27 тыс. км: электромобиль Nissan Ariya EV проехал от Северного к Южному полюсу Земли

Между полюсами Ремси путешествовали по Америке, причем северная часть была относительно легкой благодаря легкодоступным зарядным устройствам вдоль всего пути. На юге была другая история, но Pole To Pole EV сотрудничала с поставщиком решений для зарядки электромобилей Enel X Way, чтобы установить зарядные устройства вдоль их маршрута через Центральную и Южную Америку, особенно на перуанском этапе экспедиции. Более того, Enel X Way пообещала, что эти новые зарядные устройства будут доступны для общественности и в дальнейшем, таким образом расширяя электрический панамериканский зарядный коридор.