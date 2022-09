Cloudflare предложила альтернативу CAPTCHA — технология Turnstile проверяет браузер, а не пользователя и тратит на это всего 1 секунду

Cloudflare предлагает избавить пользователей от регулярных нажатий галочки в строке «Я не робот» и выбора пешеходных переходов или светофоров в традиционном тесте CAPTCHA. В качестве альтернативы компания разработала технологию Turnstile, которая проверяет браузер, а не пользователя.

Turnstile использует систему Managed Challenge от Cloudflare, которая учитывает поведение пользователей, данные браузера и токены частного доступа на устройствах Apple, чтобы отличать посетителей-людей от ботов и скриптов.

Компания утверждает, что ее система смогла сократить 91 процент CAPTCHA, отправляемых посетителям ее клиентов за год. А сам процес уменьшился с 32 секунд (в среднем необходимых для проверки CAPTCHA) до 1 секунды.

Today, we’re announcing the open beta of Turnstile, an invisible privacy-preserving alternative to CAPTCHA. Anyone, anywhere on the Internet, who wants to replace CAPTCHA on their site, will be able to call a simple API to do just that. https://t.co/UkUay00nkj #BirthdayWeek🎂

— Cloudflare (@Cloudflare) September 28, 2022