном 20-летию оригинальной игры. Впрочем, большей конкретики пока нет, будем ждать дальнейших новостей.

20 years ago, one of the most heroic tales in video games was released: Prince of Persia: The Sands of Time. pic.twitter.com/6NPOAgNKXB

— Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023