Дія 2.0, єМалятко, услуги по строительству и регистрация ООО онлайн. Что показали на презентации Diia Summit
5 октября Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit (такие саммиты будут проходить каждые полгода) со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія» («Держава в смартфоні»). Мы собрали ключевые анонсы с полуторачасового стрима в одном материале.
Новые документы в приложении «Дія» 2.0:
- Номер налогоплательщика (РНОКПП).
- Справка переселенца.
- Свидетельство о рождении ребенка (можно добавить документы, выданные с 2004 по 2019 год).
- Электронная прописка в паспортах и свидетельстве о рождении.
Новые услуги в приложении «Дія» 2.0:
- Возможность делиться цифровыми копиями документов для получения услуг, включая передачу права управления автомобилем другому человеку.
- Оплата штрафов нарушения ПДД (фото- и видеофиксация).
- Оплата задолженности по исполнительному документу.
Новые услуги на сайте «Дія»:
Для родителей:
- єМалятко — теперь полностью онлайн. Напомним, это комплексная государственная услуга по оформлению пакета документов для новорожденных. Вместо посещения 37 учреждений, можно самостоятельно заполнить одно заявление на сайте «Дія» и получить все базовые услуги, связанные с рождением ребенка:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрация места его проживания;
- назначение государственных выплат при рождении ребенка;
- внесение сведений о ребенке в электронную систему здравоохранения (сегодня состоялся запуск первого электронного медицинского заключения о рождении);
- внесение сведений о ребенке в реестр налогоплательщиков;
- определения происхождения ребенка, рожденного вне брака;
- определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
- внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем;
- выдача удостоверений родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях, и ряд других услуг.
- регистрация места проживания (
прописка) ребенка (пока доступно только в Киеве и Харькове).
Строительные услуги:
- Сообщение о начале подготовительных работ.
- Сообщение о начале строительных работ по CC1
- Сообщение о начале строительных работ на основании строительного паспорта.
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации.
Новые услуги для бизнеса:
- обновленные услуги регистрации/изменения ФОП (бизнес можно открыть в рекордно быстрые сроки — всего 15 минут на подачу заявления).
- регистрация ООО на основании модельного устава (20 минут на подачу заявления)
- изменение деятельности ООО на основании модельного устава (10 минут).
Достижения и цели
- Приложением «Дія» активно пользуется более 5 млн человек (официальный запуск «Дія» версии 1.0 состоялся 6 февраля 2020 года, 7 мая число его установок превысило 3 млн раз).
- Сайтом электронного правительства «Дія» (заработал в апреле), где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы, а также инструменты для бизнеса и населения, пользуется 2 млн человек.
- С момента запуска єМалятко (1 января 2020-го) получено 27 420 заявлений. К настоящему моменту к услуге подключено 208 точек предоставления — 41 роддом, 70 ЦНАП, 37 городов и 96 отделений ДРАЦС.
- С момента запуска образовательной платформы цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта» в январе там вышел 31 сериал — 300 тыс. украинцев прошли курсы на портале. Число посетителей платформы составляет около 1 млн человек.
- С 1 сентября 2021-го органы власти больше не смогут требовать бумажные версии документов.
- До конца 2020 года правительство обещает сделать доступными онлайн 50 самых популярных государственных услуг, а к 2024-му все 100% услуг для бизнеса и населения должны быть доступны онлайн.
- Также до 2024-го планируется обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов, обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности и довести долю ІТ в общей структуре ВВП страны до 10%.
Все новые документы и услуги уже доступны в последней версии приложения «Дія» 2.0. для Android и iOS.
Запись презентации Diia Summit: