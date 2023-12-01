5 лет Glovo в Украине: более 50 тыс. курьеров суммарно проехали более 200 млн км и другая интересная статистика [инфографика]

Осенью 2023 года исполнилось 5 лет с начала деятельности Glovo в Украине. К этому небольшому юбилею компания проанализировала данные своей платформы и подготовила инфографику о том, как изменились поведение и предпочтения пользователей.

В настоящее время Glovo работает в 37 городах Украины с более чем 8 тыс. партнерами. С октября 2018 года более 50 тыс. курьеров выполнили по крайней мере 1 заказ и суммарно проехали более 200 млн км. За это время курьер-рекордсмен доставил более 30 тысяч заказов. Средний доход курьера составляет от 15 до 40 тыс. грн в зависимости от количества выполненных заказов. Курьеры могут присоединиться к платформе Glovo только с 18 лет, а вот верхнего возрастного рубежа нет — самому старшему курьеру исполнилось 73 года. Средняя продолжительность доставки любого заказа составляет менее 35 минут.

Среднее количество заказов на 1 пользователя в год выросло с 2,6 в 2018 году до 10,3 заказа за неполный 2023 год. Этот результат уже превысил показатель, который был до полномасштабного вторжения (9,7 заказа в 2021 году). Общее количество заказов в 2023 году выросло на 50%.

Пользователь-рекордсмен сделал 3,5 тыс. заказов в приложении Glovo с февраля 2019 года. Самым дорогим заказом в этом году был заказ китайской еды на сумму 19 тыс. грн. Больше заказов пользователи делают в пятницу и выходные, особенно днем с 12 до 14 и вечером — с 18 до 20 часов. Все большее количество заказов пользователи в Украине оплачивают безналичным расчетом: с 52% в 2018 году до 80% в 2023 году.

За последние 2 года любимые кухни заказчиков почти не изменились. Однако украинская кухня поднялась на две позиции и вошла в пятерку самых популярных, в которой остаются американская, итальянская, международная и азиатская кухни. Борщ занял третье место среди любимых блюд, а бургер ─ лидер заказов. Также пользователи любят наггетсы и крылышки, картофель и кебаб. Самыми любимыми напитками пользователей являются Coca Cola, апельсиновый сок, латте, капучино и Pepsi.

За год спрос на зоотовары вырос почти в 6 раз: каждый третий заказ в «Магазины и сервисы» — это зоотовары. Каждый пятый заказ из магазинов – это цветы, спрос на которые за год вырос втрое. Также втрое увеличилось количество заказов детских игрушек и в 2,5 раза – игрушек для взрослых.

В приложении Glovo есть возможность заказать не только товары, но и услуги. Самая популярная услуга в 2023 году ─ уборка однокомнатной квартиры, а среди медицинских услуг — онлайн-консультация терапевта и вызов домой семейного врача.