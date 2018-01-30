31 января состоится комбинация лунного затмения, суперлуния и голубой луны, NASA устроит онлайн трансляцию этого явления

В среду 31 января можно будет наблюдать достаточно необычное лунное затмение. Сами по себе лунные затмения не являются редкостью, но в этот раз затмение совпадёт с двумя другими явлениями: суперлунием и голубой луной. Так как в силу различных причин далеко не все жители Земли смогут наблюдать это событие в живую, космическое агентство NASA проведёт онлайн трансляцию затмения, наблюдаемого в штатах Калифорния и Аризона.

Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно, а его яркость примерно на 14% выше по сравнению с обычным полнолунием.

Голубая луна – это второе полнолуние на протяжении одного календарного месяца. Предыдущее полнолуние наблюдалось 2 января, таким образом, полнолуние, которое наступит 31 января, станет уже вторым в этом месяце. Совпадение всех этих трёх событий является крайне редким, потому грядущее лунное затмение представляет собой достаточно интересное явление.

Трансляция лунного затмения на сайте NASA начнётся 31 января в 12:30 по киевскому времени.

Источник: Engadget