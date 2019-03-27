40-ваттный портативный аккумулятор Huawei емкостью 12 000 мА·ч подходит и для зарядки ноутбуков, но стоит 100 евро

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Еще одним интересным аксессуаром, сопроводившей вчерашнюю премьеру флагманских камерофонов Huawei P30 и P30 Pro, стал 40-ваттный портативный аккумулятор, который может заинтересовать потенциальных покупателей старшей модели с поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт (фирменная технология SuperCharge 2.0).

Емкость аккумулятора Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank, как явствует из названия, составляет 12000 мА•ч. В данном случае используются литий-кобальтовые элементы — такие же обеспечивают питание смартфона Huawei P30 Pro.

Несмотря на достаточно емкий аккумулятор весит пауэрбанк относительно немного — 227 г. Кроме разъема USB-C, который поддерживает быструю зарядку в обоих направлениях при мощности 40 Вт, Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank имеет еще и полноразмерный разъем USB. Кнопка на корпусе позволяет проверить уровень заряда, который отображают светодиоды.

По словам производителя, Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank позволит зарядить аккумулятор смартфона Huawei P30 Pro емкостью 4200 мА·ч от 0 до 70% всего за 30 минут, тогда как при обычной 10-ваттной зарядке за аналогичное время можно восполнить лишь 26% заряда. Благодаря тому, что мощность зарядки в 40 Вт поддерживается в обеих направлениях, сам аккумулятор от электросети можно полностью зарядить за 2 часа 14 минут. Для сравнения, при зарядке током мощностью 10 Вт на это потребовалось бы 5 часов 25 минут.

Отдельно Huawei подчеркивает наличие сертификата безопасности TUV Rheinland. Собственно, в Huawei утверждают, что это первый пауэрбанк, отвечающий требованиям безопасности TUV Rheinland.

Нужно ли говорить, что с помощью Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank вполне можно заряжать не только смартфоны и планшеты, но также и совместимые ноутбуки. Благо, емкость этому способствует.

Внешний аккумулятор Huawei 12000 40W SuperCharge Power Bank будет доступен в синем и белом цветах корпуса. Дата начала продаж пока не называется. Что же касается цены, она достаточно немаленькая — 100 евро. Для сравнения, в начале года Xiaomi выпустила модель PowerBank 3 емкостью 20 000 мА•ч с двухсторонней быстрой зарядкой на 45 Вт всего за $29.

Источник: Gizmochina и MyDrivers