Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time вернули Ubisoft Montreal

В Ubisoft заявили о смене студии-разработчика обновленной версии Prince of Persia: Sands of Time. Вместо индийских Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai игру продолжит разрабатывать канадский офис Ubisoft Montreal.

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«Это решение – важный шаг, и команда, опираясь на работу, проделанную Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, определит необходимое время для перегруппировки на масштаб игры, чтобы предоставить вам лучшие впечатления от этого ремейка классики всех времен, когда он будет готов». Ubisoft

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Судя по всему, выход игры снова отложат, хотя конкретной даты не озвучивали. Ремейк классической игры 2003 года анонсировали в 2020 году, а релиз планировался на 21 января 2021 года. Реакция игроков на обновленную графику Prince of Persia была крайне негативной, и релиз перенесли сначала на 18 марта 2021 года, а затем и вовсе перестали анонсировать. Во время недавнего финансового отчета Ubisoft заявила, что планирует выпустить The Sands of Time до марта 2022-го. Потом заявлялось, что выход запланирован на 2022 год. В отчете разработчиков сообщалось о возможном релизе на 2022-23 финансовый год, что может говорить о выходе в марте 2023 года.

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Монреальская студия, кроме «Принца Персии», работает над созданием «Roller Champions» и занимается поддержкой «Rainbow Six: Extraction».