3D-ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition поступил в продажу в Украине по цене от 82,1 тыс. грн

Acer сообщила о начале продаж в Украине нового ноутбука Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition. Эта система ориентирована на создателей контента и геймеров. Она позволяет просматривать 3D контент без применения очков или других дополнительных устройств.

Это достигается благодаря технологии SpatialLabs Experience Center Pro. Сейчас эффекты SpatialLabs доступны в 140 играх, включая популярные God of War, Dying Light, NieR:Automata, Dark Souls. Кроме того, технологии SpatialLabs Go позволяет превращать 2D-контент, например фото или видео с YouTube, в 3D в режиме реального времени. ИИ добавляет карты глубин и трансформирует контент в стереоскопические 3D-изображения.

На создателей контента ориентированы SpatialLabs Model Viewer, который в реальном времени импортирует и превращает файлы в форматах CGI и CAD в 3D-иллюстрации, а также среда выполнения Acer OpenXR для создания 3D-контента.

Ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition имеет 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 4K Ultra HD 3840×2160 пикселей, яркостью 380 нит и охватом 100% цветовой палитры Adobe RGB. Конфигурация включает процессор Intel Core i7 13-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD NVMe PCIe 4 емкостью до 2 ТБ и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050. Устройство также имеет модуль Wi-Fi 6, LAN-порт 1 Гбит/с, разъемы USB 3.2, Type-C Thunderbolt 4 и порт HDMI 2.1. Полноразмерная клавиатура имеет белую подсветку.

Новый ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition уже доступен в Украине по цене от 82,1 тыс. грн:

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.003) — от 82 099 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.004) — от 85 499 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNHEU.004) — от 98 399 грн.

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