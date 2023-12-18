27 тыс. км: электромобиль Nissan Ariya EV проехал от Северного к Южному полюсу Земли

Шотландские путешественники Крис и Джули Рэмси объявили о завершении девятимесячной экспедиции Pole To Pole EV протяженностью 27 тыс. км — первого путешествия от Северного к Южному полюсу на электромобиле. Пара фактически достигла места назначения 15 декабря (пятница), но поделиться новостью смогли только после восстановления спутниковой связи.
Путешествие было совершено на электромобиле Nissan Ariya e-4ORCE, модифицированный исландской специализированной компанией Arctic Trucks – главным образом, большими 39-дюймовыми шинами и соответствующими колесными арками, а также некоторым оборудованием для гололедицы и работами с усилением, передает Engadget.
Вся эта дополнительная нагрузка на электромобиль означала, что он должен был довольствоваться сокращенным запасом хода всего от 240 до 320 км — это меньше начальной автономности 435 км. Во время арктической и антарктической частей путешествия супруги Ремси применяли уловки, чтобы сохранить аккумулятор автомобиля теплым для повышения эффективности. В частности, они накапливали снежную стену, чтобы защитить днище и передний радиатор от холодного ветра, или даже использовали специальную палатку, чтобы накрыть всю машину, когда было не слишком ветрено.
Чтобы зарядить свою Ariya в зависимости от погоды, дуэт использовал либо ветровую турбину мощностью 5 кВт, либо прототип солнечной гибридной зарядки. Если это не удавалось, были моменты, когда им приходилось возвращаться к бензиновому генератору — обязательному оборудованию для путешествий по арктическим регионам. Также полюсов достигли и дизельные вспомогательные автомобили, поскольку их электрических версий не существует. Цель Pole To Pole EV – доказать, что электромобили являются жизнеспособной заменой дизельным экспедиционным транспортным средствам в полярных регионах.
Между полюсами Ремси путешествовали по Америке, причем северная часть была относительно легкой благодаря легкодоступным зарядным устройствам вдоль всего пути. На юге была другая история, но Pole To Pole EV сотрудничала с поставщиком решений для зарядки электромобилей Enel X Way, чтобы установить зарядные устройства вдоль их маршрута через Центральную и Южную Америку, особенно на перуанском этапе экспедиции. Более того, Enel X Way пообещала, что эти новые зарядные устройства будут доступны для общественности и в дальнейшем, таким образом расширяя электрический панамериканский зарядный коридор.