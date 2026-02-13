tradfi
Абоненты "Киевстар" сгенерировали 40% голосового трафика с VoLTE и VoWiFi: Львов и Киев — в лидерах

Катерина Левицкая

Абоненти "Київстар" згенерували 40% голосового трафіку з VoLTE та VoWiFi: Львів та Київ — в лідерах

В декабре 2025 года более 8,5 млн абонентов «Киевстар» воспользовались технологией VoLTE, еще 1,4 млн — VoWiFi. Обе в целом генерируют более 40% общего голосового трафика в сети оператора.


Среди лидеров — Львов и Киев. В первом на пользование VoLTE и VoWiFi приходится 61% голосового трафика «Киевстар», тогда как в столице этот показатель достиг 57%.

В настоящее время с технологиями совместимы более 500 моделей смартфонов (в частности таких популярных в Украине брендов как Apple, Samsung и Xiaomi), которыми пользуются более 11, 5 млн абонентов оператора. Отмечается, что перечень «постоянно» расширяется.

Что это за технологии?

VoLTE (Voice over LTE) — технология, позволяющая осуществлять голосовые звонки через сеть 4G (LTE), а не через устаревшие сети 2G/3G. Среди преимуществ здесь чистый звук, мгновенное соединение (1-2 секунды), а также возможность одновременно разговаривать и пользоваться скоростным интернетом. «Киевстар» первым в Украине запустил технологию VoLTE еще в декабре 2020 года.


VoWiFi (Voice over Wi-Fi или Wi-Fi Calling) — позволяет совершать голосовые звонки, отправлять SMS и MMS через любую сеть Wi-Fi, даже если мобильный сигнал отсутствует. Преимущества те же, что и у VoLTE, плюс нет необходимости устанавливать дополнительные мессенджеры. Для абонентов «Киевстар» технология доступна с декабря 2024 года.

Как активировать?

VoLTE — проверьте смартфон в перечне доступности и активируйте технологию в настройках.

  • Для iOS: Параметры — Сотовые данные — Опции данных — Голос и Данные — VoLTE.
  • Для Android : Настройки — Мобильные сети — Вызовы VoLTE.

VoWiFi — проверьте смартфон в перечне доступности и обновление ПО (17.0 и выше для iPhone), подключитесь к Wi-Fi и активируйте технологию в настройках.

  • Для iOS: Параметры — Сотовые данные — Wi-Fi-вызовы. Если у вас дополнительная SIM (eSIM): Параметры — Сотовые данные — выбор SIM Киевстар — Wi-Fi-вызовы.
  • Для Android: Подключение — Wi-Fi и Звонки — Звонки с помощью Wi-Fi (названия разделов могут отличаться в зависимости от производителя и модели смартфона)

Ранее мы сообщали, что «Киевстар» повысит цены в 7 тарифах с 1 марта, а также пересмотрел тарифы домашнего интернета.

