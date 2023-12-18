27 тыс. км: электромобиль Nissan Ariya EV проехал от Северного к Южному полюсу Земли

Шотландские путешественники Крис и Джули Рэмси объявили о завершении девятимесячной экспедиции Pole To Pole EV протяженностью 27 тыс. км — первого путешествия от Северного к Южному полюсу на электромобиле. Пара фактически достигла места назначения 15 декабря (пятница), но поделиться новостью смогли только после восстановления спутниковой связи.

Путешествие было совершено на электромобиле Nissan Ariya e-4ORCE, модифицированный исландской специализированной компанией Arctic Trucks – главным образом, большими 39-дюймовыми шинами и соответствующими колесными арками, а также некоторым оборудованием для гололедицы и работами с усилением, передает Engadget.

Вся эта дополнительная нагрузка на электромобиль означала, что он должен был довольствоваться сокращенным запасом хода всего от 240 до 320 км — это меньше начальной автономности 435 км. Во время арктической и антарктической частей путешествия супруги Ремси применяли уловки, чтобы сохранить аккумулятор автомобиля теплым для повышения эффективности. В частности, они накапливали снежную стену, чтобы защитить днище и передний радиатор от холодного ветра, или даже использовали специальную палатку, чтобы накрыть всю машину, когда было не слишком ветрено.

Чтобы зарядить свою Ariya в зависимости от погоды, дуэт использовал либо ветровую турбину мощностью 5 кВт, либо прототип солнечной гибридной зарядки. Если это не удавалось, были моменты, когда им приходилось возвращаться к бензиновому генератору — обязательному оборудованию для путешествий по арктическим регионам. Также полюсов достигли и дизельные вспомогательные автомобили, поскольку их электрических версий не существует. Цель Pole To Pole EV – доказать, что электромобили являются жизнеспособной заменой дизельным экспедиционным транспортным средствам в полярных регионах.