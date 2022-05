Многострадальный ремейк Prince of Persia: Sands of Time вернули Ubisoft Montreal

В Ubisoft заявили о смене студии-разработчика обновленной версии Prince of Persia: Sands of Time. Вместо индийских Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai игру продолжит разрабатывать канадский офис Ubisoft Montreal.

