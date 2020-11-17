6 млн грн — общая сумма штрафов и долгов, которую заплатили пользователи «Дія» за первый месяц доступности услуги
Минцифра поделилась новыми данными по уплаченным пользователями приложения «Дія» штрафам и долгам — с момента запуска услуги в прошлом месяце пользователи сделали платежей на общую сумму 6 млн грн.
Функция оплаты штрафов и долгов появилась в «Дія» в рамках недавнего крупного обновления в прошлом месяце. По итогам первой недели с ее помощью пользователи оплатили штрафов и долгов на общую сумму 760 тыс. грн. Сейчас же сумма выплат достигла внушительных 6 млн грн.
Более подробная статистика с разбивкой по штрафам и долгам за первый месяц работы услуги: