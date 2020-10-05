Дія 2.0, єМалятко, услуги по строительству и регистрация ООО онлайн. Что показали на презентации Diia Summit

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5 октября Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit (такие саммиты будут проходить каждые полгода) со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія» («Держава в смартфоні»). Мы собрали ключевые анонсы с полуторачасового стрима в одном материале.

Новые документы в приложении «Дія» 2.0:

Новые услуги в приложении «Дія» 2.0:

Возможность делиться цифровыми копиями документов для получения услуг, включая передачу права управления автомобилем другому человеку.

Оплата штрафов нарушения ПДД (фото- и видеофиксация).

Оплата задолженности по исполнительному документу.

Новые услуги на сайте «Дія»:

Для родителей:

єМалятко — теперь полностью онлайн. Напомним, это комплексная государственная услуга по оформлению пакета документов для новорожденных. Вместо посещения 37 учреждений, можно самостоятельно заполнить одно заявление на сайте «Дія» и получить все базовые услуги, связанные с рождением ребенка: государственная регистрация рождения ребенка; регистрация места его проживания; назначение государственных выплат при рождении ребенка; внесение сведений о ребенке в электронную систему здравоохранения (сегодня состоялся запуск первого электронного медицинского заключения о рождении); внесение сведений о ребенке в реестр налогоплательщиков; определения происхождения ребенка, рожденного вне брака; определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины; внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем; выдача удостоверений родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях, и ряд других услуг.

регистрация места проживания ( прописка) ребенка (пока доступно только в Киеве и Харькове).

Строительные услуги:

Сообщение о начале подготовительных работ.

Сообщение о начале строительных работ по CC1

Сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта.

Декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Новые услуги для бизнеса:

обновленные услуги регистрации/изменения ФОП (бизнес можно открыть в рекордно быстрые сроки — всего 15 минут на подачу заявления).

регистрация ООО на основании модельного устава (20 минут на подачу заявления)

изменение деятельности ООО на основании модельного устава (10 минут).

Достижения и цели

Приложением «Дія» активно пользуется более 5 млн человек (официальный запуск «Дія» версии 1.0 состоялся 6 февраля 2020 года, 7 мая число его установок превысило 3 млн раз).

Сайтом электронного правительства «Дія» (заработал в апреле), где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы, а также инструменты для бизнеса и населения, пользуется 2 млн человек.

С момента запуска єМалятко (1 января 2020-го) получено 27 420 заявлений. К настоящему моменту к услуге подключено 208 точек предоставления — 41 роддом, 70 ЦНАП, 37 городов и 96 отделений ДРАЦС.

С момента запуска образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» в январе там вышел 31 сериал — 300 тыс. украинцев прошли курсы на портале. Число посетителей платформы составляет около 1 млн человек.

С 1 сентября 2021-го органы власти больше не смогут требовать бумажные версии документов.

До конца 2020 года правительство обещает сделать доступными онлайн 50 самых популярных государственных услуг, а к 2024-му все 100% услуг для бизнеса и населения должны быть доступны онлайн.

Также до 2024-го планируется обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов, обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности и довести долю ІТ в общей структуре ВВП страны до 10%.

Все новые документы и услуги уже доступны в последней версии приложения «Дія» 2.0. для Android и iOS.

Запись презентации Diia Summit: