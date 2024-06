Украинскую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покажут на Summer Game Fest 8 июня

Джефф Кили представил трейлер предстоящего мероприятия Summer Game Fest, которое после закрытия E3 теперь может перебрать на себя звание главного летнего игрового события года.

Трейлер продолжительностью чуть менее 2 минут демонстрирует отрывки из игр, которые будут представлены во время Summer Game Fest. Согласно ролику, мы увидим S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, дополнение Night Spring к Alan Wake 2, дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Kingdom Come Deliverance 2, Dune: Awakening и много других интересных проектов.

Трансляция Summer Game Fest начнется в полночь 8 июня по Киеву.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это одна из самых ожидаемых игр 2024 года. Недавно она вошла в топ-5 «самых желанных» игр в Steam. Ее выход ожидается 5 сентября 2024 года. Игра выйдет эксклюзивно на приставках нового поколения Microsoft Xbox Series X/S, а также ПК с Windows.

В апреле разработчики представили украинский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который позволяет оценить озвучивание и виды Зоны. А в прошлом месяце в кинотеатрах транслировался документальный фильм «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» о создании игры S.T.A.L.K.E.R.