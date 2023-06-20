«Мы работаем над разнообразием». Джефф Килли отреагировал на критику Summer Game Fest из-за отсутствия женщин на сцене

Summer Game Fest – это ежегодная конференция, на которой анонсируют главные мировые премьеры видеоигр. Однако в этом году двухчасовое мероприятие, которое было проведено в кинотеатре YouTube в Калифорнии и транслировалось в прямом эфире для миллионов зрителей, отметилось заметным отсутствием женщин на сцене.

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Ведущий и продюсер Summer Game Fest Джефф Килли в интервью рассказал, что участие в шоу должна была принять Мелани Либурд, актриса, играющая главную героиню в Alan Wake 2 Сагу Андерсон, однако у нее были проблемы с расписанием и она не успела посетить событие.

«Считаю, что мы достаточно хорошо работаем с разнообразием наших шоу. Мы также хотим быть аутентичными по поводу игр, представленных на шоу, и разработчиков, которые их создают», – сказал Килли в интервью CBS.

Согласно американскому исследованию компании Circana, в 2023 году женщины составляют почти 47% от общего количества игроков в консольных играх, половину всех игроков в компьютерные игры и 54% всех игроков в мобильные игры.

В целом на открытии Summer Game Fest было анонсировано несколько новых игр, в частности Prince of Persia: The Lost Crown и Sonic Superstars. Также на мероприятии показали геймплей Alan Wake 2 і Mortal Kombat 1, объявили дату выпуска Spider-Man 2 и показали новый трейлер Final Fantasy VII Rebirth.