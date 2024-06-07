$250 тыс за минуту трейлера на Summer Game Fest — для независимых студий цены астрономические

По словам пиарщицы Summer Game Fest Джасмин Джеймс, в отличие от выставки игр E3, где доминировали Xbox, Nintendo и PlayStation, фестиваль, а в частности мероприятие Play Days дает возможность участвовать в нем отдельным и не очень большим студиям. Однако это участие может стоить много.

«Эти шоу действительно дорогие», — говорит один из инсайдеров Esquire о Summer Game Fest и Game Awards, которые проводит и которыми руководит Джефф Килли. Как говорят анонимные источники, показ трейлера во время главного шоу Summer Game Fest в этом году стоил $250 тыс. за одну минуту, $350 тыс. за полторы, $450 тыс. за две минуты и $550 тыс. за две и полторы. те же расценки были и на прошлогодней Game Awards.

Если сложить все трейлеры длительностью от одной до двух с половиной минут, выпущенные во время Summer Game Fest в прошлом году, получится $9,65 млн только за основное шоу. Конечно, прошлогодние цены могли быть другими, также неизвестно, сколько стоят сцены на 30 секунд или длинные фрагменты с приглашением разработчиков на сцену.

Для многих небольших и независимых студий эти суммы астрономические, иногда намного больше, чем весь маркетинговый бюджет отдельной игры. «Текущие уровни цен делают Summer Game Fest недостижимой целью для большинства инди-разработчиков и издателей», — сказал изданию PR-специалист, представляющий инди-игры. Но специалисты по маркетингу и связям с общественностью крупных студий говорят, что премьеры трейлеров стоят затрат. Они влияют на узнаваемость бренда, также длинные демонстрации гораздо более полезны, чем самые короткие…

В этом году Summer Game Fest также продает билеты для поклонников на главную демонстрацию. Ранее на этой неделе на Ticketmaster еще были доступны билеты от первой стороны по цене 41 доллар. Но даже если Summer Game Fest распродаст все места кинотеатра на 6000 мест по такой цене, это принесет лишь около $246 тыс. без учета зарезервированных мест.

Play Days, трехдневное мероприятие только для приглашенных медиа и VIP-персон, дает возможность студиям приобрести «полный пакет» участия за $150 тыс. или место для встреч за $50 тыс. Посетители шоу ходят между стендами, испытывают демоверсии игр и общаются с разработчиками — и это тоже приносит пользу.

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Участие в этом личном мероприятии бесплатно для приглашенных представителей СМИ, но некоторые из них хотели бы, чтобы Summer Game Fest был немного более прозрачным.

«Многие будущие журналисты и создатели спрашивают меня, как получить приглашение. Когда я только начинал, я сразу зашел на официальный сайт E3 и подал заявку на медиа бейдж, но я никогда не видел ничего подобного на Summer Game Fest», — говорит Дэнни Пенья, основатель и соведущий подкаста Gamertag Radio.

Summer Game Fest продлится с 7 по 10 июня. На фестивале ожидаются такие игры, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Kingdom Come: Deliverance 2Monster Hunter: Wilds, возможная Mafia 4 и другие.